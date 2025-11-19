Streit über Neuauszählung Kommt Wagenknecht bald zurück?

Eine Analyse von Julia Naue 19.11.2025 - 14:00 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Sahra Wagenknecht: Sie will mit ihrem BSW doch noch in den Bundestag einziehen. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das knappe Scheitern des BSW an der Fünfprozenthürde könnte weitreichende politische Folgen haben. Eine bundesweite Neuauszählung würde bei erfolgreicher Korrektur die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag verändern.

Es war extrem knapp. Mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen verfehlte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der Bundestagswahl den Einzug ins Parlament. Das BSW scheiterte an der Fünfprozenthürde. Das wollen BSW-Gründerin Wagenknecht und ihre Partei nicht hinnehmen. Denn eine punktuelle Nachzählung zeigte: Es gab Zählfehler. Das BSW fordert nun eine bundesweite Neuauszählung. Und gibt sich überzeugt: Die noch fehlenden 9.529 Stimmen kommen dann zusammen.

Sollte das BSW doch in den Bundestag einziehen, hätte das gravierende Konsequenzen für die Bundesregierung. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angeführte schwarz-rote Koalition würde ihre knappe Mehrheit voraussichtlich verlieren. Die 56-jährige Wagenknecht hatte zuletzt den Vorsitz des BSW abgegeben, aber deutlich gemacht: Sollte das BSW doch noch in den Bundestag kommen, will sie Fraktionschefin werden.

Doch wie wahrscheinlich ist das Comeback von Wagenknecht?

BSW will Ergebnis nicht hinnehmen

Das BSW stützt seinen Vorwurf unter anderem darauf, dass in nachgeprüften Wahllokalen ungewöhnlich viele Fehler zulasten des BSW gefunden worden seien. Bei Korrekturen seien bundesweit überproportional viele Stimmen dem BSW nachträglich zugerechnet worden. Die Partei verweist außerdem auf ungewöhnlich hohe Ergebnisse der Partei "Bündnis Deutschland" in Wahllokalen und führt mögliche Verwechslungen bei der Stimmabgabe und der Auszählung an. Nachgeprüft wurde damals unter anderem, weil Wahlämter selbst Unregelmäßigkeiten festgestellt haben.

Experten halten es nicht für ausgeschlossen, dass bei einer Neuauszählung die fehlenden Stimmen tatsächlich zusammenkommen könnten. Das BSW hat Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt. Aktuell liegt die Entscheidung darüber, wie es mit dem BSW weitergeht, beim sogenannten Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, der nun eine Entscheidung vorbereitet. Über den Einspruch entscheide abschließend das Plenum des Bundestags durch Beschluss, heißt es bei der Bundeswahlleiterin.

Bundestag ist am Zug

Der Wahlprüfungsausschuss hat neun ordentliche sowie neun stellvertretende Mitglieder. Zu den neun ordentlichen Mitgliedern gehören drei Bundestagsabgeordnete von der Union, zwei von der SPD, zwei von der AfD und jeweils einer von Grünen und Linken. Es wird damit gerechnet, dass das Gremium seinen Bericht zum BSW noch in diesem Jahr vorlegen könnte.