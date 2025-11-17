Grüne wollen Gratis-Strom für alle

Von dpa Aktualisiert am 17.11.2025 - 15:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs: "Mit ihm verliert Deutschland einen überzeugten Liberalen und verlässlichen Staatsmann." (Quelle: IMAGO/Arnulf Hettrich)

Unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt war er Wirtschaftsminister, später Dresdner-Bank-Chef. Nun ist Hans Friderichs gestorben.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister und FDP-Politiker Hans Friderichs ist tot. Das teilte der FDP-Vorsitzende Christian Dürr mit. Friderichs wurde 94 Jahre alt. Der studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler war zeitweise FDP-Generalsekretär und von 1972 bis 1977 unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt Wirtschaftsminister. Später wurde er Vorstandssprecher der Dresdner Bank.

"Mit ihm verliert Deutschland einen überzeugten Liberalen und verlässlichen Staatsmann", hieß es in einer Erklärung Dürrs. Friderichs habe Deutschland als Liberaler mit Weitblick und Integrität geprägt. "Sein Wirken für die Soziale Marktwirtschaft, für Fortschritt und Freiheit verdient größten Respekt."