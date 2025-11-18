Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Viele der minderjährigen Geflüchteten haben Gewalt erlebt. Ein neuer Bericht zeigt, dass Deutschland damit nicht angemessen umgeht und die jungen Menschen oft zusätzlich traumatisiert.

Wenn Menschen nach Monaten der Flucht in Deutschland ankommen, ziehen sie ihre Kraft meist aus der Vorstellung auf ein besseres Leben. Viele haben zuvor nicht nur in ihrer Heimat schwere Gewalt erfahren, sondern auch auf der Flucht. Insbesondere für Kinder sind diese Erfahrungen oft traumatisch.

Doch der Traum vom sicheren Leben in Deutschland erfüllt sich oft nicht. Denn das deutsche Hilfesystem ist auf einen angemessenen Umgang mit solchen Gewalterfahrungen schlecht vorbereitet. Teilweise traumatisiert es die Kinder und Jugendlichen zusätzlich. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Kinderschutzorganisation Terre des Hommes, der t-online exklusiv vorliegt.

Terre des Hommes hat dafür mit betroffenen Minderjährigen sowie mit Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen aus unterschiedlichen Projekten gesprochen. Sie schildern dabei ähnliche Probleme: Es gibt zu wenige Therapiemöglichkeiten, zu wenige Therapeuten, es mangelt an Ressourcen, Expertise wird oft nicht abgefragt oder eingebunden und viele Betroffene erleben alltäglichen Rassismus.

Viele Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen

Viel kommen dabei bereits traumatisiert an: Drei Viertel der geflüchteten Kinder und Jugendlichen haben demnach in ihrer Heimat oder auf der Flucht schwere körperliche Gewalt erlebt oder mussten mit ansehen, wie andere körperlich misshandelt wurden. Besonders groß ist die Gefahr für unbegleitete Kinder und Jugendliche: Diese werden auf der Flucht fast dreimal so häufig körperlich und mehr als doppelt so häufig sexuell misshandelt wie Kinder, die mit ihrer Familie geflohen sind.

Traumatische Erfahrungen seien bei ankommenden jungen Menschen die Regel, berichtet die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Atossa Beheschti Gohar im Bericht von Terre des Hommes: "Viele junge und Schutz suchende Frauen wurden in Libyen oder Tunesien zu sexueller Ausbeutung gezwungen, um eine Überfahrt über das Meer zu ermöglichen. Oder sie wurden vergewaltigt." Ihre Kollegin Anna Lena Hötzel vom Psychosozialen Zentrum für Geflüchtete (PSZ) in Düsseldorf betont: "Die Kinder und ihre Familien haben fast immer belastende Erfahrungen in der Heimat und auf der Flucht gemacht."

EU-Außengrenzen als zunehmende Gefahr

Teilweise waren die Kinder auch wegen ihres Alters gefährdet, etwa weil sie als Kindersoldaten zwangsrekrutiert werden sollten, ihnen Genitalverstümmelung oder sexuelle Ausbeutung drohte.