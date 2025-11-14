Heftiger Richtungsstreit in der AfD Es geht um viel mehr als Putin
Die AfD streitet wieder öffentlich. Auslöser sind ihre Position zu Russland und eine harte Kampagne der CDU dagegen. Die legt aber ein noch größeres Problem der AfD offen.
In der AfD fliegen gerade die Fetzen. Der Spaltpilz "Russland" ist wieder da. Auslöser sind eine Reise von AfD-Abgeordneten ins russische Sotschi, ein dort ursprünglich geplantes Treffen mit Putins Scharfmacher Medwedew und ein Talkshow-Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla, in dem er Sätze wie frisch aus der Kreml-Propaganda äußerte.
Zwar sind für die AfD weder Reisen nach Russland noch Chrupallas Positionierung neu. Geändert aber hat sich das Verhältnis der CDU zur AfD. Die Christdemokraten gehen gegen ihre stärkste Konkurrenz aktuell voll auf Attacke und nehmen dabei allein das Thema Russland in den Fokus. Unter diesem Druck bricht ein Kernkonflikt der AfD wieder auf – und dieses Mal ist das so heikel und zugleich vielsagend wie nie.
Auf dem bisherigen Höhepunkt ihres Erfolgs nämlich offenbart die AfD-Führung gerade zwei unterschiedliche Strategien bei einer für sie sehr zentralen Frage: Wie will sie im Bund an Regierungsmacht kommen? Parteiprominenz findet sich dabei auf beiden Seiten des Grabens: Auf der einen Alice Weidel und der verteidigungspolitische Sprecher Rüdiger Lucassen; auf der anderen Chrupalla und der Thüringer Landeschef Björn Höcke, der sich jetzt erstmals einschaltet.
Modell 1: Der Bund geht vor
Der russlandliebende Teil der Partei dominiert die AfD seit Jahren, gestützt durch die Erfolge im Osten. Allerdings leben nur 17 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland im Osten. Viele AfDler schütteln nun angesichts der aktuell so offensiv vertretenen Putin-Neigung ihrer Kollegen den Kopf. Strategisch unklug sei das, schädigend für den wachsenden Erfolg der Partei in den alten Bundesländern, im Westen schlicht nicht vermittelbar. Und damit auch: ein Problem für die Bundestagswahl 2029.
Rüdiger Lucassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, erinnert an einen jahrzehntealten Grundsatz der Bundespolitik: "Auch für die AfD gilt: Wahlen müssen im Westen gewonnen werden", sagt er t-online. Die Stimmenverteilung zwischen Ost und West lasse sich nun mal nicht wegträumen. "Im Westen können wir mit Russland-Verklärung und einer unausgegorenen Außenpolitik nicht überzeugen."
Mit Sorge blickt man in diesem Lager auch auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr: Zuerst nämlich wird im Frühjahr mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Westen gewählt, im Herbst erst folgen Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich wollte die AfD im Westen mit Erfolgen vorlegen, im Osten dann richtig absahnen. Ob das funktionieren wird, wenn die Russlandverklärung anhält, daran haben die Kritiker der Pro-Putin-Linie ihre Zweifel.
In Baden-Württemberg beispielsweise schlage "das Herz der deutschen Wertschöpfung", sagt Lucassen und zählt auf: Daimler, Bosch, Kärcher, Porsche, SAP. "Wenn wir das verlieren, gehen auch in Thüringen die Lichter aus." Und was sollten Betriebe, ihre Hunderttausende Mitarbeiter und deren Familien eigentlich von einer Hinwendung zu Russland erwarten?, fragt Lucassen und wird deutlich: "Die zeigen Ihnen den Vogel, wenn Sie denen mit irgendwelchen Putin-Spinnereien kommen."
Die AfD müsse diese Bundesländer, deren Struktur und die Bedürfnisse der Menschen in den Fokus nehmen. Plumpe Parolen wie "Vom Osten lernen, heißt siegen lernen" würden nicht weiterhelfen, so Lucassen. "Deutschland braucht Mercedes S-Klasse und nicht das Simson-Moped."
