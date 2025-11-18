In dem Gesetz heißt es tatsächlich lediglich: "Die Mitglieder der Bundesregierung dürfen neben ihrem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben. Sie dürfen während ihrer Amtszeit auch nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören (...)". Von Beteiligungen an Unternehmen ist dort keine Rede.

Wirtschaftsministerin Reiche hatte nach öffentlichem Druck anders gehandelt als ihr Kabinettskollege Wolfram Weimer und ihre Beteiligungen an Unternehmen am Anfang der Legislaturperiode offengelegt. Ein Sprecher des Ministeriums teilte damals schriftlich mit: "Frau Reiche besitzt Anteile an einer Gesellschaft, in welche drei Grundstücke eingebracht sind und die ausschließlich der familiären Vermögensverwaltung dient. Zudem besitzt sie Optionen des Unternehmens Ingrid Capacity im Wert von ca. 3.000 Euro, welche sich gegenwärtig im Veräußerungsprozess befinden." Ingrid Capacity ist eine Firma aus Schweden, die unter anderem Batteriespeicher entwickelt.

Harsche Kritik aus der Opposition

Die Linke im Bundestag kritisiert Wolfram Weimer nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Kulturstaatsminister scharf. "Da haben sich Millionäre mit Wolfram Weimer einen Staatssekretär gekauft und mit Friedrich Merz einen Millionär zum Kanzler gemacht", sagte Linken-Chef Jan Aken dem Nachrichtenportal t-online. "In dieser widerlichen Schlangengrube wurde die korrupte Kanzlerschaft von Merz herangezüchtet."

Der medienpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, David Schliesing, forderte Weimer auf, Konsequenzen zu ziehen. "Bis alle Angelegenheiten geprüft sind, sollte er sein Amt ruhen lassen", so Schliesing. Es brauche einen "entschiedenen Kampf" gegen Lobbyismus und Korruption, Transparenzvorschriften und eine Politik, die dem öffentlichen Interesse verpflichtet sei – und nicht den eigenen Geschäftsmodellen. "Wann ziehen CDU/CSU und SPD endlich die Reißleine und beenden diese ungehemmte Delegitimierung der Demokratie?", so Schliesing.

Auch Grüne fordern Aufklärung

Die Sprecherin für Kultur und Medien der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, wirft Weimer "Naivität und wenig Fingerspitzengefühl" vor. "Das Problem ist nicht, dass es den Ludwig-Erhard-Gipfel gibt. Das Problem ist, dass sich an der Vermarktung und dem Konzept des Gipfels scheinbar nichts geändert hat, nachdem Wolfram Weimer als einer der beiden Anteilseigner des Veranstalters Mitglied der Bundesregierung wurde", so die Grünen-Politikerin. Sie forderte Weimer auf, Klarheit zu schaffen und die "Vermischung von unternehmerischen Tätigkeiten mit politischen Entscheidungen" zu beenden.