Da passt es ins Bild, dass der "Spiegel" jüngst unter Berufung auf interne Kreml-Dokumente berichtete, Voloshin sei Hauptorganisator und Finanzier der Konferenz, die vordergründig von der russlandnahen Stiftung "Brics International Forum" veranstaltet wird. Dafür spricht, dass Medwedtschuk 2025 wieder selbst vor Ort war und seine Bewegung sich in einer Pressemitteilung erstmals damit rühmte, die Veranstaltung mitorganisiert zu haben.

Medwedtschuk zieht die Fäden

Voloshin selbst schrieb auf Telegram: "Die von den Aktivisten der Bewegung 'Eine andere Ukraine' konzipierte und geschaffene Plattform hat ihre Wirksamkeit und Tragfähigkeit unter Beweis gestellt." Beim Medwedew-Treffen trat er an der Seite des Putin-Vertrauten auf. Sowohl er als auch seine Frau posierten mit angereisten Abgeordneten für Fotos.

Durch die zentrale Rolle des Ehepaars für die Konferenzreihe würde sich erklären, dass die Gäste in Sotschi oft bekannte Gesichter sind: Viele der europäischen Politiker waren zuvor Interviewpartner von "Voice of Europe" und Sass' Propagandashow in Belarus. Das gilt auch für den serbischen Abgeordneten Dragan Stanojevic, der Teil von Medwedtschuks Bewegung "Eine andere Ukraine" ist und ihn in Sotschi 2024 sogar persönlich traf.

Auch er durfte im Mai 2025 mit den BSW-Abgeordneten und Sass fürs gemeinsame Foto posieren. Gemeinsam hatten sie einen Termin mit Wjatscheslaw Wolodin, dem Duma-Vorsitzenden und engen Putin-Vertrauten, der bereits die Todesstrafe für alle ukrainischen Kriegsgefangenen forderte. Am selben Tag verbreitete Voloshin das Foto von der Schulenburgs in der Duma.

Koordiniert mit dem Kreml

Zog der Oligarch Medwedtschuk also über das Ehepaar Sass-Voloshin auch die Fäden für die Reise der BSW-Abgeordneten nach Moskau? Augenscheinlich handelt es sich zumindest um eng mit dem Kreml koordinierte Bemühungen. Zwar trugen die Politiker laut ihren schriftlichen Erklärungen gegenüber dem Europaparlament ihre Kosten selbst. Offiziell eingeladen waren sie aber von der sogenannten "Russian Peace Foundation".

Die Stiftung reicht laut dem russischen Investigativportal "The Insider" regelmäßig persönliche Daten ihrer Gäste, inklusive ihrer Passdokumente, an den russischen Militärgeheimdienst GRU weiter. Geleitet wird sie von Leonid Sluzki, dem Vorsitzenden des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten. Anfang Oktober 2025 schaltete er sich mit mehreren Europaabgeordneten per Videoschalte zusammen, die anschließend nach Sotschi reisten – unter ihnen laut Informationen von t-online Hans Neuhoff von der AfD und der BSW-Abgeordnete Jan-Peter Warnke, dem ebenfalls eine Einladung nach Sotschi zuging.