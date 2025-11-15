Rentenstreit in der Union "Das kann doch nicht euer Ernst sein!"
"High Noon" im Freizeitpark: Friedrich Merz hat sich beim Deutschlandtag der Jungen Union der Kritik am Rentenpaket gestellt. Zufrieden ist nach seinem Auftritt niemand – wohl auch Merz nicht.
Der Satz, den hier alle gefürchtet haben, er fällt am Samstag erst nach einer halben Stunde. Der Bundeskanzler ist im Europa-Park Rust, doch spaßig ist hier gerade nur die Achterbahn. Es geht um die Rente, um die inzwischen berüchtigte Haltelinie. Und Friedrich Merz sagt: "Ich möchte uns nicht in einem Unterbietungswettbewerb sehen: Wer bietet das geringste Rentenniveau an?" Damit gewinne man keine Wahlen. Später in der Diskussion wird er noch rufen: "Das kann doch nicht euer Ernst sein!"
Als der Bundeskanzler an dieser Stelle seiner Rede angelangt ist, wird es still im Saal des Deutschlandtags der Jungen Union, dem Parteitag der Jugendorganisation. Niemand applaudiert. Und so bleibt es für viele weitere Minuten. Sie ahnen, was die Worte bedeuten: Der Bundeskanzler hat sie verlassen, jedenfalls bei der Rente. So dürften sie das empfinden.
Er enttäuscht sie. Was auch bedeutet, dass der Streit weitergehen wird. Die Jungen haben schon vorher angekündigt, nicht kleinbeigeben zu wollen. Für den Kanzler und seine schwarz-rote Koalition sind das äußerst beunruhigende Nachrichten.
Erst bekamen die Jungen Unterstützung
Gut vier Wochen ist es jetzt her, dass die Junge Gruppe der Union mit einem Positionspapier gegen das Rentenpaket protestiert hat. "Nicht zustimmungsfähig" urteilten die 18 jungen Abgeordneten, die das Paket im Bundestag wegen der knappen Mehrheit für Schwarz-Rot allein aufhalten könnten.
Schnell schlossen sich in der Union aber viele an, die Fraktionsspitze signalisierte Unterstützung und sogar der Bundeskanzler, der das Paket im Kabinett selbst mit beschlossen hat, sagte: "Ich sehe den Punkt." Entsprechend hoch waren die Hoffnungen, dass sich noch was ändert.
Bis zum vergangenen Wochenende. Da berichtete die "Bild", das Kanzleramt sei nun doch zur Einschätzung gelangt, dass das Paket von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas vom Koalitionsvertrag gedeckt sei. Seitdem rätselten die Jungen, ob das so stimmen kann und was Merz will.
Die Fronten sind verhärtet
Der Hintergrund des Konflikts ist ein Satz im Koalitionsvertrag, den Union und SPD unterschiedlich interpretieren. Dort steht, man wolle das "Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031" absichern. Es ist die sogenannte Haltelinie.
Die SPD will, dass das Rentenniveau anschließend ab dem neuen Basisjahr 2031 berechnet wird, also vom künstlich hochgehaltenen Niveau. Die Junge Gruppe argumentiert, das stehe nicht im Koalitionsvertrag. 2032 wollen sie das Niveau wieder so berechnen, als hätte es die festgeschriebene Haltelinie nicht gegeben. Also von etwa 47 oder 46 Prozent aus. Berechnungen ergäben, dass das bis zum Jahr 2040 zusätzliche Kosten von 115 Milliarden Euro sparen würde.
Die Fronten sind verhärtet. Das macht Pascal Reddig kurz bevor Friedrich Merz die Bühne betritt noch mal klar. Der Chef der 18 jungen Unionsabgeordneten im Bundestag sagt, was er seit Wochen sagt: "Dieses Rentenpaket ist so nicht zustimmungsfähig und wird deshalb von uns in dieser Form auch keine Zustimmung bekommen können."
