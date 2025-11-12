Nach langem Streit Schwarz-Rot einigt sich beim neuen Wehrdienst

Die schwarz-rote Koalition hat sich nach wochenlangen Diskussionen auf eine Reform des Wehrdienstes geeinigt.

Die schwarz-rote Koalition hat sich nach wochenlangen Diskussionen auf eine Reform des Wehrdienstes geeinigt. Das erfuhr t-online am Mittwochabend aus Teilnehmerkreisen. Zuvor trafen sich die Verhandler der Koalitionsfraktionen mit den Fraktionschefs Jens Spahn (CDU), Matthias Miersch (SPD) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), um die letzten strittigen Punkte zu klären. Nach mehreren Stunden konnte demnach ein Kompromiss erzielt werden.

Nähere Details zur Einigung sind zunächst nicht bekannt geworden. Am Donnerstagmorgen wollen Union und SPD den Informationen zufolge zunächst zu Sonderfraktionssitzungen zusammenkommen. Anschließend will die Koalition die Einigung der Presse vorstellen.

Monatelange Verhandlungen

Zuvor hatten sich Union und SPD über Monate hinweg über das Gesetz gestritten. Ende August beschloss das Bundeskabinett den Entwurf von Verteidigungsminister Pistorius, der beim Wehrdienst zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Die Union forderte allerdings mehr Pflichtanteile.

Danach folgte ein langes Ringen der Koalitionsfraktionen im Bundestag um eine Anpassung des Gesetzes. Eine Verhandlungsgruppe aus Norbert Röttgen und Thomas Erndl für die Union sowie Siemtje Möller und Falko Droßmann für die SPD arbeitete wochenlang an einem Kompromiss. Mitte Oktober scheiterte ein erster Anlauf jedoch, kurz bevor die Koalition ihn der Öffentlichkeit präsentieren wollte, weil der Verteidigungsminister massive Bedenken anmeldete.

Wie sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, haben die Verhandler die umstrittene Frage der Musterung offenbar schon im Vorfeld gelöst. Pistorius hatte darauf gedrängt, komplette Jahrgänge zu mustern, um einen Überblick über Wehrfähigkeit und Tauglichkeit zu erhalten. Die flächendeckende Musterung war Teil des ursprünglichen Entwurfs und soll unverändert erhalten bleiben.