Didi Hallervorden, Günther Verheugen und 20 weitere Aufruf zur Neuauszählung

Von Carsten Janz 14.11.2025 - 14:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dieter Hallervorden: Der Schauspieler war einer der Redner in Berlin. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

Das Vertrauen in die Demokratie leide, wenn nicht bald Klarheit herrsche. 22 Persönlichkeiten haben einen Aufruf des BSW unterzeichnet, in dem eine Neuauszählung der Bundestagswahl gefordert wird.

Es sind Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen: Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik. Sie alle haben sich einem Aufruf des BSW angeschlossen, in dem der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags dazu aufgerufen wird, den Weg für eine Neuauszählung der Stimmen der vergangenen Bundestagswahl freizumachen. Die Begründung darin: Noch nie sei eine Partei so knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert wie das BSW.

Unter den Erstunterzeichnern des Aufrufs, der t-online vorliegt, sind der Komiker Dieter Hallervorden, der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen (SPD), der Soziologe und ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Wolfgang Streeck und der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Wolfgang Nešković. Sie alle fordern die Neuauszählung "unabhängig davon, wie man die politischen Positionen des BSW und die machtpolitischen Folgen eines Bundestagseinzugs der Partei bewertet", wie es in dem Schreiben heißt.

Der Aufruf ist eine Seite lang, darunter stehen die Namen der 22 Unterzeichner. Sie schreiben, die Tatsache, dass beim Auszählen von Wählerstimmen Fehler gemacht würden, sei durch Nachzählungen bei vielen Wahlen dokumentiert. Allein die Überprüfung weniger Stimmbezirke nach dem vorläufigen Endergebnis habe dem BSW bereits rund 4.200 zusätzliche Stimmen gebracht.

"Niemand kann ausschließen, dass auch im amtlichen Endergebnis noch über 9.529 BSW-Stimmen falsch zugeordnet sind", heißt es in dem Aufruf. Es bestehe demnach eine reale Möglichkeit, dass der Bundestag nicht korrekt zusammengesetzt sei und knapp 2,5 Millionen Wählern zu Unrecht eine parlamentarische Repräsentanz vorenthalten werde.

Unabhängig von der Bewertung der politischen Positionen des BSW solle jeder Demokrat ein Interesse daran haben, dass die Korrektheit von Wahlergebnissen "über jeden Zweifel erhaben" sei. Man fordere daher den Wahlprüfungsausschuss des Bundestages auf, ohne weiteren Zeitverzug den Weg für eine Neuauszählung freizumachen. "Wird bei einem derart knappen Ergebnis eine Überprüfung verweigert oder auf die lange Bank geschoben, leidet das Vertrauen in die Demokratie", so die Unterzeichner.