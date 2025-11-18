Kanzler zeigt historisches Wissen Merz erhält besonderes Geschenk von Haseloff

18.11.2025

Kanzler Friedrich Merz (l., CDU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Halle: "Sie wurde doch 1999 gefunden?" (Quelle: Robert Michael)

Am Dienstag war Kanzler Merz für seinen Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt. Dort erhielt er eine originalgetreue Replik der Himmelsscheibe von Nebra.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in Halle ein Stück des aus Sachsen-Anhalt stammenden Welterbes zum Mitnehmen geschenkt bekommen. Bei seinem Antrittsbesuch am Dienstag übergab ihm Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine Nachbildung der Himmelsscheibe von Nebra. Sie sei dem Original in Aussehen, Größe und Gewicht nachempfunden, sagte der Ministerpräsident.

Außerdem verwies Haseloff darauf, dass das Schmuckstück in eine Spezialhülle verpackt werden müsse. Merz bedankte sich für das Geschenk – und bewies, dass er über die zum Unesco-Weltdokumentenerbe gehörende Scheibe bereits einiges weiß. "Sie wurde doch 1999 gefunden?", fragte er mit Blick in Richtung Haseloff. Dieser nickte anerkennend.

Himmelsscheibe von Nebra gilt als älteste Darstellung des Kosmos

Eigenen Angaben nach hat Merz auch schon die originale Himmelsscheibe gesehen. Die Nachbildung werde einen Ehrenplatz in seinem Büro bekommen, sagte er. Merz hatte während seines Besuchs unter anderem an einer Kabinettssitzung in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina teilgenommen.