Bundesanwalt lässt mutmaßliches Hamas-Mitglied festnehmen

Soll Waffen beschafft haben
Bundesanwalt lässt mutmaßliches Hamas-Mitglied festnehmen

Von dpa, reuters
Aktualisiert am 12.11.2025 - 15:55 UhrLesedauer: 1 Min.
Grenzkontrollen vor EM an Grenzen zu TschechienVergrößern des Bildes
Bundespolizisten bei einer Grenzkontrolle (Archivbild): Bei der Einreise wurde ein mutmaßliches Hamas-Mitglied verhaftet. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)
Bei der Einreise aus Tschechien wird ein Verdächtiger von der Bundesanwaltschaft festgenommen. Ihm wird die Beschaffung von Waffen für Anschläge vorgeworfen.

Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Hamas bei der Einreise aus Tschechien festnehmen lassen. Der Mann soll Waffen beschafft haben, die mutmaßlich für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa dienen sollten, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Der im Libanon geborene Mann soll sich im August in Deutschland ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen und Munition besorgt haben. Waffen und Munition sollen nach Berlin zu einem weiteren mutmaßlichen Hamas-Mitglied transportiert worden sein, wo sie bei dessen Festnahme gefunden wurden. Die Bundesanwaltschaft hatte den Mann zusammen mit zwei weiteren mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern vor anderthalb Monaten in Berlin festnehmen lassen.

In der vergangenen Woche war zudem ein weiterer mutmaßlicher Komplize in London festgenommen worden. Der britische Staatsbürger soll von einem der in Berlin gefassten Männer Waffen übernommen und in Österreich gelagert haben.

Spuren der Männer finden sich den Angaben zufolge in mehreren europäischen Ländern. Der nun Festgenommene wurde am Dienstagabend bei seiner Einreise von Tschechien nach Deutschland auf der Bundesautobahn 17 gefasst, wie die Bundesanwaltschaft ausführte. Am Mittwochmorgen hätten dänische Polizeibehörden in Kopenhagen und Umgebung Räumlichkeiten von ihm und einem weiteren Beschuldigten durchsucht.

Der jetzt vorläufig Festgenommene sollte noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls und die Untersuchungshaft entscheidet. Vorgeworfen werde ihm die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
