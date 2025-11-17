Vorwurf Machtmissbrauch Grüner Landesverband tauscht Spitzenkandidatin aus

17.11.2025

Claudia Oehlrich muss nur wenige Wochen nach ihrer Nominierung als Spitzenkandidatin in Schwerin gehen. (Archivbild) (Quelle: Norbert Fellechner via www.imago-images.de/imago)

Nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs wechseln die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern ihre Spitzenkandidatin aus. Nicht der erste Fall, in der ein inhaltlicher Streit in der Partei auf persönlicher Ebene ausgetragen wird.

Die Grünen und ihre Parteispitze um Franziska Brantner und Felix Banaszak kommen vor den wichtigen Landtagswahlen in fünf Bundesländern im kommenden Jahr nicht zur Ruhe. So muss sich im Grünen-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Spitzenkandidatin Constanze Oehlrich zurückziehen. Sie wird nach Informationen der Berliner Zeitung "Tagesspiegel" durch die in der Bundestagsfraktion hoch geschätzte Claudia Müller ersetzt. Zuvor waren Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs gegen Oehlrich bekannt geworden.

Damit eskaliert eine weitere inhaltliche Debatte in der Partei in einer heftigen persönlichen Auseinandersetzung.

Vor der Bundestagswahl im Februar waren im Grünen Kreisverband Berlin-Pankow Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar laut geworden. Er musste auf sein Mandat verzichten. Doch stellte sich heraus, dass der Lokalsender rbb in der Berichterstattung auf eine falsche eidesstattliche Erklärung einen Grünen-Bezirkspolitikerin hereingefallen war. Eine interne Aufarbeitung in der Partei endete als Desaster für die neuen Bundesvorsitzenden Brantner und Banaszak. Statt Gelbhaar zog Julia Schneider in den Bundestag ein. Gelbhaar klagte gegen den Sender rbb auf Schadenersatz. Fall Blasel: Nach heftiger parteiinterner Kritik kündigte Jette Nietzard im Sommer ihren Rücktritt von der Spitze der Grünen Jugend an. Ihr Ko-Sprecher folgte kurz darauf. Später wurden Mobbing-Vorwürfe gegen Nietzard laut, die Blasel mit einer parteiinternen Kampagne zum Rückzug gedrängt haben soll. Nietzard bestreitet die Vorwürfe. Doch Blasel ging. Auf das Duo folgte im Oktober die neue Grünen-Jugend-Spitze um Henriette Held und Luis Bobga.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern eskalierte der Streit mit gegenseitigen Missbrauchsvorwürfen. So musste im Herbst Fraktionsvize Hannes Damm sein Amt aufgeben. Er hatte die Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs gegen Oehlrich öffentlich gemacht.

Die Partei beruhigen soll nun Claudia Müller, seit 2017 Bundestagsabgeordnete und zuletzt über Parteigrenzen hinweg als Parlamentarische Geschäftsführerin geschätzt.

In die Krisenrunde im Norden soll laut "Tagesspiegel" auch der frühere Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, eingebunden gewesen sein. Er hatte als Bundesgeschäftsführer der Grünen im Bundestagswahlkampf 2021 das misslungene Krisenmanagement nach den Plagiatsvorwürfen bei der Autobiografie von Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zu verantworten.