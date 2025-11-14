Konflikte im Bündnis Sahra Wagenknecht Es knallt an allen Ecken
Nach dem Rückzug von Sahra Wagenknecht sollte eigentlich Ruhe beim BSW einkehren. Das Gegenteil ist der Fall: In mehreren Landesverbänden gibt es gerade heftige Auseinandersetzungen.
Die Vorwürfe ähneln sich. In Brandenburg sind vier Mitglieder der Landtagsfraktion des BSW aus der Partei ausgetreten. Der Vorwurf: eine Radikalisierung der Führung innerhalb des Bündnisses. Auch in Sachsen-Anhalt brodelt es. Hier wurde ein Sonderparteitag einberufen, auf dem fünf aufmüpfige Vorstandsmitglieder abgewählt werden sollen. Sie hatten eine fehlende demokratische Mitbestimmung bemängelt.
Vorwürfe, dass im Bündnis Sahra Wagenknecht ganz eigene, wenig demokratische Spielregeln gelten, gibt es schon lange. Im vergangenen Jahr hatte t-online exklusiv über BSW-Rebellen aus Hamburg berichtet, die die zentrale Mitgliederaufnahme durch den Bundesvorstand aus Berlin bemängelten und dagegen klagten.
Die aktuellen Auseinandersetzungen in den zwei Ostverbänden kommen nun für die Verantwortlichen zur Unzeit. Am Montag hatte Sahra Wagenknecht angekündigt, auf den Parteivorsitz zu verzichten. Künftig will sie nur noch aus dem Hintergrund arbeiten und sich auf das Wesentliche, die inhaltliche Arbeit konzentrieren. Dafür wird sie die Grundwertekommission ihrer Partei leiten.
Kritiker hatten Wagenknecht wiederholt einen autoritären Führungsstil vorgeworfen. Wer aber nun dachte, dass sich mit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe auch die innerparteilichen Streitigkeiten leichter beilegen ließen, dürfte enttäuscht werden. Die Streitigkeiten in den Landesverbänden sind heftiger denn je. Manche befürchten gar, das BSW könnte nun endgültig auseinanderfliegen. Andere sehen darin eher normale Wachstumsschmerzen einer jungen Partei. Sicher ist nur: Es steht aktuell viel auf dem Spiel für das BSW.
Der Streit im BSW Sachsen-Anhalt ist ein handfester Machtkampf, bei dem es im Kern um die Spielregeln der Demokratie geht. Im Landesvorstand stehen sich zwei Lager gegenüber. Einerseits die Vorsitzenden, John Lucas Dittrich und sein Mitstreiter Thomas Schulze, andererseits fünf weitere Vorstandsmitglieder, darunter die Landesgeschäftsführerin Katja Wendland. Wendland und ihre Mitstreiter werfen den Landesvorsitzenden vor, dass diese im Grunde unbedingte Gefolgschaft fordern.
Statt parteiinterner Diskussionen über unterschiedliche Positionen sei ein Abnicken der Entscheidungen von Dittrich und Schulze gewünscht, so der Vorwurf. "Damit können wir nicht leben und deshalb sind wir auch nicht ins BSW eingetreten", sagt Wendland t-online. Die fünf Beschwerdeführer pochen auf ein ganz normales Mehrheitsprinzip und auf Kompromissbereitschaft, wollen über den Kurs des Landesverbandes diskutieren und um die "beste Lösung ringen", so Wendland. Die Fronten sind so verhärtet, dass selbst eine viermalige Mediation Anfang November scheiterte, weil die Vorsitzenden laut Wendland "keinen Millimeter nachgeben wollten".
Als besonders heikel werteten Wendland und Co. den Versuch der Vorsitzenden, die Machtverteilung im Vorstand "per Trick" zu kippen: Sie schlugen vor, eine Parität durchzusetzen, also eine gleiche Anzahl an Kritikern und Kritisierten im Landesvorstand. Das klingt nach Ausgleich, hätte aber in der Praxis bedeutet: Bei einem Patt hätten die Stimmen der Landesvorsitzenden laut Geschäftsordnung doppelt gezählt. So wäre gewährleistet gewesen, dass diese mit ihren Beschlüssen immer durchkommen. Katja Wendland bewertet dieses Manöver als "undemokratisch".
