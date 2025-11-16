In der Folge gab es ein Gespräch der Behörde mit Stadt und Polizei, auch Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) schaltete sich auf Bitten der Oberbürgermeisterin ein. Nun hat man laut Borris eine "Vielzahl von risikominimierenden und sicherheitserhöhenden Maßnahmen" abgestimmt. Am Montag sollen die Behörden gemeinsam mit der Polizei den Markt begehen, um zu überprüfen, ob alle Forderungen umgesetzt wurden. Bereits am Donnerstag soll der Markt eröffnet werden. Nachdem kurzzeitig eine Absage im Raum stand, sieht es also nun so aus, als ob doch noch rechtzeitig alles fertig – und sicher – wird.

Größte Gefahr: Islamistische Einzeltäter als Bedrohung

Trotz des Anschlags sieht der Sicherheitsexperte Peter Neumann im Gespräch mit t-online in diesem Jahr "eine ebenso hohe Gefahr für Weihnachtsmärkte" wie im vergangenen Jahr. Er ist davon überzeugt, dass die Sicherheitskonzepte vielerorts weiterhin funktionieren und insbesondere Angriffe mit einem Auto wie in Magdeburg oder auf dem Breitscheidplatz in Berlin in diesem Jahr schwer möglich sind. Messerangriffe stellten aber weiterhin eine große Gefahr dar.

Die größte Gefahr gehe dabei von islamistischen Tätern aus. So ist die Zahl der versuchten und tatsächlichen ausgeführten islamistischen Taten in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen. Laut Neumann sind dies aber keine groß angelegten Pläne, bei denen mehrere Leute beteiligt sind, viel eher gehe es um "einzelne Typen, die auf den Weihnachtsmarkt gehen und versuchen, Menschen abzustechen". Ein solcher Vorfall ereignete sich etwa im vergangenen Jahr auf dem Solinger Volksfest, als ein syrischer Mann drei Männer mit einem Messer ermordete. Später reklamierte die Terrororganisation "Islamischer Staat" den Anschlag für sich.

Laut Neumann haben Weihnachtsmärkte "eine magische Anziehungskraft" auf Islamisten, da sie das westliche Christentum symbolisieren und sich nicht vollumfänglich schützen lassen. Neumann gibt zu bedenken, "eine 100-prozentige Sicherheit gibt es ohnehin nicht".

Andere Städte: So groß ist die Gefahr im Rest Deutschlands

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert, noch mehr Geld für den Schutz der Weihnachtsmärkte in die Hand zu nehmen. Der Vorsitzende Jochen Kopelke teilte t-online dazu mit: "Die Polizei und die Veranstalter müssen spürbar mehr investieren, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen." Es brauche einen besonderen Fokus auf Zufahrtskontrollen, Sperren und Rettungswegen. "Veranstalter der Weihnachtsmärkte müssen aus Magdeburg gelernt haben", fordert Kopelke.

In den Städten sieht man sich allerdings gut auf die Weihnachtsmarktzeit vorbereitet. Vielerorts ist zu hören, zusätzliche Investitionen seien nicht notwendig. In Stuttgart zum Beispiel gibt es laut der Stadt ein "gutes und ausgefeiltes Sicherheitskonzept"; auch angesichts des Attentats von Magdeburg seien keine Anpassungen notwendig gewesen. Das Polizeipräsidium erklärt auf t-online-Anfrage, die Polizei sei auf dem Gelände unterwegs, es gebe Messerkontrollen und Videoüberwachung, um Gefahren frühzeitig zu erkennen. Dennoch warnt die Polizei vor einer "abstrakt hohen Gefährdungslage".