Reddig, der das Rentenpaket passenderweise auch als Berichterstatter für die Union im Bundestag verhandelt, erhöht es in seiner Rede zum "Gradmesser für diese Koalition". Er sagt: "Wir müssen es an dieser Frage beweisen." Er verspricht: "Ihr könnt euch darauf verlassen, wir bleiben in dieser Frage stehen."
Doch als Friedrich Merz wenig später redet, bestätigt sich, was schon die ganze Woche durch Berlin waberte: Auch die Unionsspitze findet mittlerweile, dass der Koalitionsvertrag die Interpretation der Jungen Gruppe nicht hergibt.
Merz sagt: "Die Frage ist, von welchem Ausgangsniveau gehen wir aus im Jahr 2031? Und da ist der Koalitionsvertrag ziemlich eindeutig. Der sagt, 2031 ist 48 Prozent." Von 47 oder 46 Prozent "steht im Koalitionsvertrag nichts". Bedeutet: Friedrich Merz teilt die Interpretation der SPD.
Eine sanfte Drohung
Schon am Freitagabend war im Europa-Park in Rust Johannes Winkel ans Mikrofon getreten. Er ist als Chef der Jungen Union in den vergangenen Wochen zu einer der wichtigsten Stimmen des Rentenprotests geworden, neben Pascal Reddig. Zur Rente kommt er an dem Abend in seiner Rede trotzdem erst ganz zum Schluss, es ist der Höhepunkt seiner Rede.
Er sagt nicht nur wie Reddig, dass dieses Rentenpaket "auf keinen Fall so kommen" dürfe. Er erinnert Friedrich Merz auch daran, was für den Kanzler auf dem Spiel steht. Die Unterstützung nämlich, die ihn dahin gebracht hat, wo er heute ist: an der Spitze der CDU und im Kanzleramt. So sehen sie das hier. Man darf es wohl auch als sanfte Drohung verstehen: Verliert Merz diese Unterstützung, wird es schwierig für ihn.
Seit Merz’ Polit-Comeback 2018, sagt JU-Chef Johannes Winkel, habe die Junge Union Merz unterstützt. "Ich glaube nicht, dass wir uns hier weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir sagen: Ohne die Junge Union wäre Friedrich Merz nicht Parteivorsitzender und ohne Parteivorsitz ganz bestimmt nicht Kanzlerkandidat geworden", sagt er. Man habe "gefroren und gebrannt" für Friedrich Merz. "Ohne die JU hätte die CDU diese Bundestagswahl nicht gewonnen."
Es ist das wichtigste machtpolitische Argument, das die Junge Union in diesen Tagen in jedem der vielen Interviews wiederholt. Auch an diesem Abend bringt es Winkel auf eine Formel, die er schon mehrfach verwendet hat. "Friedrich Merz konnte sich immer auf die Junge Union verlassen", sagt Winkel. "Und jetzt, in dieser Frage, verlässt sich die Junge Union Deutschlands auf Friedrich Merz."
Merz redet das Rentenpaket klein
Friedrich Merz hat das natürlich mitbekommen. Als er am Samstag seine Rede beginnt, dankt er ihnen sofort dafür. Dass die CDU zurück im Kanzleramt sei, "das ist auch das Verdienst der Jungen Union Deutschlands". Doch dann spricht er erst einmal lange über andere Dinge als die Rente. Über die Erfolge der CDU nämlich: Migration, Konjunkturreformen, Energiepolitik.
Und Merz spricht über die großen Herausforderungen, die diese Regierung noch lösen müsse, über die Wirtschaft, über die Verteidigungspolitik. Über eine "Welt in einem tiefen Umbruch", so tief wie ihn nur "wenige Regierungen vorher" erlebt haben.
Friedrich Merz tut das, um das Rentenpaket ins Verhältnis zu setzen, man könnte auch sagen: es kleinzureden. Das seien "im Grunde tagespolitische Entscheidungen", sagt Merz. Am Ende des Tages gehe es um "viel, viel wichtigere" Fragen: "Wie leben wir? Wie arbeiten wir? In welcher Gesellschaft sind wir unterwegs? Wie gehen wir miteinander um? Haben Demokratie und Freiheit eine Chance oder erliegen auch wir der vermeintlichen Faszination von autoritärer politischer Führung?"
