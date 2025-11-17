Rentenstreit bei Schwarz-Rot "Falsch und unverantwortlich": SPD attackiert Junge Union
Was wird aus dem Rentenpaket? Die SPD will es nicht mehr ändern, die jungen Unionsabgeordneten wollen das weiterhin unbedingt. Friedrich Merz hat für dieses Problem bislang keine Lösung.
Es scheint ihn noch zu schmerzen, dieses vergangene Wochenende, selbst am Montag noch. Da steht Friedrich Merz beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" im Berliner Nobelhotel Adlon auf der Bühne. Vielen Dank, sagt Merz, dass er wieder hier sein dürfe, "nicht ahnend, dass ich bei der 'Süddeutschen Zeitung' mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union".
Der Kanzler ist angeschlagen, so viel ist klar, auch wenn er schnell ergänzt, dass sich das mit der Verteilung der Freundlichkeit auch wieder ändern werde. Friedrich Merz hat am Wochenende beim "Deutschlandtag" die Junge Union in der Rentenfrage weiter gegen sich aufgebracht. So sehr, dass er sich noch am Sonntag spontan in die ARD einlud, um seine Sicht der Dinge noch mal im Fernsehen zu erläutern.
Die Lage ist verfahren, seit dem Wochenende mehr denn je. Die Jungen in der Union fühlen sich in ihrer Kritik am Rentenpaket eher noch bestätigt. Und die SPD betont bei jeder Gelegenheit: Das bleibt jetzt so. Wie also geht es nun weiter?
Merz’ Kompromissangebot
Am Sonntag versuchte es Friedrich Merz mit einem Kompromissangebot. Im ARD-"Bericht aus Berlin" betonte der Kanzler einmal mehr, er unterstütze die Junge Union darin, "dass wir für die Zeit nach 2031 in unserem Rentensystem grundlegend etwas ändern".
Wie schon am Samstag auf dem "Deutschlandtag" argumentierte Merz jedoch, dass die mit der SPD vereinbarte Rentenkommission eine solche grundlegende Reform ausarbeiten solle. Und zwar schnell, das ist Teil seines Kompromissangebots. "Die Rentenkommission wird vor der Sommerpause 2026 ihre Arbeit bereits abschließen, und wir werden unmittelbar danach auch ins Gesetzgebungsverfahren gehen", sagte Merz. Diese Schrittfolge könne man auch in einem "Begleittext" wie etwa einem Entschließungsantrag oder in der Begründung des Gesetzestextes klarstellen.
In der SPD hält man wenig von der Idee eines Begleittextes. Das Grundproblem – die völlig unterschiedlichen Auffassungen von Union und SPD – bleibe bestehen, heißt es. Offen ablehnen will man den Kanzler-Vorschlag allerdings bisher nicht. Merz, wer hätte das gedacht, gilt in der SPD derzeit als Verbündeter in der Rentenfrage. Weil er sich öffentlich zum Rentenpaket bekennt und dafür sogar in den Konflikt mit der Jungen Union geht.
SPD attackiert Junge Union scharf
Am Samstag hatte SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil ein Machtwort gesprochen. "Ich sage euch in aller Klarheit: An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert", sagte Klingbeil beim Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg in Ulm. "Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden." Es ist eine rote Linie, die der SPD-Vorsitzende hier zieht, auch wenn derzeit niemand über rote Linien sprechen will.
In der Bundestagsfraktion der SPD sieht man ebenfalls keinen Spielraum für Änderungen. Die stellvertretende Fraktionschefin der SPD, Dagmar Schmidt, sagte t-online, die Renten-Rebellion der Jungen Union sei "das Problem der Union, nicht der SPD". "Wir haben oft genug bewiesen, dass wir zu schmerzhaften Zugeständnissen bereit sind. Jetzt muss auch die Union zeigen, dass sie sich zu dieser Koalition bekennt."
Schmidt verteidigte den Gesetzentwurf ihrer Parteikollegin, Arbeitsministerin Bärbel Bas: "Sichere Renten, auch über 2031 hinaus, sind ein Zeichen der Stabilität." Mit dem Rentenpaket sende die Bundesregierung die Botschaft: "Ihr könnt euch auf uns verlassen." Dass ein paar Jung-Unionisten die Rente kürzen und privatisieren wollten, halte sie für "falsch und unverantwortlich", sagt Schmidt. Viele Menschen, die ganz normal arbeiten gingen, seien auf eine starke gesetzliche Rente angewiesen.
Das Beharren der SPD darauf, dass an Bas' Gesetzentwurf nichts mehr geändert wird, hat nur zum Teil etwas mit Vertragstreue unter Koalitionspartnern zu tun. Der andere Grund ist grundsätzlicher: Für die Sozialdemokraten waren stabile Renten, und insbesondere die "Haltelinie" von 48 Prozent, die Voraussetzung für das Eintreten in die Koalition. Diesen Grundkonsens des schwarz-roten Bündnisses sehen sie durch die Junge Union nun gefährdet. Umso unnachgiebiger zeigen sie sich derzeit auch gegenüber milden Änderungsvorschlägen.
