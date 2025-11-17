Koalition vor dem Aus? Merz äußert sich zu Gerüchten
Der Streit um das Rentenpaket befeuert Gerüchte über die Zukunft der Regierung. Nun äußert sich der Bundeskanzler.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat Spekulationen über eine mögliche Minderheitsregierung bei einem Platzen der schwarz-roten Koalition klar zurückgewiesen. "Das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen, so etwas zu machen", sagte der CDU-Vorsitzende beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). "Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, wir könnten in diesem Deutschen Bundestag mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und da noch vernünftige Gesetzgebungsarbeit machen?"
Zuvor hatten "Bild" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtet, in der Union werde das Szenario einer Minderheitsregierung bereits durchgespielt. Hintergrund ist der Streit über das geplante Rentenpaket der Regierung. Die 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion haben mit einer Ablehnung gedroht, falls es keine Änderungen gibt. Damit ist eine eigene Mehrheit der Koalition für den Gesetzentwurf in Gefahr. Merz, der dem Paket im Kabinett zugestimmt hat, lehnt Änderungen ebenso ab wie der Koalitionspartner SPD.
Merz hält an Rentenreform fest
So dringt Merz trotz des wieder aufgeflammten Streits über die Rente auf zügige Entscheidungen. "Ich wünsche mir, dass wir diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen haben", sagte der CDU-Chef beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Auf eine Frage, ob man das geplante Rentenpaket verschieben sollte, sagte er, man könne über alles reden. Man habe aber nicht nur dieses Gesetz zur Entscheidung anstehen. Für ein Inkrafttreten besonders der geplanten Aktivrente Anfang 2026 "müssen wir dieses Gesetzgebungspaket durch den Bundestag bringen", stellte der Kanzler klar.
Der Kanzler bekräftigte, dass eine von der Koalition vereinbarte Kommission für eine umfassende Reform vor der Sommerpause 2026 die Arbeit abschließen soll. "Wir brauchen wirklich durchgehende Reformen dieser sozialen Sicherungssysteme und bei der Altersversorgung eben in allen drei Säulen", sagte Merz mit Blick auf die gesetzliche Rente sowie die private und betriebliche Altersvorsorge. "Da bin ich auf der Seite der Jungen Union." Er denke, dass auch die Sozialdemokraten bereit seien, diesen Weg mitzugehen.
Hält die Koalition? "Ja, selbstverständlich"
Sollte es zu einer Blockade des Gesetzes kommen, würde das die Koalition in eine handfeste Krise stürzen. Merz versicherte beim "SZ"-Wirtschaftsgipfel aber, dass es nicht zu einem Bruch des schwarz-roten Bündnisses kommen werde. Die Frage, ob die Koalition auch im nächsten Jahr noch Bestand haben werde, beantwortete er mit den Worten: "Ja, selbstverständlich."
Zu einer Minderheitsregierung sagte der Kanzler noch: "Mit Verlaub: Das ist doch nicht zu Ende gedacht. Das haben wir in Deutschland noch nie gehabt." Das stimmt allerdings so nicht. Es hat mehrere Minderheitsregierungen auf Bundesebene gegeben, allerdings immer nur für kurze Phasen. Zuletzt führte Merz' Vorgänger Olaf Scholz (SPD) nach dem Bruch der Ampelkoalition im November 2024 für ein halbes Jahr eine Minderheitsregierung.
Union müsste Stimmen bei SPD und Grünen suchen
Ein solches Modell bedeutet, dass eine Regierung keine eigene Mehrheit im Parlament hat und sich für jede Entscheidung zusätzliche Stimmen in der Opposition suchen muss. Bei einer Minderheitsregierung der Union wären neben der SPD weiterhin die Grünen, die Linke und die AfD in der Opposition. Da die Union eine Zusammenarbeit mit AfD und Linker kategorisch ausschließt, blieben mit der SPD und den Grünen nur zwei potenzielle Kooperationspartner.
Die Junge Union hatte Widerstand gegen das vorgesehene Rentenpaket deutlich gemacht, den Merz beim Deutschlandtag der Nachwuchsorganisation nicht ausräumen konnte. Im Kern geht es bei der Debatte um die sogenannte Haltelinie bei der Rente, also das Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen. Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD vereinbart, diese Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 Prozent bis 2031 zu verlängern.
Merz: Bin bereit zu großen Zugeständnissen
Merz betonte auf dem Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" zudem, Reformen bei Renten-, Pflege- und Krankenversicherung seien "unabwendbar" und die Regierung werde diese auch angehen. "Auch unser Alterssicherungssystem steht auf dem Prüfstand", sagte der Kanzler. Dafür sei mit der SPD verabredet, "das Gesamtversorgungssystem neu zusammenzusetzen", zu dem neben der gesetzlichen Rente auch die betriebliche und private Altersversorgung gehörten. "Die Ausprägung wird in den kommenden Monaten zu diskutieren sein", kündigte er an.
Darüber hinaus erklärte der Kanzler die deutsche Kompromissbereitschaft zur Vollendung der EU-Kapitalmarktunion. "Ich bin auch da zu weitgehenden Zugeständnissen bereit, wenn wir dafür auch gemeinsam vorankommen", sagte Merz und lobte die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner SPD. "Ich bin wirklich dankbar, dass wir das mit den Sozialdemokraten so verabreden konnten. Lars Klingbeil ist unterwegs für den europäischen Kapitalmarkt", sagte der CDU-Vorsitzende. Die EU müsse dringend ihre Kapitalmarktunion vollenden.
Merz kritisiert EU als "bürokratisches Monster"
Aber auch die Bevölkerung müsse ihre Einstellung ändern, sagte Merz. Die Deutschen sparten völlig falsch. "Auf den deutschen Sparkonten und den Sichteinlagen liegen über zwei Billionen Euro, die nicht verzinst werden. Die Deutschen haben furchtbar viel Angst vor dem Kapitalmarkt", sagte Merz. Auch deshalb fließe in Europa nicht so viel Geld in Start-ups, die man aber in Europa halten wolle. Die Regierung wolle deshalb dafür sorgen, dass das Geld in Deutschland an den richtigen Stellen investiert werde und dass sich daraus auch eine vernünftige Altersversorgung ergebe.
Der Kanzler mahnte zudem grundlegende Reformen in der Europäischen Union an. Die EU sei "ein bürokratisches Monster" geworden, "das nicht Freiheiten eröffnet, sondern immer weiter einschränkt". Der "überbürokratisierte europäische Binnenmarkt muss von seinen Fesseln befreit werden", verlangte er weiter.
Merz verwies auf den für 12. Februar geplanten EU-Sondergipfel zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der auf seine Initiative zurückgehe. Die EU sei "eine einzigartige Erfolgsgeschichte". Daher sei der Einsatz für die Zukunft der EU gemeinsam mit den europäischen Partnern für ihn ein zentrales Anliegen.
