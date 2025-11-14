Höcke geht nicht auf die Russlandreisen seiner Kollegen oder die in der Partei sehr umstrittenen Aussagen von Tino Chrupalla ein. Er betont die Autonomie der Landesverbände im Wahlkampf und das aus seiner Sicht Ost und West Einende: die "dümmste Einwanderungs- und Energiepolitik der Welt" und eine in der Folge drohende "wirtschaftliche und kulturelle Kernschmelze" im Land.

Reisen von Höcke selbst nach Russland sind nicht bekannt, in der Vergangenheit aber hat er solche Ausflüge immer befürwortet. Wichtiger noch: Maßgeblich hat er die aktuelle Russlandprogrammatik der AfD mitgeprägt und vorangepeitscht. Die ist in Sachsen und Sachsen-Anhalt ebenso wie in Thüringen seit Putins Invasion der Ukraine essenzieller Bestandteil der AfD-Strategie, um sich von den anderen Parteien noch weiter abzugrenzen. Auf "Kriegstreiber" schimpfen sie mit Blick auf Unterstützer der angegriffenen Ukraine da und haben seit Langem schon die Friedenstaube als Zeichen für die Partei übernommen.

Einer der entschiedensten Verfechter dieser Linie ist Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Landes- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt. Auf Anfrage von t-online formuliert er ähnlich wie Höcke: Er glaube nicht, dass es in Mentalität und Ausrichtung der AfD einen qualitativen Unterschied zwischen Ost und West gebe. Tillschneider aber wird auch deutlich: "Eine weitere Partei, die wie Grüne und CDU zum Krieg gegen Russland hetzt, brauchen wir weder im Osten noch im Westen."

Die Strategie der Ost-Verbände lässt inzwischen die Skepsis in der AfD wachsen. Russland ist dabei nur ein Faktor, stärker noch sind die Zweifel am Prinzip "Land vor Bund". Kritiker wollen namentlich nicht genannt werden, in Hintergrundgesprächen aber sprechen sie Klartext: Eine "Katastrophe" werde die erste AfD-Landesregierung, zwangsweise. Der Partei fehle fähiges Personal dafür, die Behörden würden sich querstellen, der Bund werde Mittel entziehen und blockieren, wo es nur gehe, so die Prognose.

Diese Herausforderungen wären bei einer AfD-Regierung im Bund ähnlich, mit Blick auf das Personal sogar noch größer. Bis dahin dürfte die AfD es aber erst einmal gar nicht schaffen, wenn eine AfD-Landesregierung scheitert. Das dürfte das vorläufige Ende für alle Ambitionen im Bund bedeuten.