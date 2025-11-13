Schwarz-Rot Das können sie nicht ewig so weitermachen
Erst Wehrdienst-Einigung, dann Zackzack-Koalitionsausschuss: Die schwarz-rote Regierung wollte an diesem Donnerstag zeigen, dass sie zu Ergebnissen kommt. Doch ihre größten Probleme löst sie damit nicht.
Sie brauchten wohl einfach mal wieder einen Sahnetag. Einen dieser Tage, an dem alles zu gelingen scheint. Die schwarz-rote Regierungskoalition hat sich an diesem Donnerstag einen solchen Tag genehmigt. Am Morgen präsentierte sie nach monatelangem Streit die Einigung auf einen neuen Wehrdienst, am frühen Abend dann die Ergebnisse des Koalitionsausschusses – schon nach zweieinhalb Stunden, pünktlich zur Tagesschau.
Dieser Moment sei ihnen gegönnt. Besonders nach den vergangenen Wochen, die eher wie saure Milch waren; ungenießbar für Beteiligte und Zuschauer. Die Erfolge sind auch nicht zu unterschätzen: Wehrdienst, Industriestrompreis, Kraftwerksstrategie. Das ist alles wichtig.
Doch dieser Tag hat einen Preis. Die Koalition hat ihn sich damit erkauft, dass sie heikle Konflikte mal wieder verschiebt, statt sie zu lösen. Prokrastinieren statt regieren? Das können sie nicht ewig so weitermachen.
Prokrastinieren schon am Vormittag
Die Verschieberitis dieser Koalition zeigte sich bei näherem Hinsehen schon am Vormittag, als die Koalition endlich den neuen Wehrdienst vorstellen konnte. Daran war sie vor vier Wochen spektakulär gescheitert, sie zerlegte und beschimpfte sich öffentlich, nachdem Verteidigungsminister Boris Pistorius einen fertigen Kompromiss kurz vor der Pressekonferenz gestoppt hatte.
Die Einigung jetzt ist also schon an sich bedeutsam. Sie enthält auch gute Kompromisse: die flächendeckende Musterung etwa und die Aufwuchskorridore für die aktive Truppe, die halbjährlich überprüft werden. Doch einen der größten Konflikte hat die Koalition in die Zukunft verschoben: die Frage nämlich, wie genau junge Männer zwangsverpflichtet werden sollen im Fall, dass die Zahl der Bundeswehrsoldaten nur mit Freiwilligkeit nicht ausreichend wächst.
Braucht es dann das Losverfahren? Oder bekommt man die noch benötigten Männer mit anderen Tauglichkeitskriterien fair ausgewählt? Darüber soll nun erst entschieden werden, wenn es so weit ist. In einer weiteren politischen Debatte. Die Union wollte genau das verhindern, auch um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Doch einen Automatismus wollte die SPD nicht. Wer die vergangenen Monate anschaut, kann sich vorstellen, dass auch die nächste Debatte nicht einfach werden dürfte.
Verbrenner-Aus, Heizungsgesetz, Rente? Bisher unklar
Im Koalitionsausschuss ging das Prokrastinieren bei den schwierigen Themen am frühen Abend weiter. Wofür will sich die Bundesregierung in der EU beim Verbrenner-Aus genau einsetzen? Soll es ganz weg, wie Markus Söder es will? Oder soll es nur weitere Ausnahmen geben für Hybride und Range Extender, wie es die SPD möchte? Das weiß die Koalition nach wie vor selbst nicht so genau.
Ähnliches Bild beim sogenannten Heizungsgesetz: Als die schwarz-rote Koalition antrat, wollte sie dieses toxische Streitthema aus der Ampelzeit möglichst schnell hinter sich lassen. Doch passiert ist bisher nichts, anderes war vielleicht wichtiger. Heißt aber, der Konflikt ist immer noch da. Die SPD besteht darauf, dass der Kern bestehen bleibt: Heizungen sollen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Union will das nicht mehr.
SPD-Umweltminister Carsten Schneider und CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bekamen sich darüber schon öffentlich in die Haare. Jetzt soll intern eine Lösung gefunden werden. Ob das gelingt, ohne dass die Koalitionsspitzen diese Grundsatzfrage irgendwann klären? Eher unwahrscheinlich. An diesem Donnerstag wollten sie sich damit aber offensichtlich nicht belasten.
Auch die Rentenfrage ist weiter ungelöst. Soll das Niveau nach 2031 wieder gesenkt werden, weil die sogenannte Haltelinie bei 48 Prozent nur bis dann im Koalitionsvertrag steht? Das will die Junge Gruppe der Union wegen der hohen Kosten. Oder sollen auch künftige Generationen von höheren Renten profitieren, weil auf Basis dieses Niveaus weitergerechnet wird? So sieht es das Gesetz von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas vor.
Irgendwann müssen sie entscheiden
Die Koalitionsspitzen kündigten bei der Pressekonferenz an, an diesem Donnerstagabend noch etwas weiterreden zu wollen. Bundeskanzler Friedrich Merz gab sich sogar optimistisch, dass es bei der Rente und dem Verbrenner-Aus noch Einigungen geben könnte. Schön wär's ja.
Allerdings wären eben auch das nur zwei der aktuellen Beispiele für komplizierte Probleme, die Schwarz-Rot in die Zukunft verschiebt. Die vielen Kommissionen, die Antworten auf die schwierigsten Fragen finden sollen, sind damit noch gar nicht erwähnt: Rente, Sozialstaat, Schuldenbremse, Gesundheit, Pflege.
Solche Kommissionen können helfen, besonders komplizierte Fragen ein wenig aus dem parteipolitischen Klein-Klein herauszulösen. Nur irgendwann müssen Union und SPD trotzdem entscheiden. Und je näher die nächste Bundestagswahl kommt, desto unwahrscheinlicher wird, dass sie sich auch schmerzhafte Reformen zutrauen. Sie wollen ja auch wiedergewählt werden.
Der heutige Sahnetag ist damit der nachvollziehbare Versuch von Schwarz-Rot, nach schweren Wochen endlich mal nur Erfolge zu präsentieren. Den Menschen da draußen, die zunehmend an dieser Regierung zweifeln. Aber auch den eigenen Leuten, die genauso zweifeln. Manche wohl noch mehr als der Durchschnittsbürger.
Das kann helfen. Vermutlich nicht, weil das schon für einen neuen Aufbruch reicht. Aber vielleicht kann es die Abwärtsspirale bremsen. Es wäre viel wert. Denn es ist die Voraussetzung dafür, dass Schwarz-Rot überhaupt noch dazu kommen kann, viele der wirklich großen Probleme zu lösen.