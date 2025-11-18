Affäre um Merz' Kulturstaatsminister "Eindruck von Käuflichkeit und Vorteilsnahme"
Staatsminister Wolfram Weimer steht unter zunehmendem Druck. Eine Firma, von der er finanziell profitiert, nimmt hohe Summen für Treffen mit Spitzenpolitikern. Unter diesen sind auch seine Kabinettskollegen. Erste Koalitionspolitiker gehen auf Distanz.
In der Affäre um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geht der erste Spitzenpolitiker der schwarz-roten Koalition auf Distanz zu Weimer. Der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Parteivize Ralf Stegner fordert von Weimer nun lückenlose Aufklärung über seine geschäftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer politischen Großveranstaltung der Weimer Media Group. Stegner sagte t-online: "Wenn, wie beim Ludwig-Erhard-Gipfel, Eintrittskarten für Veranstaltungen mit Politikerinnen und Politikern und vor allem Regierungsmitgliedern für mehrere Tausend Euro verkauft werden, hat das immer ein Gschmäckle."
Die Vorwürfe gegen das von Weimer gegründete Unternehmen, exklusiven Zugang zu Regierungsmitgliedern angeboten zu haben, nimmt der langjährige SPD-Abgeordnete Stegner sehr ernst. "Für Herrn Weimer gilt: Als Regierungsmitglied hat er besondere Verantwortung dafür, dass gar nicht erst der Eindruck einer Käuflichkeit oder Vorteilsnahme entsteht."
Er sei sich sicher, dass Weimer hierzu bald auch eine "umfassende und transparente Erklärung" abgeben werde, so Stegner weiter. "Das halte ich auch für sinnvoll." Nicht alles, was nicht verboten sei, sei in der Politik auch angemessen. Es brauche "Transparenz, Anstand und Verantwortungsgefühl aller Regierungsmitglieder und gewählter Volksvertreter, die über den bloßen Gesetzestext hinausgehen".
Ein schwerwiegender Verdacht
Zuvor hatte unter anderem das Portal "Apollo News" berichtet, dass die Weimer Media Group auf dem jährlichen Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zu Bundesministern bieten und mit "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" werben soll. Der Freistaat Bayern überprüft deshalb, ob die Veranstaltung weiterhin staatliche Unterstützung bekommen soll oder nicht. Wie eine Sprecherin t-online am Dienstag mitteilte, prüften derzeit auch die Mitglieder der bayerischen Staatsregierung ihre Teilnahme am Ludwig-Erhard-Gipfel. Offiziell angekündigt sind unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).
Sollte sich der Verdacht erhärten, würde der Druck auf Kulturstaatsminister Weimer enorm steigen. Die Vorwürfe könnten letztlich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der Weimer den Posten verschafft hatte, gefährlich werden.
Kungelei am Tegernsee
Wolfram Weimer, der bis zu seinem Antritt als Kulturstaatsminister Medienunternehmer war, hat mit seiner "Weimer Media Group" den Ludwig-Erhard-Gipfel schon seit Jahren organisiert und etabliert. Auf der Webseite dieses Gipfels bewirbt der Organisator den Gipfel als "das Deutsche Davos". Ein "Stelldichein der Wirtschaft", das "Spitzentreffen am Tegernsee". Und tatsächlich. Wer sich eine Karte für diesen Gipfel kauft, bekommt einiges geboten.
Die Eintrittspreise sind gehoben. Ein Drei-Tages-Ticket inklusive der "Gipfelnacht" kostet 3.000 Euro. Gewinne aus der Veranstaltung fließen in die "Weimer Media Group". Kein Problem, könnte man zunächst denken, schließlich hatte Wolfram Weimer angekündigt, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Laut Handelsregister ist er tatsächlich am 8. Mai dieses Jahres, also zwei Tage, nachdem Friedrich Merz Bundeskanzler wurde, als Geschäftsführer der "Weimer Media Group" zurückgetreten.
