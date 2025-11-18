Abrechnung mit Merz "Hühnerhaufen": CDU-Politiker kritisiert Union
Die Liste der Streitthemen in der CDU ist lang. CDA-Chef Dennis Radtke zeigt sich schockiert – und findet für die Union einen wenig schmeichelhaften Vergleich.
Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, zeigt sich verärgert über das Themenmanagement der Union und ihrer Führung. "Jeder, der es gut mit der Union und dieser Regierung meint, ist jede Woche aufs Neue erstaunt und entsetzt über die Fettnapfquote", sagte Radtke der "Süddeutschen Zeitung".
Er zählte auf: Erst die "Stadtbild"-Debatte, die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöst worden war, dann die Überlegung des Drogenbeauftragten der Regierung, Hendrik Streeck (CDU), sehr alten Menschen keine teuren Medikamente mehr zu verschreiben – sowie schließlich die Frage des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), wann man endlich wieder russisches Gas kaufen könne. Und das, "während in der Ukraine jeden Tag Zivilisten durch Putins Raketen sterben", beklagte Radtke. "Aktuell wirkt jeder Hühnerhaufen im Vergleich wie ein strukturiertes Gebilde mit klarem Kompass."
Die Strategie der Partei erscheine als "Freestyle", "wo jeder einfach mal irgendwas raushaut". Radtke mahnte: "Wir haben noch zehn Monate bis zu den Landtagswahlen im Osten. Ist die Stimmung im Bund bis dahin nicht eine andere, dann werden wir in einem anderen Land leben." Danach müsse jeder Einzelne handeln.
Bas: "Es ist schon unruhig"
Auch der Streit über das Rentenpaket der Koalition hält die CDU in Atem. Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas warnte die Union davor, das geplante Rentenpaket im Bundestag zu blockieren. Die Junge Gruppe in der Union dürfe daraus keine Koalitionsfrage machen, sagte Bas am Dienstag bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Sonst, so Bas, "wird es unruhig werden."
Die SPD trage bei der Reform des Bürgergeldes auch Beschlüsse mit, die für sie schwer seien. "Es ist schon unruhig." Nötig seien aber Stabilität und Vertrauen in der schwarz-roten Koalition. Sonst hätten die Bürger das Gefühl, der Streit der Ampel-Regierung gehe einfach weiter.
Eine Gruppe junger Abgeordneter von CDU und CSU droht, das Rentenpaket im Bundestag zu blockieren. Sie befürchtet hohe Kosten zulasten der jungen Generation. Bas sagte, dies gefährde die Koalition. Die Junge Gruppe führe einen Popanz auf, der "echt überzogen" sei.
Die schwarz-rote Bundesregierung will im Rahmen eines umfassenden Rentenpakets unter anderem das Rentenniveau der gesetzlichen Rente bis 2031 bei mindestens 48 Prozent stabilisieren. Dies soll auch Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung danach sein.
Bas bekräftigte, das Rentenpaket sei in den Koalitionsverhandlungen beschlossen worden. "Ich verstehe den Konflikt in der Sache nicht." Alles sei fest vereinbart. Sie verwies auf sechs Elemente des Pakets, darunter die Mütterrente und die Stabilisierung der sogenannten Haltelinie, um Altersarmut zu verhindern. Mit der Frühstartrente soll Geld für Kinder angelegt und mit der Aktivrente freiwilliges Arbeiten im Alter gefördert werden. Zudem sollen Betriebsrenten gestärkt und die private Altersvorsorge neu aufgestellt werden. "Wir müssen eine Reform machen." Deswegen werde die Rentenkommission ihre Ergebnisse schon 2026 vorlegen.
Wirtschaftsweise stellt sich hinter Junge Union
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm stellte sich hingegen hinter die Kritik der Jungen Union an den Regierungsplänen. "Man sollte eben diese Rentenreform, auch das Weiterschreiben der Haltelinie bis zum Jahr 2031 so nicht umsetzen," sondern vielmehr "ausgabendämpfende Reformen vorsehen, die dazu führen, dass die Tragfähigkeit im Haushalt eben verbessert wird", sagte Grimm am Dienstag dem Sender rbb.
Weiter sagte die Wissenschaftlerin, aus ihrer Sicht gehe der Plan, das Rentenniveau über 2031 hinaus bei 48 Prozent zu belassen, zulasten kommender Generationen. Diese Auffassung vertreten auch die Junge Union sowie einige jüngere CDU-Bundestagsabgeordnete.
Das jetzige Rentensystem werde entweder steigende Beiträge oder höhere Zuschüsse aus Steuermitteln aus dem Haushalt erfordern, sagte nun Grimm. "Das führt dazu, dass die Lohnnebenkosten steigen und die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, also die Wirtschaftsentwicklung gedämpft wird." Alternativ würde der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung sehr stark ansteigen. "Und das führt dazu, dass die Haushaltslage sich noch mehr verschlechtert", warnte die Wissenschaftlerin.
Grimm forderte, es müsse stattdessen mehr privat vorgesorgt werden. Zugleich müsse das derzeitige umlagefinanzierte System bezahlbar bleiben. "Das bedeutet, dass man zum Beispiel das Rentenalter, das Renteneintrittsalter, Stück für Stück an die längere Lebenserwartung anpassen muss", stellte sie erneut heraus. Bestandsrenten sollten künftig in Höhe der Inflation ansteigen, nicht wie bisher entsprechend der Lohnentwicklung. Dies würde dazu führen, dass "die Bestandsrenten eben nicht ganz so stark ansteigen, aber trotzdem die Preissteigerungen ausgeglichen werden".
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters