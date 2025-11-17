t-online - Nachrichten für Deutschland
Hans Friderichs: Früherer FDP-Wirtschaftsminister ist tot

Im Alter von 94 Jahren
Früherer Bundeswirtschaftsminister Friderichs gestorben

Von dpa
Aktualisiert am 17.11.2025 - 15:42 UhrLesedauer: 1 Min.
Der frühere Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs: "Mit ihm verliert Deutschland einen überzeugten Liberalen und verlässlichen Staatsmann." (Quelle: IMAGO/Arnulf Hettrich)
Unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt war er Wirtschaftsminister, später Dresdner-Bank-Chef. Nun ist Hans Friderichs gestorben.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister und FDP-Politiker Hans Friderichs ist tot. Das teilte der FDP-Vorsitzende Christian Dürr mit. Friderichs wurde 94 Jahre alt. Der studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler war zeitweise FDP-Generalsekretär und von 1972 bis 1977 unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt Wirtschaftsminister. Später wurde er Vorstandssprecher der Dresdner Bank.

Hans Friedrich (r.) 1977 mit seinem Parteifreund, dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. (Quelle: imago stock&people via www.imago-images.de)

"Mit ihm verliert Deutschland einen überzeugten Liberalen und verlässlichen Staatsmann", hieß es in einer Erklärung Dürrs. Friderichs habe Deutschland als Liberaler mit Weitblick und Integrität geprägt. "Sein Wirken für die Soziale Marktwirtschaft, für Fortschritt und Freiheit verdient größten Respekt."

Mitte der 1980er-Jahre wurde die Karriere von Friderichs vom Flick-Spendenskandal überschattet. Zwar wurde er vom Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit freigesprochen. Das jahrelange Verfahren zwang ihn jedoch, 1985 den Vorstandsposten bei der Dresdner Bank niederzulegen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