Der Vorsitzende John Lucas Dittrich sieht das anders. Er sagt, dass Wendland selbst für die ungleiche Verteilung der Delegierten verantwortlich ist. So hätte sie dazu beigetragen dass der Kreisverband Ost zu spät gegründet, und damit der Delegiertenstichtag nach hinten verschoben wurde. Nur so hatte die Neuaufnahme der 145 Mitglieder Ausschlag auf die Verteilung der Delegierten. "Hätten sie selbst in ihren Kreisen rechtzeitig mehr Mitglieder zur Aufnahme vorgeschlagen, hätte man diese Ungleichheit verhindern können", so Dittrich.
Der Streit ist jetzt vollends eskaliert. Drei Kreisverbände aus dem Norden Sachsen-Anhalts haben einen außerordentlichen Parteitag erzwungen, dessen einziger Tagesordnungspunkt die Abwahl der fünf unliebsamen Vorstandsmitglieder ist.
Auch um diesen Parteitag gibt es schon im Vorfeld Streitereien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Abwahl der fünf Vorstandsmitglieder dort tatsächlich beschlossen wird, weil die drei Kreisverbände, die den Parteitag beantragt hatten, deutlich mehr Delegierte stellen als andere Kreisverbände. Die Zahl der Delegierten richtet sich nach der Zahl der Verbandsmitglieder. Kurz vor dem Stichtag, bei dem die Delegiertenanzahl festgelegt wird, hatte der Bundesvorstand noch einmal wohl gut 145 Mitglieder aufgenommen, hauptsächlich zugunsten der nördlichen Landkreise.
Der Vorwurf von Wendland: "Unser Rauswurf wurde so aus Berlin vorbereitet."
Beim Bundesschiedsgericht hat Bianca Görke, eine der Kritikerinnen, Klage eingereicht. Wendland hofft, dass sich der Streit so noch lösen lässt. Die Hoffnung scheint aber nicht besonders groß zu sein.
Mittlerweile haben sich die drei Kreisvorsitzenden zu Wort gemeldet, die den Sonderparteitag einberufen haben. "Wir stehen entschlossen hinter unseren Vorsitzenden und sprechen ihnen unser volles Vertrauen aus", so Wolfgang Herdam, Matthias Hohmann und Michael Lassowski. Sie sehen die Verantwortung für das Chaos nicht bei sich: "Das destruktive Verhalten eines Teils des Vorstandes behindert die politische Arbeit, für die wir als neue Kraft im Land angetreten sind." Die Einberufung des Sonderparteitages sei "unumgänglich".
Der Knall im BSW Brandenburg war ebenso laut und kam überraschend: Vier Abgeordnete des BSW im Landtag haben die Partei verlassen. Als Grund nennen Jouleen Gruhn, Melanie Matzies, André von Ossowski und Reinhard Simon öffentlich "radikalisierte Positionen" und autoritäre Tendenzen innerhalb des Bündnisses. Der "Tagesspiegel" berichtete zuerst.
"Autoritäre Tendenzen prägen zunehmend mehr das innerparteiliche Klima, der Druck auf Abgeordnete wächst, während offene Diskussionen und die Einbindung unterschiedlicher Stimmen in den Hintergrund treten", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. "Es dominieren radikalisierte Positionen – ein Kurs, der weder dem Anspruch einer pluralistischen Bewegung noch dem einer demokratischen Partei gerecht wird."
Der konkrete Grund für den Bruch waren Auseinandersetzungen um die Medienstaatsverträge.Der Plan ist einen neuen Plan zu verabschieden, der zum Beispiel auch Sender ohne Lizenz zulassen soll. Die klare Mehrheit der Abgeordneten lehnt die Verträge ab, und das aus zwei Gründen: Sie fordern eine viel umfassendere Reform, als die geplante und warnen gleichzeitig vor einer zu starken staatlichen Kontrolle beim Jugendschutz in den Medien. Pikant dabei: BSW-Finanzminister und Vizeministerpräsident Robert Crumbach hatte den Verträgen zuvor im Kabinett zugestimmt. Als der Bundesvorstand die Verträge dann aber kassierte, eskalierte der Konflikt.
Die vier Brandenburger BSW-Rebellen haben die Partei verlassen, wollen aber in der Fraktion bleiben, um die gemeinsame Landesregierung mit der SPD nicht zu gefährden. Wie es nun genau weitergeht, ist noch unklar.
Klar ist nur: Nächstes Jahr stehen fünf Landtagswahlen und drei weitere Kommunalwahlen an. Das BSW setzt mit diesem Streit womöglich gute Chancen bei diesen Wahlen aufs Spiel, unter anderem in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