Weidel: Priorität Regierungsverantwortung
Lucassen ist seit Jahren die Speerspitze des Lagers gegen die Putin-Neigungen in seiner Partei. Als Oberst a. D. der Bundeswehr liegen ihm solche Neigungen fern. Auftritte seiner Kollegen im russischen Propaganda-TV bezeichnete der Verteidigungspolitiker 2023 sogar als "so etwas wie Volksverrat".
Doch Lucassen musste immer wieder herbe Rückschläge einstecken. Jüngst wurde das Konzept für die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus seinem Arbeitskreis Verteidigung gekippt, weil sich allen voran die Thüringer in der Bundestagsfraktion dagegen starkmachten.
Jetzt aber kann Lucassen wohl auf Rückendeckung von ganz oben setzen. AfD-Chefin Alice Weidel denkt offensichtlich ähnlich. Die ließ die Planung zur Russlandreise erst laufen, grätschte dann aber rein, als sie an die Öffentlichkeit kam. Weidel sorgte dafür, dass zum einen der Abgeordnete Rainer Rothfuß zu Hause blieb, der t-online vorab von einem geplanten Treffen mit Medwedew erzählt hatte. Zum anderen soll sie auf Auflagen für die anderen Reisenden gedrungen haben: keine Fotos mit russischen Politikern, keine Auftritte in Putins Propaganda-TV. Kein Medwedew.
Ihre Motivation für den späten Durchgriff erklärte Weidel im Gespräch mit dem rechten Medium "Compact" strategisch, nämlich mit dem Ziel, zu regieren. "Wir müssen erwachsen werden, wir müssen uns in einem vernünftigen Rahmen bewegen, in dem wir auch Wirkung entfalten können – und Wirkung entfalten wir als AfD nur, wenn wir Regierungspartei werden", sagte sie da. Das sei ihre Aufgabe als Fraktions- und Parteichefin: "Die Partei dahin zu führen, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen."
Weidels Fokus liegt dabei auch aus persönlichen Gründen auf dem Bund. Sie wird seit Jahren von der AfD-Basis als künftige Kanzlerin gefeiert. Konkurrenz ist nicht in Sicht. Im Bundestagswahlkampf Anfang des Jahres streifte sie ihr Image als eher faul und mäßig ambitioniert ab, bestritt einen Auftritt nach dem anderen. Im Oktober schaffte sie erstmals den Sprung in die Top Ten der beliebtesten Politiker Deutschlands und lag damit fünf Plätze vor Kanzler Friedrich Merz.
Schon in den Ländern aber ist eine Alleinregierung schwer zu erreichen, im Bund ist sie illusorisch. Hier braucht die AfD zwingend die Union. Lange schon heißt es in der AfD, die Einstellung zu Russland sei der größte Faktor, der die beiden Parteien trenne. Und CDU/CSU scheinen das gerade mit ihrer Kampagne gegen die AfD zu belegen: Sie wettern über "Landesverrat" und "Putins Handlanger". Rechtsextremismus in Reihen der AfD spielt als Argument gegen eine Zusammenarbeit öffentlich gerade gar keine Rolle.
Modell 2: Zuerst im Osten regieren, dann kommt der Bund
In den Ostverbänden der AfD ist der Fokus ein anderer. Dort ist die AfD in Umfragen derzeit in allen Ländern mit Abstand stärkste Kraft. Gelingen soll endlich das Husarenstück: eine AfD-Regierung im Osten. Die AfD-Spitzen dort lassen sich derzeit hinter den Kulissen beraten, wie man eine Regierung aufbaut, welches und wie viel Personal es dafür braucht, wie weit man Ministerien umbauen kann. An die schwächeren Verbände im Westen oder die Bundestagswahl denken sie nur zweitrangig. Auch, weil sie der Überzeugung sind, dass es dafür zuerst den Erfolg im Osten braucht.
