Didi Hallervorden, Günther Verheugen und 20 weitere Aufruf zur Neuauszählung
Das Vertrauen in die Demokratie leide, wenn nicht bald Klarheit herrsche. 22 Persönlichkeiten haben einen Aufruf des BSW unterzeichnet, in dem eine Neuauszählung der Bundestagswahl gefordert wird.
Es sind Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen: Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik. Sie alle haben sich einem Aufruf des BSW angeschlossen, in dem der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags dazu aufgerufen wird, den Weg für eine Neuauszählung der Stimmen der vergangenen Bundestagswahl freizumachen. Die Begründung darin: Noch nie sei eine Partei so knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert wie das BSW.
Unter den Erstunterzeichnern des Aufrufs, der t-online vorliegt, sind der Komiker Dieter Hallervorden, der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen (SPD), der Soziologe und ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Wolfgang Streeck und der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Wolfgang Nešković. Sie alle fordern die Neuauszählung "unabhängig davon, wie man die politischen Positionen des BSW und die machtpolitischen Folgen eines Bundestagseinzugs der Partei bewertet", wie es in dem Schreiben heißt.
Der Aufruf ist eine Seite lang, darunter stehen die Namen der 22 Unterzeichner. Sie schreiben, die Tatsache, dass beim Auszählen von Wählerstimmen Fehler gemacht würden, sei durch Nachzählungen bei vielen Wahlen dokumentiert. Allein die Überprüfung weniger Stimmbezirke nach dem vorläufigen Endergebnis habe dem BSW bereits rund 4.200 zusätzliche Stimmen gebracht.
"Niemand kann ausschließen, dass auch im amtlichen Endergebnis noch über 9.529 BSW-Stimmen falsch zugeordnet sind", heißt es in dem Aufruf. Es bestehe demnach eine reale Möglichkeit, dass der Bundestag nicht korrekt zusammengesetzt sei und knapp 2,5 Millionen Wählern zu Unrecht eine parlamentarische Repräsentanz vorenthalten werde.
Unabhängig von der Bewertung der politischen Positionen des BSW solle jeder Demokrat ein Interesse daran haben, dass die Korrektheit von Wahlergebnissen "über jeden Zweifel erhaben" sei. Man fordere daher den Wahlprüfungsausschuss des Bundestages auf, ohne weiteren Zeitverzug den Weg für eine Neuauszählung freizumachen. "Wird bei einem derart knappen Ergebnis eine Überprüfung verweigert oder auf die lange Bank geschoben, leidet das Vertrauen in die Demokratie", so die Unterzeichner.
Das BSW hatte sich schon kurz nach der Wahl beschwert und zog vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dort verwies man auf den Wahlprüfungsausschuss, der sich mit einer Entscheidung nun aber schon mehrere Monate Zeit lässt. Das BSW kritisiert diese Verzögerung.
Läge das BSW nach einer Neuauszählung über der Fünfprozenthürde und zöge die Partei in den Bundestag ein, wäre die Regierung nicht mehr mehrheitsfähig. Mehrere Abgeordnete würden dann ihren Sitz im Bundestag verlieren, unter anderem wohl auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
Unklar ist, ob der Wahlprüfungsausschuss überhaupt eine flächendeckende Neuauszählung anordnen kann. Er kann wohl eine Nachzählung von Stimmzetteln veranlassen, wenn es Hinweise auf Fehler und Unstimmigkeiten gibt. Eine automatische bundesweite Neuauszählung, weil das Ergebnis knapp war, ist allerdings nicht vorgesehen. Dafür, eine Wahl ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, gibt es hohe Hürden. In diesem Fall müsste die Wahl wiederholt werden.