Wirtschaftsministerin Reiche steht auf Liste – kommt aber nicht
Seine Anteile an dem Unternehmen hat er allerdings nicht verkauft. Laut aktuellem Auszug aus dem Handelsregister gehört die "Weimer Media Group" weiterhin zu 50 Prozent dem aktuellen Kulturstaatsminister. Die andere Hälfte gehört seiner Frau. Die Familie Weimer profitiert also zu 100 Prozent von den Ausschüttungen des Unternehmens. Und Weimer verdient als Mitglied der Bundesregierung offenbar Geld mit dem Verkaufen von Treffen mit Politikern.
Der Staatsminister Weimer hat sich mittlerweile bei der Welt zu den Vorwürfen geäußert. Er weise die Vorwürfe der Käuflichkeit von Politikern zurück. Er habe keine Funktion bei der Weimer Media Group mehr. Und: Weder er noch seine Mitarbeiter hätten Redner angeworben.
Die Rednerliste ist mit Top-Politikern gespickt. Neben Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stehen auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) und auch die rechte Hand des Kanzlers, Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU), auf der Gästeliste.
t-online hat alle geladenen Ministerinnen und Minister gefragt, ob sie an ihrer Teilnahme bei dem Gipfel festhalten. Landwirtschaftsminister Rainer bleibt dabei, genau wie Kanzleramtsminister Thorsten Frei. Beide betonen, dass sie nicht von Weimer selbst, sondern von der Media Group eingeladen wurden. Außerdem erhalten sie beide keine Vergütung für Ihre Rede und nehmen nicht an der "Executive Night" teil. Reiches Ministerium teilte mit: "Es liegt keine Zusage für den Ludwig-Erhard-Gipfel 2026 vor." Bärs Ministerium antwortete bis zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht.
Paket "Mont Blanc": Vertrauliche Gespräche für 80.000 Euro
Die hohen Eintrittspreise sind nicht die einzigen Geldquellen rund um den Gipfel. Richtig lukrativ wird es auf einem anderen Weg. Wie "Apollo News" herausgefunden hat, gibt es spezielle Pakete, die Interessierte buchen können. So sind die Pakete nach unterschiedlichen Berggipfeln benannt und preislich gestaffelt. Das Paket "Zugspitze" koste demnach 40.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Es enthalte neben "10 Eintrittskarten zur Konferenz für Geschäftspartner, Kunden und Unternehmensmanager" sowie Werbeleistungen der in Weimers Verlag erscheinenden Wirtschaftsmedien auch eine "Rednerpräsenz auf der Konferenz (Panelteilnahme)", so schreibt "Apollo News". Unternehmen könnten sich also einkaufen, um mit Spitzenpolitikern auf einem Panel diskutieren zu können.
Bei den beiden höherpreisigen Kooperationspaketen – "Matterhorn" (60.000 Euro netto) und "Mont Blanc" (80.000 Euro netto) – komme sogar die "Teilnahme eines Vorstands/Geschäftsführers an der exklusiven Executive Night" hinzu. In einer E-Mail, die dem Portal vorliegt, wird das Paket auch damit beworben, dass an dem exklusiven Abendessen auch "die Minister" teilnehmen. Laut dem schriftlichen Angebot ist sogar eine "Besprechungs-Lounge für vertrauliche Gespräche" im Preis inbegriffen. Auch die Möglichkeit, dort Bundeskanzler Friedrich Merz zu treffen, wurde dem offenbar als Interessent auftretenden "Apollo"-Reporter in Aussicht gestellt.
In den Verkaufsunterlagen, die "Apollo News" vorliegen, werden diese Angebote mit Slogans beworben wie: "Premiumvernetzung in entspannter Atmosphäre am Tegernsee" und "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger".
Die Weimer Media Group hat auf Anfrage von t-online reagiert. "Wir veranstalten den Ludwig-Erhard-Gipfel nun zum zwölften Mal – und nicht erst, seit Herr Dr. Weimer Staatsminister ist", so ein Sprecher der Gruppe. Vor seinem Amtsantritt in Berlin habe Weimer die Geschäftsführung der Weimer Media Group niedergelegt und seitdem "keinerlei Tätigkeit für den Verlag mehr ausgeübt". Zudem gebe "es keinerlei Absprachen mit ihm zu den Gästen des Ludwig-Erhard-Gipfels". Auf die Frage, ob Wolfram Weimer seine dem Kabinett gegenüber 50-prozentige Beteiligung an dem Medienunternehmen der Bundesregierung offengelegt habe, gibt es keine Antwort.
