Bei der Einreise aus Tschechien wird ein Verdächtiger von der Bundesanwaltschaft festgenommen. Ihm wird die Beschaffung von Waffen für Anschläge vorgeworfen.

Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Hamas bei der Einreise aus Tschechien festnehmen lassen. Der Mann soll Waffen beschafft haben, die mutmaßlich für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa dienen sollten, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

In der vergangenen Woche war zudem ein weiterer mutmaßlicher Komplize in London festgenommen worden. Der britische Staatsbürger soll von einem der in Berlin gefassten Männer Waffen übernommen und in Österreich gelagert haben.

Spuren der Männer finden sich den Angaben zufolge in mehreren europäischen Ländern. Der nun Festgenommene wurde am Dienstagabend bei seiner Einreise von Tschechien nach Deutschland auf der Bundesautobahn 17 gefasst, wie die Bundesanwaltschaft ausführte. Am Mittwochmorgen hätten dänische Polizeibehörden in Kopenhagen und Umgebung Räumlichkeiten von ihm und einem weiteren Beschuldigten durchsucht.