Neuer Posten für Klara Geywitz Enge Scholz-Vertraute soll künftig Merz kontrollieren

Von t-online 18.11.2025 - 18:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die damalige Bundesbauministerin Klara Geywitz mit Kanzler Olaf Scholz (beide SPD) im Oktober 2022: Geywitz hat nun einen neues Amt in Aussicht. (Quelle: IMAGO/Christian Marquardt)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Bundesrechnungshof hat in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe. An seine Spitze soll nun eine Ministerin der Ampelkoalition rücken.

Die frühere Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, der das offizielle Anschreiben von Finanz-Staatssekretär Dennis Rohde an den Haushaltsausschuss des Bundestags vorliegt. Darin werden die Ausschussmitglieder gebeten, die Personalie abzusegnen, heißt es.

"Ich bitte, das Benehmen des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zu dem von der Bundesregierung erwogenen Personalvorschlag für die Besetzung der Position der Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofes herzustellen", zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. Sollte der Haushaltsauschuss der Personalie zustimmen, würde Geywitz auf Christian Ahrendt folgen, der bereits seit einem Jahr im Ruhestand ist. Mit Geywitz hätte dann eine enge Vertraute von Altkanzler Olaf Scholz (SPD) die Aufgabe, der Regierung seines Nachfolger Friedrich Merz (CDU) beim Geldusgeben auf die Finger zu schauen.