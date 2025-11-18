Abrechnung mit Merz "Hühnerhaufen": CDU-Politiker kritisiert Union

Von dpa , afp , reuters Aktualisiert am 18.11.2025 - 11:56 Uhr

Friedrich Merz (l.) und Dennis Radtke (Archivbild): Der CDA-Chef kritisiert die Union für ihre Fehltritte. (Quelle: Svenja Hanusch/imago)

Die Liste der Streitthemen in der CDU ist lang. CDA-Chef Dennis Radtke zeigt sich schockiert – und findet für die Union einen wenig schmeichelhaften Vergleich.

Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, zeigt sich verärgert über das Themenmanagement der Union und ihrer Führung. "Jeder, der es gut mit der Union und dieser Regierung meint, ist jede Woche aufs Neue erstaunt und entsetzt über die Fettnapfquote", sagte Radtke der "Süddeutschen Zeitung".

Er zählte auf: Erst die "Stadtbild"-Debatte, die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöst worden war, dann die Überlegung des Drogenbeauftragten der Regierung, Hendrik Streeck (CDU), sehr alten Menschen keine teuren Medikamente mehr zu verschreiben – sowie schließlich die Frage des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), wann man endlich wieder russisches Gas kaufen könne. Und das, "während in der Ukraine jeden Tag Zivilisten durch Putins Raketen sterben", beklagte Radtke. "Aktuell wirkt jeder Hühnerhaufen im Vergleich wie ein strukturiertes Gebilde mit klarem Kompass."

Die Strategie der Partei erscheine als "Freestyle", "wo jeder einfach mal irgendwas raushaut". Radtke mahnte: "Wir haben noch zehn Monate bis zu den Landtagswahlen im Osten. Ist die Stimmung im Bund bis dahin nicht eine andere, dann werden wir in einem anderen Land leben." Danach müsse jeder Einzelne handeln.

Bas: "Es ist schon unruhig"

Auch der Streit über das Rentenpaket der Koalition hält die CDU in Atem. Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas warnte die Union davor, das geplante Rentenpaket im Bundestag zu blockieren. Die Junge Gruppe in der Union dürfe daraus keine Koalitionsfrage machen, sagte Bas am Dienstag bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Sonst, so Bas, "wird es unruhig werden."

Die SPD trage bei der Reform des Bürgergeldes auch Beschlüsse mit, die für sie schwer seien. "Es ist schon unruhig." Nötig seien aber Stabilität und Vertrauen in der schwarz-roten Koalition. Sonst hätten die Bürger das Gefühl, der Streit der Ampel-Regierung gehe einfach weiter.

Eine Gruppe junger Abgeordneter von CDU und CSU droht, das Rentenpaket im Bundestag zu blockieren. Sie befürchtet hohe Kosten zulasten der jungen Generation. Bas sagte, dies gefährde die Koalition. Die Junge Gruppe führe einen Popanz auf, der "echt überzogen" sei.