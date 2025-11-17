Koalition vor dem Aus? Merz äußert sich zu Gerüchten

Von dpa , afp , reuters Aktualisiert am 17.11.2025 - 17:35 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung": Er hält eine Minderheitsregierung für keine Option. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Streit um das Rentenpaket befeuert Gerüchte über die Zukunft der Regierung. Nun äußert sich der Bundeskanzler.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Spekulationen über eine mögliche Minderheitsregierung bei einem Platzen der schwarz-roten Koalition klar zurückgewiesen. "Das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen, so etwas zu machen", sagte der CDU-Vorsitzende beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). "Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, wir könnten in diesem Deutschen Bundestag mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und da noch vernünftige Gesetzgebungsarbeit machen?"

Zuvor hatten "Bild" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtet, in der Union werde das Szenario einer Minderheitsregierung bereits durchgespielt. Hintergrund ist der Streit über das geplante Rentenpaket der Regierung. Die 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion haben mit einer Ablehnung gedroht, falls es keine Änderungen gibt. Damit ist eine eigene Mehrheit der Koalition für den Gesetzentwurf in Gefahr. Merz, der dem Paket im Kabinett zugestimmt hat, lehnt Änderungen ebenso ab wie der Koalitionspartner SPD.

Merz hält an Rentenreform fest

So dringt Merz trotz des wieder aufgeflammten Streits über die Rente auf zügige Entscheidungen. "Ich wünsche mir, dass wir diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen haben", sagte der CDU-Chef beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Auf eine Frage, ob man das geplante Rentenpaket verschieben sollte, sagte er, man könne über alles reden. Man habe aber nicht nur dieses Gesetz zur Entscheidung anstehen. Für ein Inkrafttreten besonders der geplanten Aktivrente Anfang 2026 "müssen wir dieses Gesetzgebungspaket durch den Bundestag bringen", stellte der Kanzler klar.

Der Kanzler bekräftigte, dass eine von der Koalition vereinbarte Kommission für eine umfassende Reform vor der Sommerpause 2026 die Arbeit abschließen soll. "Wir brauchen wirklich durchgehende Reformen dieser sozialen Sicherungssysteme und bei der Altersversorgung eben in allen drei Säulen", sagte Merz mit Blick auf die gesetzliche Rente sowie die private und betriebliche Altersvorsorge. "Da bin ich auf der Seite der Jungen Union." Er denke, dass auch die Sozialdemokraten bereit seien, diesen Weg mitzugehen.

Hält die Koalition? "Ja, selbstverständlich"

Sollte es zu einer Blockade des Gesetzes kommen, würde das die Koalition in eine handfeste Krise stürzen. Merz versicherte beim "SZ"-Wirtschaftsgipfel aber, dass es nicht zu einem Bruch des schwarz-roten Bündnisses kommen werde. Die Frage, ob die Koalition auch im nächsten Jahr noch Bestand haben werde, beantwortete er mit den Worten: "Ja, selbstverständlich."