"Eine Regierungsbeteiligung im Bund halte ich erst dann für möglich, wenn uns die Regierungsübernahme in einem Land geglückt ist und wir dort unser Können unter Beweis stellen konnten", teilt der Thüringer Landeschef Björn Höcke t-online mit. Und: "Die Ostverbände sind wichtige inhaltliche und strategische Taktgeber für die Gesamtpartei." Ostdeutschland befinde sich im "Sturm-und-Drang-Modus". Diesen "guten und unbedingten Veränderungswillen" gelte es auf das ganze Land auszuweiten.
Im Osten müsse die AfD "selbstbewusst die Alleinregierung anstreben" und das auch deutlich in die Öffentlichkeit tragen, so der Rechtsextremist weiter. Für den Westen hingegen müsse die Oppositionsführerschaft das Ziel sein. "Eine Koalition als Juniorpartner hielte ich vor dem Hintergrund der dramatischen Lage im Land und der allgemeinen weltpolitischen Dynamik für einen schweren strategischen Fehler", warnt er.
Höcke geht nicht auf die Russlandreisen seiner Kollegen oder die in der Partei sehr umstrittenen Aussagen von Tino Chrupalla ein. Er betont die Autonomie der Landesverbände im Wahlkampf und das aus seiner Sicht Ost und West Einende: die "dümmste Einwanderungs- und Energiepolitik der Welt" und eine in der Folge drohende "wirtschaftliche und kulturelle Kernschmelze" im Land.
Reisen von Höcke selbst nach Russland sind nicht bekannt, in der Vergangenheit aber hat er solche Ausflüge immer befürwortet. Wichtiger noch: Maßgeblich hat er die aktuelle Russlandprogrammatik der AfD mitgeprägt und vorangepeitscht. Die ist in Sachsen und Sachsen-Anhalt ebenso wie in Thüringen seit Putins Invasion der Ukraine essenzieller Bestandteil der AfD-Strategie, um sich von den anderen Parteien noch weiter abzugrenzen. Auf "Kriegstreiber" schimpfen sie mit Blick auf Unterstützer der angegriffenen Ukraine da und haben seit Langem schon die Friedenstaube als Zeichen für die Partei übernommen.
Einer der entschiedensten Verfechter dieser Linie ist Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Landes- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt. Auf Anfrage von t-online formuliert er ähnlich wie Höcke: Er glaube nicht, dass es in Mentalität und Ausrichtung der AfD einen qualitativen Unterschied zwischen Ost und West gebe. Tillschneider aber wird auch deutlich: "Eine weitere Partei, die wie Grüne und CDU zum Krieg gegen Russland hetzt, brauchen wir weder im Osten noch im Westen."
Die Strategie der Ost-Verbände lässt inzwischen die Skepsis in der AfD wachsen. Russland ist dabei nur ein Faktor, stärker noch sind die Zweifel am Prinzip "Land vor Bund". Kritiker wollen namentlich nicht genannt werden, in Hintergrundgesprächen aber sprechen sie Klartext: Eine "Katastrophe" werde die erste AfD-Landesregierung, zwangsweise. Der Partei fehle fähiges Personal dafür, die Behörden würden sich querstellen, der Bund werde Mittel entziehen und blockieren, wo es nur gehe, so die Prognose.
Diese Herausforderungen wären bei einer AfD-Regierung im Bund ähnlich, mit Blick auf das Personal sogar noch größer. Bis dahin dürfte die AfD es aber erst einmal gar nicht schaffen, wenn eine AfD-Landesregierung scheitert. Das dürfte das vorläufige Ende für alle Ambitionen im Bund bedeuten.
Der Zielkonflikt ist grundlegend und für die AfD kaum aufzulösen. Hilflos wirkt daher auch die Spitze im aktuellen Sturm. Um den zu lindern, verschickten die AfD-Chefs Weidel und Chrupalla am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung: Als Bundesvorsitzende der AfD würden sie "auch zukünftig gemeinsam Politik für Deutschland und seine Bürger" machen. Dafür pflege man gute Beziehungen zu "unseren europäischen und internationalen Partnern".
Zwei Sätze mit Banalitäten, das war's. Zu mehr reicht es in der aktuellen Lage offensichtlich nicht.
