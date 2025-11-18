Einer der besten Filme läuft heute: 7 Oscars

Von dpa , t-online 18.11.2025 - 15:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

René Wilke wird in Potsdam noch für höhere Ämter gehandelt. (Archivbild) (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Brandenburgs Innenminister Wilke ist jetzt Sozialdemokrat. Damit ist der Weg frei für den nächsten Karriereschritt im Laden des müden Ministerpräsidenten Woidke.

Brandenburgs Innenminister René Wilke (bislang parteilos) ist in die SPD eingetreten. Das teilten die Partei und die SPD-Landtagsfraktion mit. Wilke, 41, war in seiner Zeit als Oberbürgermeister in Frankfurt/Oder aus der Linken ausgeschieden und im Mai als parteiloser Politiker zum Innenminister in Potsdam aufgestiegen. Er gilt mit seinem SPD-Eintritt als denkbarer Nachfolgekandidat von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Die SPD in Brandenburg gilt als personell stark ausgedünnt, auch medial kommt von der einst prägenden Kraft des Landes wenig. Im Mai hatte sich Woidke von seinem langjährigen Vertrauten Florian Engels als Regierungssprecher getrennt. Seither gilt das Leistungsprinzip bei Neubesetzungen in der Staatskanzlei wenig. Woidke schottet sich ab. Mit gravierenden Folgen: So hatte die SPD im Oktober die OB-Wahl in der Landeshauptstadt Potsdam gegen die parteilose Bewerberin Noosha Aubel verloren.

Woidke hatte die Landtagswahl im vergangenen Jahr gewonnen, musste sich aber auf eine Koalition mit dem neuen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) einlassen. Die innerparteilichen Spannungen in der neuen Bewegung schlagen auch auf Brandenburg durch. So ist das BSW zerstritten über die Zustimmung zum Medienstaatsvertrag. Am Dienstag kamen aus der BSW-Fraktion sogar Forderungen an den eigenen Finanzminister Robert Crumbach, sein Mandat als Landtagsabgeordneter abzugeben.

Aufstieg nach bizarrer Verfassungsschutz-Affäre um Lange

Wilke, früher Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), war im Mai Innenminister in Brandenburg geworden. Er folgte auf die SPD-Politikerin Katrin Lange, die nach Kritik im Zusammenhang mit der Entlassung des Verfassungsschutzchefs Jörg Müller als Innenministerin zurückgetreten war.

Wilke war 24 Jahre lang Mitglied der Linken, im vergangenen Jahr trat er aus Unmut aus der Partei aus und gab inhaltliche Differenzen mit der bundespolitischen Ausrichtung der Linken als Grund an.

SPD-Landtagsfraktionschef Björn Lüttmann sagte, die Fraktion habe am Morgen in ihrer Sitzung erfreut auf Wilkes Entscheidung reagiert. Zu der Frage, ob mit dem Eintritt Wilkes in die SPD das Rennen um die Nachfolge von Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnet sei, sagte der SPD-Fraktionschef: "Wir haben ja jetzt, glaube ich, vier Jahre vor den nächsten Landtagswahlen, deswegen gibt es noch keine Eröffnung dieses Rennens."