Konflikte im Bündnis Sahra Wagenknecht Es knallt an allen Ecken

Von Carsten Janz Aktualisiert am 14.11.2025 - 10:58 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Nicht erst seit dem Teilrückzug Wagenknechts gibt es Spannungen im BSW. (Quelle: IMAGO/Jürgen Heinrich/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Rückzug von Sahra Wagenknecht sollte eigentlich Ruhe beim BSW einkehren. Das Gegenteil ist der Fall: In mehreren Landesverbänden gibt es gerade heftige Auseinandersetzungen.

Die Vorwürfe ähneln sich. In Brandenburg sind vier Mitglieder der Landtagsfraktion des BSW aus der Partei ausgetreten. Der Vorwurf: eine Radikalisierung der Führung innerhalb des Bündnisses. Auch in Sachsen-Anhalt brodelt es. Hier wurde ein Sonderparteitag einberufen, auf dem fünf aufmüpfige Vorstandsmitglieder abgewählt werden sollen. Sie hatten eine fehlende demokratische Mitbestimmung bemängelt.

Vorwürfe, dass im Bündnis Sahra Wagenknecht ganz eigene, wenig demokratische Spielregeln gelten, gibt es schon lange. Im vergangenen Jahr hatte t-online exklusiv über BSW-Rebellen aus Hamburg berichtet, die die zentrale Mitgliederaufnahme durch den Bundesvorstand aus Berlin bemängelten und dagegen klagten.

Die aktuellen Auseinandersetzungen in den zwei Ostverbänden kommen nun für die Verantwortlichen zur Unzeit. Am Montag hatte Sahra Wagenknecht angekündigt, auf den Parteivorsitz zu verzichten. Künftig will sie nur noch aus dem Hintergrund arbeiten und sich auf das Wesentliche, die inhaltliche Arbeit konzentrieren. Dafür wird sie die Grundwertekommission ihrer Partei leiten.

Kritiker hatten Wagenknecht wiederholt einen autoritären Führungsstil vorgeworfen. Wer aber nun dachte, dass sich mit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe auch die innerparteilichen Streitigkeiten leichter beilegen ließen, dürfte enttäuscht werden. Die Streitigkeiten in den Landesverbänden sind heftiger denn je. Manche befürchten gar, das BSW könnte nun endgültig auseinanderfliegen. Andere sehen darin eher normale Wachstumsschmerzen einer jungen Partei. Sicher ist nur: Es steht aktuell viel auf dem Spiel für das BSW.

Der Streit im BSW Sachsen-Anhalt ist ein handfester Machtkampf, bei dem es im Kern um die Spielregeln der Demokratie geht. Im Landesvorstand stehen sich zwei Lager gegenüber. Einerseits die Vorsitzenden, John Lucas Dittrich und sein Mitstreiter Thomas Schulze, andererseits fünf weitere Vorstandsmitglieder, darunter die Landesgeschäftsführerin Katja Wendland. Wendland und ihre Mitstreiter werfen den Landesvorsitzenden vor, dass diese im Grunde unbedingte Gefolgschaft fordern.

Unser Rauswurf wurde so aus Berlin vorbereitet. Katja Wendland, BSW-Landesgeschäftsführerin in SAchsen-Anhalt

Statt parteiinterner Diskussionen über unterschiedliche Positionen sei ein Abnicken der Entscheidungen von Dittrich und Schulze gewünscht, so der Vorwurf. "Damit können wir nicht leben und deshalb sind wir auch nicht ins BSW eingetreten", sagt Wendland t-online. Die fünf Beschwerdeführer pochen auf ein ganz normales Mehrheitsprinzip und auf Kompromissbereitschaft, wollen über den Kurs des Landesverbandes diskutieren und um die "beste Lösung ringen", so Wendland. Die Fronten sind so verhärtet, dass selbst eine viermalige Mediation Anfang November scheiterte, weil die Vorsitzenden laut Wendland "keinen Millimeter nachgeben wollten".