Streit um die Rente Klingbeil-Berater: "Haltelinie über 2031 hinaus kaum leistbar"

Von t-online 17.11.2025 - 19:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Finanzminister und SPD-Ko-Chef Lars Klingbeil (l.) und Kanzler Friedrich Merz (Archivbild): Beide geraten in der Renten-Diskussion in den eigenen Reihen unter Druck. (Quelle: IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gränzdörfer/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Renten-Debatte nimmt die Koalition weiter in Beschlag. Kanzler Merz steht in der CDU in der Kritik. Und ein Klingbeil-Berater rückt von der SPD-Linie ab.

Der persönliche Berater von Finanzminister Lars Klingbeil, Jens Südekum, hat eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung vorgeschlagen. "Eine Verlängerung der Haltelinie über das Jahr 2031 hinaus wäre finanziell kaum leistbar", sagte der Ökonom dem Bannmeilen-Newsletter "Table.Briefings". Bereits jetzt macht der Zuschuss des Bundes zur Rentenkasse rund ein Fünftel des Haushalts aus – mit deutlich steigender Tendenz. "Das kann so nicht weitergehen", mahnt Südekum.

Hintergrund ist der Streit in der Regierung über die Zukunft der Rente. Die sogenannte Haltelinie wurde 2019 zur Rentenstabilisierung eingeführt. Sie ist eine Art Absicherung der gesetzlichen Rente im Verhältnis zu den Löhnen in Deutschland. Sie gilt nach Abzug der Sozialabgaben, aber vor Steuern. Sie läuft Ende des Jahres aus. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Haltelinie daher bis 2031 verlängern und bei 48 Prozent festschreiben. Das Ziel steht auch im Koalitionsvertrag. Konkret bedeutet das: Ein Rentner, der 45 Jahre lang immer das Durchschnittseinkommen verdient hat, erhält 48 Prozent des Durchschnittseinkommens als Altersversorgung.

Südekum: "Mehr Menschen müssen länger arbeiten"

Südekum zeigte grundsätzliches Verständnis für die Diskussion rund um die Rente. Es sei wichtig, zwischen "der kurzfristigen, der mittel- und der langfristigen Dimension" zu unterscheiden. Sollte die Koalition das aktuelle Rentenpaket noch einmal öffnen, müsse auch die Mütterrente auf den Prüfstand. "Sie hat sofortige und große finanzielle Auswirkungen, nämlich Mehrausgaben im Bundeshaushalt von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr." Eine Kritik, die Südekum leicht fällt. Die Mütterrente ist ein Projekt der CSU und ihrem Chef Markus Söder.

Doch bleibt der renommierte Ökonom Südekum beim klassischen Schwarz gegen Rot nicht stehen. Auf die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren könne es nur eine Antwort geben, so der Klingbeil-Berater: "Mehr Menschen müssen länger arbeiten – eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei steigender Lebenserwartung." Ein Stich gegen die SPD, die eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit bislang ablehnt.

Kosten für die Rente steigen enorm

Unterstützung für eine kritische Diskussion kommt auch aus der SPD-Bundestagsfraktion. Die Hauptberichterstatterin für den Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Kathrin Michel, sagte dem kleinen Newsletter "Table.Briefings": "Ich nehme jede Stimme der jungen Generation ernst, auch die von Bundestagsabgeordneten der Jungen Union. Wer Verantwortung trägt, sollte Lösungen anbieten, die Sicherheit und Generationengerechtigkeit zusammenbringen", so Michel.

Dennoch habe sie sich gewünscht, dass sich die Junge Union bereits früher in den parlamentarischen Prozess eingebracht hätte. Das Rentenpaket soll noch in diesem Jahr in den Bundestag zur Abstimmung eingebracht werden. Derzeit stellt sich die Junge Gruppe der Union, bestehend aus 18 Mitgliedern, gegen den Entwurf. Sollten sie dem Paket nicht zustimmen, würde der schwarz-roten Koalition die Mehrheit im Parlament fehlen.