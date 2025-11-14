Grünen-Chefin antwortet t-online Wir sprechen auch über Ehrenmorde

Meinung Ein Gastbeitrag von Franziska Brantner 14.11.2025 - 10:10 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Franziska Brantner (l.), Kathrin Göring-Eckardt, Ricarda Lang: Grünen-Parteichefin Brantner wehrt sich gegen den Vorwurf, Grünen-Politikerinnen kritisierten Frauenfeindlichkeit nur einseitig. (Quelle: Imago/HMB-Media, Future Image, Panama Pictures (Collage t-online)/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unser Kolumnist Uwe Vorkötter hatte Grünen-Politikerinnen vorgeworfen, sie blendeten aus, dass einige Migranten frauenfeindlich seien. Grünen-Chefin Franziska Brantner antwortet ihm hier.

Es freut mich, wenn ein öffentlicher Kommentator wie Sie, lieber Herr Vorkötter, betont, wie wichtig weibliche Selbstbestimmung für eine freie Gesellschaft ist. Das wirkt nicht wie ein kurzer Ausflug in die Identitätspolitik, sondern wie eine ernsthafte Grundhaltung. Es tut gut zu sehen, dass die Frauenbewegung auch Sie überzeugt hat – denn wir brauchen auch Männer in diesem Land, um Gleichberechtigung voranzutreiben.

Uwe Vorkötter über Frauenfeindlichkeit: Diese Antwort dürfte überraschen

Problematisch wird es nur, wenn Sie Frauen gegen Frauen ausspielen – und das unter dem Deckmantel des Feminismus, versteht sich. Im Kampf für weibliche Selbstbestimmung gilt: Wir müssen überall patriarchale Geschlechterrollen überwinden, ob in Tradwife-Inszenierungen auf Instagram, am Männerstammtisch, in Vorstandsetagen oder in der Shishabar.

Gleichzeitig gilt: Familie und Beruf zu vereinbaren, ist anstrengend. Viele Frauen und Männer fühlen sich überfordert und sehnen sich nach mehr Einfachheit. Früher war manches einfacher, aber sicher nicht gerechter, und sehr viele Frauen litten unter ihrer abgeleiteten Existenz und der Unmöglichkeit, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Genau deshalb kämpfen wir für Kitaplätze, flexible Arbeitszeiten, eine partnerschaftliche Aufteilung der Haus- und Betreuungsarbeit und die Reform des Elterngeldes nach skandinavischem Vorbild.

Der Maßstab ist immer die Freiwilligkeit

Sie schreiben, dass einige junge muslimische Frauen traditionelle Rollenbilder aus Überzeugung leben. Das stimmt. Es gibt Lebensmodelle, die konservativ, religiös geprägt sind und ebenso auf selbst gewählter Identität beruhen. Eine freie Gesellschaft hält mehrere Lebensentwürfe aus. Entscheidend ist, dass eine Frau Alternativen hat – und dass sie überhaupt entscheiden darf.

Der Maßstab ist immer die Freiwilligkeit und Freiheit. Eine Frau, die sich entscheidet, Muttersein und Familienleben in den Mittelpunkt zu stellen, tut dies mit legitimer Autonomie. Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, dass viele diese Wahl aus finanziellen Gründen nicht haben, sondern arbeiten müssen – und das auch schon immer so war. Eine Frau, die sich frei entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, tut dies ebenso mit legitimer Autonomie. Problematisch wird es, wo gesellschaftlicher, familiärer oder religiöser Druck diese Wahlfreiheit einschränkt.