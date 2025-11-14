Grünen-Chefin antwortet t-online Wir sprechen auch über Ehrenmorde
Unser Kolumnist Uwe Vorkötter hatte Grünen-Politikerinnen vorgeworfen, sie blendeten aus, dass einige Migranten frauenfeindlich seien. Grünen-Chefin Franziska Brantner antwortet ihm hier.
Es freut mich, wenn ein öffentlicher Kommentator wie Sie, lieber Herr Vorkötter, betont, wie wichtig weibliche Selbstbestimmung für eine freie Gesellschaft ist. Das wirkt nicht wie ein kurzer Ausflug in die Identitätspolitik, sondern wie eine ernsthafte Grundhaltung. Es tut gut zu sehen, dass die Frauenbewegung auch Sie überzeugt hat – denn wir brauchen auch Männer in diesem Land, um Gleichberechtigung voranzutreiben.
Problematisch wird es nur, wenn Sie Frauen gegen Frauen ausspielen – und das unter dem Deckmantel des Feminismus, versteht sich. Im Kampf für weibliche Selbstbestimmung gilt: Wir müssen überall patriarchale Geschlechterrollen überwinden, ob in Tradwife-Inszenierungen auf Instagram, am Männerstammtisch, in Vorstandsetagen oder in der Shishabar.
Gleichzeitig gilt: Familie und Beruf zu vereinbaren, ist anstrengend. Viele Frauen und Männer fühlen sich überfordert und sehnen sich nach mehr Einfachheit. Früher war manches einfacher, aber sicher nicht gerechter, und sehr viele Frauen litten unter ihrer abgeleiteten Existenz und der Unmöglichkeit, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Genau deshalb kämpfen wir für Kitaplätze, flexible Arbeitszeiten, eine partnerschaftliche Aufteilung der Haus- und Betreuungsarbeit und die Reform des Elterngeldes nach skandinavischem Vorbild.
Der Maßstab ist immer die Freiwilligkeit
Sie schreiben, dass einige junge muslimische Frauen traditionelle Rollenbilder aus Überzeugung leben. Das stimmt. Es gibt Lebensmodelle, die konservativ, religiös geprägt sind und ebenso auf selbst gewählter Identität beruhen. Eine freie Gesellschaft hält mehrere Lebensentwürfe aus. Entscheidend ist, dass eine Frau Alternativen hat – und dass sie überhaupt entscheiden darf.
Der Maßstab ist immer die Freiwilligkeit und Freiheit. Eine Frau, die sich entscheidet, Muttersein und Familienleben in den Mittelpunkt zu stellen, tut dies mit legitimer Autonomie. Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, dass viele diese Wahl aus finanziellen Gründen nicht haben, sondern arbeiten müssen – und das auch schon immer so war. Eine Frau, die sich frei entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, tut dies ebenso mit legitimer Autonomie. Problematisch wird es, wo gesellschaftlicher, familiärer oder religiöser Druck diese Wahlfreiheit einschränkt.
Regelrecht gefährlich wird es, wenn unter dem Schlagwort "Tradition" jetzt Errungenschaften zurückgedreht werden sollen: wenn das Recht auf Abtreibung infrage gestellt, das Scheidungsrecht wieder ans Schuldprinzip gebunden wird oder achtjährige Mädchen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen sollen. Kurz: Wenn Mädchen und Frauen ihrer Rechte entledigt und erneut auf die Rolle der "guten Mutter" und "treuen Ehefrau" reduziert werden. Dagegen kämpfen wir.
Ihre Frage, warum Grüne gegenüber patriarchalen Mustern in muslimischen Gemeinschaften angeblich weniger deutlich agieren, übersieht einen zentralen Punkt: Es gibt nicht "die muslimische Gemeinschaft". Es gibt Milieus, Lebensläufe, Perspektiven, Generationenkonflikte, Emanzipationsbewegungen. Wer pauschalisiert, verliert die Fähigkeit, konkrete Befreiung zu unterstützen. Wer differenziert, kann tatsächlich Veränderungen erreichen.
Grünen schweigen gar nicht
Und ja: Wir sprechen über gewalttätige Männer, über sogenannte Ehrenmorde, aber widersprechen auch, wenn in nicht migrantischem Kontext ein Feminizid als Familiendrama abgetan wird. Wir sprechen über familiären Erwartungsdruck, über Einschränkungen weiblicher Freiheit in Migrationskontexten, ebenso wie in studentischen Verbindungen, in Vorstandsetagen, im Profifußball. Frauenfeindliche Haltungen haben viele Heimaten. Wer nur eine benennt, sucht nicht Freiheit, sondern Fronten.
Grüne schweigen also gar nicht, wie Sie behaupten. Im Gegenteil, sie reden sich den Mund fusselig: in Beratungsstellen, in Verbünden migrantischer Frauen, in Schutzräumen und innerhalb politischer Initiativen, die Selbstbestimmung ermöglichen, statt sie nur zu behaupten.
Das findet allerdings selten in Talkshows statt. Viele Auseinandersetzungen um Freiheit im Alltag verlaufen leise: in Gesprächen am Küchentisch, in vertraulichen Beratungen, in der Unterstützung junger Frauen auf dem Weg ins Studium, oder in der Absicherung von Frauen, die von Männern geschlagen oder kontrolliert werden. Wer diese Räume kennt, weiß, dass hier nicht geschwiegen wird.
Emanzipation muss stets neu verteidigt werden. Aber das klappt nicht, indem wir Frauen, die konservativer leben, als rückständig brandmarken, sondern indem wir für jede Frau einstehen, damit sie selbstbestimmt leben kann. Egal, wie das aussieht. Dafür braucht es eindeutige Rechte, Bildung, Einkommen, Sprachkompetenz, Schutz, wo nötig Polizei und Justiz. Daran arbeiten wir Grünen täglich – und verschwenden weniger Zeit darauf, uns öffentlich in kleinteiligen Diskussionen über verschiedene Frauengruppen zu verlieren.
Wenn Sie also schreiben: "Ricarda Lang, Katrin Göring-Eckardt, Franziska Brantner: bitte antworten" – hier ist meine Antwort: Wir schweigen nicht, wir handeln. Für jede Frau und ihre Rechte, in jedem Kontext. Für die Freiheit.
Und laden Sie doch uns drei für eine Debatte ein! Und am besten führen wir solche Debatten mit den betroffenen Frauen, statt über sie zu sprechen.