Darum gehe es in "der Auseinandersetzung unserer Zeit", sagt Merz. Die "müssen wir gewinnen und wir dürfen sie nicht verlieren". Und, das sagt Merz nicht, aber denkt es wohl: Die Chance dazu nicht verspielen, indem man die Koalition an einer "tagespolitischen Entscheidung" wie der Rente platzen lässt.
Die Doppelstrategie des Kanzlers
In der Sache Rentenfrage selbst versucht Friedrich Merz, sich mit einer Doppelstrategie zu verteidigen. Einerseits sagt er, die SPD habe die Haltelinie "ursprünglich bis zum Jahre 2039" gewollt. Er habe denen gesagt: "Das geht nicht." Soll heißen: Schon in den Koalitionsverhandlungen Schlimmeres verhindert.
Andererseits verweist Merz auf die eigenen Erfolge bei der Rente, die auch zur Disposition stünden, würde das Paket jetzt gestoppt. Er nennt Aktivrente und Frühstartrente, und er betont, dass für die Zeit nach 2031 sowieso sehr grundsätzlich neu entschieden werden soll. Nämlich, nachdem die Rentenkommission ihre Vorschläge im nächsten Jahr gemacht hat. Ausdrücklich noch in dieser Wahlperiode.
Der Kanzler sagt deshalb auch, er teile die Berechnungen der Folgekosten für nach 2031 nicht, mit der die Junge Union argumentiert: die 125 Milliarden Euro, die ab 2031 mehr anfielen als aus ihrer Sicht im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Eben, weil im Koalitionsvertrag auch eine grundlegende Neuaufstellung des Rentensystems vereinbart sei. Diese grundsätzliche Reform brauche aber "ein bisschen Vorbereitungszeit" und "parlamentarische Mehrheiten".
Es werde eine neue "Kenngröße für ein Gesamtversorgungsniveau" bei der Rente geben, kündigt Merz an. "Das Gesamtversorgungsniveau wird zwischen den drei Säulen neu austariert." Die Rentenversicherung bleibe "die Basisabsicherung", sagt er. "Aber wer den Lebensstandard sichern will, der wird sehr viel mehr privat und sehr viel mehr betrieblich vorsorgen müssen."
Friedrich Merz lobt die SPD
Friedrich Merz lobt die SPD an diesem Samstag ausdrücklich, anders als die Junge Union das tut. Er sei "nun hier nicht der Sprecher der SPD", sagt der Kanzler. "Aber könnten wir vielleicht auch mal einen Blick darauf werfen, dass die Sozialdemokraten bereit sind, große Teile der Altersversorgung jetzt auf Kapitaldeckung umzustellen?" Über den Kapitalmarkt, der bisher von ihnen "als des Teufels bezeichnet worden ist". Da habe sich beim Koalitionspartner "so viel schon verändert", das müsse man auch wahrnehmen.
Er werde, sagt Friedrich Merz deshalb irgendwann, "mit gutem Gewissen diesem Rentenpaket zustimmen". Denn er wisse, "dass das der Beginn einer Debatte ist und nicht das Ende einer Diskussion". In der Jungen Union und der Jungen Gruppe teilen sie Merz' Optimismus nicht, besonders wenn es um die Reformfähigkeit der SPD geht. Und auch den Weg, den der Kanzler für die anstehenden Rentenreformen skizziert, lehnen sie ab.
"Wenn das Rentenpaket so beschlossen wird, wie Bärbel Bas und die SPD das möchten, dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, worüber die Rentenkommission noch beraten soll", sagte Junge-Union-Chef Johannes Winkel schon vor dem Deutschlandtag im Interview mit "Table.Media". Dann seien alle Spielräume weg.
Wer nach der Rede des Kanzlers Vertreter der Jungen Gruppe fragt, ob sie auch jetzt noch bei ihrem Widerstand bleiben, der bekommt ein Wort als Antwort: "Ja." Es ist ein Wort, das Friedrich Merz noch Probleme machen wird. In der Regierung und in der Union.