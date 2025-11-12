"Aus meiner Sicht unausweichlich" Bürgermeister tritt nach Anfeindungen zurück

Armin Grassinger (Unabhängige Wählergemeinschaft Dingolfing/UWG): Der Bürgermeister von Dingolfing legt sein Amt nieder. (Quelle: Claudia Rohrmoser/Stadt Dingolfing/dpa/dpa-bilder)

Er wurde in anonymen Schreiben konkret bedroht. Jetzt zieht der Bürgermeister von Dingolfing Konsequenzen. Das ist über die Hintergründe bekannt.

Nach monatelangen Anfeindungen und Bedrohungen gegen sich und seine Familie tritt der Bürgermeister im niederbayerischen Dingolfing, Armin Grassinger, zurück. Dies teilte die Stadt mit und bestätigte Medienberichte.

"Der Rücktritt erfolgt nach sorgfältiger Abwägung und in Abstimmung mit den zuständigen Stellen", heißt es in der Mitteilung. "Nach intensiven Gesprächen mit meinem engsten Umfeld habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen", ließ der 48 Jahre alte Grassinger mitteilen.

Der Bürgermeister (Unabhängige Wählergemeinschaft Dingolfing/UWG) berichtete von Bedrohungen und dass in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses ein Brand gelegt worden sei, "dessen Hintergründe gerade ermittelt werden". Wie unter anderem die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sei Mitte Oktober sein Dienstwagen in Flammen aufgegangen. Dabei sei auf dem Hof von Grassingers Eltern auch eine Lagerhalle und eine angrenzende Scheune abgebrannt, in der das Auto abgestellt war. Der Schaden belaufe sich auf mindestens einen sechsstelligen Betrag.

Anonyme Schreiben enthielten konkrete Bedrohung

Bereits zuvor erreichten den Bürgermeister dem Bericht zufolge anonyme Schreiben, in denen konkrete Bedrohungen geäußert wurden. Deswegen habe Grassinger bereits 2024 zwei entsprechende Anzeigen gemacht. Ende Oktober dieses Jahres habe Grassinger eine weitere Anzeige wegen Bedrohung nachgereicht, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

"Zum Schutz meiner Familie ziehe ich mich daher aus dem Amt zurück. Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, doch sie ist aus meiner Sicht unausweichlich." Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes will Grassinger keine weiteren Angaben machen.

Die Amtsgeschäfte soll nach der am Dienstagnachmittag verkündeten Entscheidung nun zunächst die 2. Bürgermeisterin Maria Huber (UWG) übernehmen. Grassinger ist seit 2014 Stadtrat und wurde 2020 Bürgermeister in Dingolfing. Er ist nach eigenen Angaben verheiratet und hat zwei Kinder.