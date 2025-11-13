Koalition einigt sich Entlastungen für Industrie – und Fliegen soll billiger werden

Von dpa Aktualisiert am 13.11.2025 - 20:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kanzler Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder, Vizekanzler Lars Klingbeil: Die Spitzen der Koalition haben sich in mehreren Streitfragen geeinigt. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Koalitionsausschuss zurrt wirtschafts- und energiepolitische Vorhaben fest. Es geht vor allem um die Industrie.

Die schwarz-rote Koalition plant Entlastungen der Industrie bei den Strompreisen. Dazu soll in den Jahren 2026 bis 2028 ein staatlich subventionierter Industriestrompreis eingeführt werden, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Koalitionsausschuss mitteilte. Er sprach von einem Zielpreis von 5 Cent pro Kilowattstunde.

Außerdem soll eine Strategie zum Bau neuer Gaskraftwerke kommen. Im nächsten Jahr sollten 8 Gigawatt ausgeschrieben werden, die bis 2031 in Betrieb gehen sollten. Die Vorhaben waren bereits grundsätzlich bekannt. Merz sprach von wichtigen Bausteinen der Energiepolitik.

Die schwarz-rote Koalition will darüber hinaus zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Damit will die Koalition den Luftverkehr fördern, so Friedrich Merz. Er sprach von einer Größenordnung von etwa 350 Millionen Euro zugunsten der Luftverkehrsindustrie in Deutschland. Wenn es damit Steuerausfälle geben sollte, würden diese in Verkehrsetat verbucht.

Schwarz-Gelb hatte Steuer eingeführt

Im Mai 2024 wurde die Luftverkehrsteuer deutlich erhöht. Das verteuert potenziell Passagierflüge von deutschen Flughäfen. Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD angekündigt, die Erhöhung zurückzunehmen. Dies ist bisher unter Hinweis auf knappe Kassen aber nicht passiert.

Die Steuer für Starts von deutschen Flughäfen war 2011 von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung zur Etatsanierung eingeführt worden. Im Inland und auf Kurzstrecken sind pro Flug 15,53 Euro fällig, für Mittelstrecken 39,34 Euro und für fernere Ziele 70,83 Euro. Zahlen müssen dies die Fluggesellschaften.