Parlamentsanfrage gibt Einblick So viel geben Politiker für ihr Aussehen aus

Von t-online , pri Aktualisiert am 17.11.2025 - 18:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz (l., CDU) und Markus Söder (CSU) lassen sich ihr öffentliches Auftreten einiges kosten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago)

Macht setzt immer schon auf Repräsentation. Jetzt ist bekannt, wie viel das neue Kabinett für Friseure und Fotografen ausgibt. An der Spitze steht eine CDU-Politikerin.

Grünen-Politikerin Annalena Baerbock sah es als Außenministerin so: "Sonst sieht man aus wie ein Totengräber, weil man total grau ist", erklärte Deutschlands damalige Chef-Diplomatin im Vorjahr. Damals war bekannt geworden, dass Baerbock allein im Jahr 2022 für die Dienste einer Maskenbildnerin im In- und Ausland rund 136.500 Euro ausgegeben hatte. "Da ich sehr, sehr viel reise und sehr viel unterwegs bin zu Tag- und Nachtzeiten, werden die Leute natürlich dann auch so bezahlt", rechtfertigte sich Baerbock.

Kritik an den Ausgaben kam damals auch aus der oppositionellen Union. Nun ist die Union an der Regierung. Aber auch ihre Vertreter setzen auf Außendarstellung. Schließlich repräsentiert sich Politik im Netzzeitalter vor allem auf Social Media. Und das pausenlos.

Nach einer Parlamentsanfrage der AfD wurde zuletzt bekannt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seit Amtsantritt im Mai bis August für Kosmetiker, Visagisten und Friseure 12.501,30 Euro abgerechnet hat.

Söder setzt auf Instagram und eigene Fotografen

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder liebt die Inszenierung auf Instagram. Dazu muss er natürlich auch entsprechend ins Bild gesetzt werden. Im Jahr 2022 gab Söders Staatskanzlei für freie Fotografen 178.618,13 Euro aus, ergab eine SPD-Anfrage im Münchner Landtag. Knapp ein Drittel davon bezog sich noch auf Aufträge aus dem Vorjahr, hieß es. Doch ist das immer noch mehr als die Aufwendungen von Söders Vorgänger Horst Seehofer (CSU). Dem hatten 2018 noch 10.891,47 Euro für die Selbstdarstellung genügt.

Lars Klingbeil, SPD-Chef, Vizekanzler und Finanzminister, wendet in der aktuellen Bundesregierung am meisten für seine Foto-Inszenierung im Netz auf: rund 33.700 Euro. Es folgt Außenminister Johann Wadephul (CDU) mit rund 19.000 Euro für Foto-Ausgaben. Alle Ministerien zusammen zahlten für Fotografen insgesamt 172.608 Euro.