Rechtlich scheint alles in Ordnung
Ein Sprecher des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sagt zu dieser Frage: "Es wurde gemäß des Bundesministergesetzes (sic!) gehandelt und transparent gemacht."
In dem Gesetz heißt es tatsächlich lediglich: "Die Mitglieder der Bundesregierung dürfen neben ihrem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben. Sie dürfen während ihrer Amtszeit auch nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören (...)". Von Beteiligungen an Unternehmen ist dort keine Rede.
Wirtschaftsministerin Reiche hatte nach öffentlichem Druck anders gehandelt als ihr Kabinettskollege Wolfram Weimer und ihre Beteiligungen an Unternehmen am Anfang der Legislaturperiode offengelegt. Ein Sprecher des Ministeriums teilte damals schriftlich mit: "Frau Reiche besitzt Anteile an einer Gesellschaft, in welche drei Grundstücke eingebracht sind und die ausschließlich der familiären Vermögensverwaltung dient. Zudem besitzt sie Optionen des Unternehmens Ingrid Capacity im Wert von ca. 3.000 Euro, welche sich gegenwärtig im Veräußerungsprozess befinden." Ingrid Capacity ist eine Firma aus Schweden, die unter anderem Batteriespeicher entwickelt.
Harsche Kritik aus der Opposition
Die Linke im Bundestag kritisiert Wolfram Weimer nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Kulturstaatsminister scharf. "Da haben sich Millionäre mit Wolfram Weimer einen Staatssekretär gekauft und mit Friedrich Merz einen Millionär zum Kanzler gemacht", sagte Linken-Chef Jan Aken dem Nachrichtenportal t-online. "In dieser widerlichen Schlangengrube wurde die korrupte Kanzlerschaft von Merz herangezüchtet."
Da haben sich Millionäre mit Wolfram Weimer einen Staatssekretär gekauft
Jan van Aken, Die Linke
Der medienpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, David Schliesing, forderte Weimer auf, Konsequenzen zu ziehen. "Bis alle Angelegenheiten geprüft sind, sollte er sein Amt ruhen lassen", so Schliesing. Es brauche einen "entschiedenen Kampf" gegen Lobbyismus und Korruption, Transparenzvorschriften und eine Politik, die dem öffentlichen Interesse verpflichtet sei – und nicht den eigenen Geschäftsmodellen. "Wann ziehen CDU/CSU und SPD endlich die Reißleine und beenden diese ungehemmte Delegitimierung der Demokratie?", so Schliesing.
Auch Grüne fordern Aufklärung
Naivität und wenig Fingerspitzengefühl
Katrin Göring-Eckardt, Grüne
Die Sprecherin für Kultur und Medien der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, wirft Weimer "Naivität und wenig Fingerspitzengefühl" vor. "Das Problem ist nicht, dass es den Ludwig-Erhard-Gipfel gibt. Das Problem ist, dass sich an der Vermarktung und dem Konzept des Gipfels scheinbar nichts geändert hat, nachdem Wolfram Weimer als einer der beiden Anteilseigner des Veranstalters Mitglied der Bundesregierung wurde", so die Grünen-Politikerin. Sie forderte Weimer auf, Klarheit zu schaffen und die "Vermischung von unternehmerischen Tätigkeiten mit politischen Entscheidungen" zu beenden.
Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Götz Frömming, geht noch weiter: "Der Anfangsverdacht der Korruption steht im Raum." Und dieser treffe nicht nur Wolfram Weimer, sondern auch Kanzler Merz. Anders könne "man sich die Nibelungentreue, mit der Bundeskanzler Friedrich Merz an seinem Duzfreund festhält, gar nicht erklären", so Frömming. Die Entlassung von Staatsminister Weimar sei deshalb der Beginn und nicht das Ende einer umfassenden Aufklärung.
