Erst Wehrdienst-Einigung, dann Zackzack-Koalitionsausschuss: Die schwarz-rote Regierung wollte an diesem Donnerstag zeigen, dass sie zu Ergebnissen kommt. Doch ihre größten Probleme löst sie damit nicht.

Sie brauchten wohl einfach mal wieder einen Sahnetag. Einen dieser Tage, an dem alles zu gelingen scheint. Die schwarz-rote Regierungskoalition hat sich an diesem Donnerstag einen solchen Tag genehmigt. Am Morgen präsentierte sie nach monatelangem Streit die Einigung auf einen neuen Wehrdienst, am frühen Abend dann die Ergebnisse des Koalitionsausschusses – schon nach zweieinhalb Stunden, pünktlich zur Tagesschau.

Dieser Moment sei ihnen gegönnt. Besonders nach den vergangenen Wochen, die eher wie saure Milch waren; ungenießbar für Beteiligte und Zuschauer. Die Erfolge sind auch nicht zu unterschätzen: Wehrdienst, Industriestrompreis, Kraftwerksstrategie. Das ist alles wichtig.

Doch dieser Tag hat einen Preis. Die Koalition hat ihn sich damit erkauft, dass sie heikle Konflikte mal wieder verschiebt, statt sie zu lösen. Prokrastinieren statt regieren? Das können sie nicht ewig so weitermachen.

Prokrastinieren schon am Vormittag

Die Verschieberitis dieser Koalition, sie zeigte sich bei näherem Hinsehen schon am Vormittag, als die Koalition endlich den neuen Wehrdienst vorstellen konnte. Daran war sie vor vier Wochen spektakulär gescheitert, sie zerlegte und beschimpfte sich öffentlich, nachdem Verteidigungsminister Boris Pistorius einen fertigen Kompromiss kurz vor der Pressekonferenz gestoppt hatte.

Einigung zum Wehrdienst: Teilerfolg auf ganzer Linie

Die Einigung jetzt ist also schon an sich bedeutsam. Sie enthält auch gute Kompromisse: Die flächendeckende Musterung etwa und die Aufwuchskorridore für die aktive Truppe, die halbjährlich überprüft werden. Doch einen der größten Konflikte hat die Koalition in die Zukunft verschoben: die Frage nämlich, wie genau junge Männer zwangsverpflichtet werden sollen im Fall, dass die Zahl der Bundeswehrsoldaten nur mit Freiwilligkeit nicht ausreichend wächst.

Braucht es dann das Losverfahren? Oder bekommt man die noch benötigten Männer mit anderen Tauglichkeitskriterien fair ausgewählt? Darüber soll nun erst entschieden werden, wenn es so weit ist. In einer weiteren politischen Debatte. Die Union wollte genau das verhindern, auch um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Doch einen Automatismus wollte die SPD nicht. Wer die vergangenen Monate anschaut, kann sich vorstellen, dass auch die nächste Debatte nicht einfach werden dürfte.

Verbrenner-Aus, Heizungsgesetz, Rente? Bisher unklar

Im Koalitionsausschuss ging das Prokrastinieren bei den schwierigen Themen am frühen Abend weiter. Wofür will sich die Bundesregierung in der EU beim Verbrenner-Aus genau einsetzen? Soll es ganz weg, wie Markus Söder es will? Oder soll es nur weitere Ausnahmen geben für Hybride und Range Extender, wie es die SPD möchte? Das weiß die Koalition nach wie vor selbst nicht so genau.