"High Noon" im Freizeitpark: Friedrich Merz hat sich beim Deutschlandtag der Jungen Union der Kritik am Rentenpaket gestellt. Zufrieden ist nach seinem Auftritt niemand – wohl auch Merz nicht.

Der Satz, den hier alle gefürchtet haben, er fällt am Samstag erst nach einer halben Stunde. Der Bundeskanzler ist im Europa-Park Rust, doch spaßig ist hier gerade nur die Achterbahn. Es geht um die Rente, um die inzwischen berüchtigte Haltelinie. Und Friedrich Merz sagt: "Ich möchte uns nicht in einem Unterbietungswettbewerb sehen: Wer bietet das geringste Rentenniveau an?" Damit gewinne man keine Wahlen. Später in der Diskussion wird er noch rufen: "Das kann doch nicht euer Ernst sein!"

Als der Bundeskanzler an dieser Stelle seiner Rede angelangt ist, wird es still im Saal des Deutschlandtags der Jungen Union, dem Parteitag der Jugendorganisation. Niemand applaudiert. Und so bleibt es für viele weitere Minuten. Sie ahnen, was die Worte bedeuten: Der Bundeskanzler hat sie verlassen, jedenfalls bei der Rente. So dürften sie das empfinden.

Er enttäuscht sie. Was auch bedeutet, dass der Streit weitergehen wird. Die Jungen haben schon vorher angekündigt, nicht kleinbeigeben zu wollen. Für den Kanzler und seine schwarz-rote Koalition sind das äußerst beunruhigende Nachrichten.

Erst bekamen die Jungen Unterstützung

Gut vier Wochen ist es jetzt her, dass die Junge Gruppe der Union mit einem Positionspapier gegen das Rentenpaket protestiert hat. "Nicht zustimmungsfähig" urteilten die 18 jungen Abgeordneten, die das Paket im Bundestag wegen der knappen Mehrheit für Schwarz-Rot allein aufhalten könnten.

Schnell schlossen sich in der Union aber viele an, die Fraktionsspitze signalisierte Unterstützung und sogar der Bundeskanzler, der das Paket im Kabinett selbst mit beschlossen hat, sagte: "Ich sehe den Punkt." Entsprechend hoch waren die Hoffnungen, dass sich noch was ändert.

Bis zum vergangenen Wochenende. Da berichtete die "Bild", das Kanzleramt sei nun doch zur Einschätzung gelangt, dass das Paket von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas vom Koalitionsvertrag gedeckt sei. Seitdem rätselten die Jungen, ob das so stimmen kann und was Merz will.

Die Fronten sind verhärtet

Der Hintergrund des Konflikts ist ein Satz im Koalitionsvertrag, den Union und SPD unterschiedlich interpretieren. Dort steht, man wolle das "Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031" absichern. Es ist die sogenannte Haltelinie.