Merz wirbt für Vertrauen
Das Problem für Friedrich Merz ist wiederum, dass die Junge Union daran zweifelt, ob die SPD eine wirklich grundlegende Reform mitmacht. Zumal wenn sie erst mit der Haltelinie das bekommen hat, was sie will. Schon vor dem Wochenende sagte Junge-Union-Chef Johannes Winkel "Table.Media", wenn das Rentenpaket beschlossen werde, "dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, worüber die Rentenkommission noch beraten soll". Die Spielräume seien dann weg.
Friedrich Merz sieht das anders. Er wiederholt am Montag beim "SZ"-Wirtschaftsgipfel seine Argumentation vom Wochenende, wo er die SPD auf dem "Deutschlandtag" explizit gelobt hatte für den Weg, den sie bei der Rente zurückgelegt habe. Im Koalitionsvertrag sei für die Zeit nach 2031 eine neue Kennziffer für ein Gesamtversorgungsniveau vereinbart. Das enthalte die Säule der gesetzlichen Rente als Basisabsicherung, aber auch die Säulen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge.
Ein neues Modell mit zwei kapitalgedeckten Rentensäulen, sagt Merz, das wäre "vor einigen Jahren mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen". Soll heißen: Die SPD ist schon ein gutes Stück in die richtige Richtung gegangen.
Das Paket einfach verschieben?
In der CDU wird angesichts der verfahrenen Lage trotzdem schon darüber nachgedacht, erst einmal auf die Bremse zu treten. Familienministerin Karin Prien (CDU) plädierte für eine Verschiebung der Abstimmung im Bundestag. "Es ist wichtig, dass im Parlament gerechte Lösungen für die breite Mehrheit gefunden werden", sagte Prien dem "Handelsblatt".
Der Chef des CDU-Sozialflügels CDA, Dennis Radtke (CDU), sprach sich sogar dafür aus, komplett neu zu verhandeln. "Die Situation bei der Rente ist maximal verfahren. Statt weiter Züge aufeinander rasen zu lassen, sollte man besser ein Gesamtpaket im nächsten Jahr anstreben", sagte Radtke der Funke-Mediengruppe.
In der SPD hält man davon wenig. Die Sozialdemokraten bestehen darauf, dass das Rentenpaket im nächsten Jahr in Kraft tritt. Das sei fest vereinbart worden, eine Verzögerung wäre daher ein Bruch der Abmachung, heißt es auf SPD-Seite.
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf bestätigte das indirekt am Montag. Auf einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus erinnerte er die Union an die Absprache, das Rentenpaket noch in diesem Jahr zu beschließen: "Wir sind immer der Partner, der verlässlich ist. Und wir stehen zu unseren Aussagen und zu unseren Zusagen. Und das ist etwas, was wir jetzt genauso einfordern."
Kein "Begleittext", keine Verzögerung: Die Sozialdemokraten, so scheint es derzeit, wollen sich in der Rentenfrage keinen Zentimeter bewegen. Ob das gut geht?
Junge Gruppe: "Es muss weiterverhandelt werden"
Die Junge Gruppe jedenfalls gibt sich ihrerseits unbeeindruckt. Namentlich äußern möchten sich viele zwar nicht nach diesem Wochenende. Es ist wohl erst mal genug Staub aufgewirbelt. Doch die 18 jungen Unionsabgeordneten, die das Gesetz wegen der knappen Mehrheit im Bundestag allein verhindern könnten, bleiben bei ihrer Position.
"Die Sicherung der Haltelinie bis zum Jahr 2031 machen wir – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – mit", heißt es am Montag aus der Jungen Gruppe zu t-online. "Für die Zeit danach darf es aber keine Vorfestlegungen geben, die der Rentenkommission vorweggreifen." Sie fordern: "Es muss zwischen Union und SPD im parlamentarischen Verfahren weiterverhandelt werden, um zu einer guten Lösung zu kommen."
Friedrich Merz wird das nicht gerne hören. Als er am Montag im Berliner Hotel Adlon auf der Bühne steht, sagt er zwar, man werde "jetzt in den nächsten Tagen natürlich weiter miteinander reden". Nur hat er am Wochenende mehr als deutlich gemacht, dass er die Argumentation der Jungen Gruppe nicht teilt und die SPD im Recht sieht.
Und Friedrich Merz sagt auch: "Ich wünsche mir, dass wir diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen haben." Er begründet das erneut mit den Erfolgen, die für die Union im Rentenpaket stecken. "Wenn wir am 1. Januar 2026 die Aktivrente haben wollen – und ich will sie zum 1. Januar 2026 haben –, dann müssen wir dieses Gesetzgebungspaket noch durch den Bundestag bringen." Und dafür bleibt dieses Jahr nicht mehr viel Zeit.