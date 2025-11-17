Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Was wird aus dem Rentenpaket? Die SPD will es nicht mehr ändern, die jungen Unionsabgeordneten wollen das weiterhin unbedingt. Friedrich Merz hat für dieses Problem bislang keine Lösung.

Es scheint ihn noch zu schmerzen, dieses vergangene Wochenende, selbst am Montag noch. Da steht Friedrich Merz beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" im Berliner Nobelhotel Adlon auf der Bühne. Vielen Dank, sagt Merz, dass er wieder hier sein dürfe, "nicht ahnend, dass ich bei der 'Süddeutschen Zeitung' mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union".

Der Kanzler ist angeschlagen, so viel ist klar, auch wenn er schnell ergänzt, dass sich das mit der Verteilung der Freundlichkeit auch wieder ändern werde. Friedrich Merz hat am Wochenende beim "Deutschlandtag" die Junge Union in der Rentenfrage weiter gegen sich aufgebracht. So sehr, dass er sich noch am Sonntag spontan in die ARD einlud, um seine Sicht der Dinge noch mal im Fernsehen zu erläutern.

Die Lage ist verfahren, seit dem Wochenende mehr denn je. Die Jungen in der Union fühlen sich in ihrer Kritik am Rentenpaket eher noch bestätigt. Und die SPD betont bei jeder Gelegenheit: Das bleibt jetzt so. Wie also geht es nun weiter?

Merz’ Kompromissangebot

Am Sonntag versuchte es Friedrich Merz mit einem Kompromissangebot. Im ARD-"Bericht aus Berlin" betonte der Kanzler einmal mehr, er unterstütze die Junge Union darin, "dass wir für die Zeit nach 2031 in unserem Rentensystem grundlegend etwas ändern".

Wie schon am Samstag auf dem "Deutschlandtag" argumentierte Merz jedoch, dass die mit der SPD vereinbarte Rentenkommission eine solche grundlegende Reform ausarbeiten solle. Und zwar schnell, das ist Teil seines Kompromissangebots. "Die Rentenkommission wird vor der Sommerpause 2026 ihre Arbeit bereits abschließen, und wir werden unmittelbar danach auch ins Gesetzgebungsverfahren gehen", sagte Merz. Diese Schrittfolge könne man auch in einem "Begleittext" wie etwa einem Entschließungsantrag oder in der Begründung des Gesetzestextes klarstellen.