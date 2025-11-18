Strukturwandel im Braunkohletagebau EU billigt Milliarden für Kohleausstieg in der Lausitz

Die Kühltürme des seit 1996 stillgelegten Kraftwerk Boxberg II. fallen nach einer Sprengung ein: An dem Standort in der Lausitz soll ein Batteriespeicher entstehen. (Quelle: Robert Michael)

Der Bund darf den Konzern Leag mit Milliarden für den Kohleausstieg entschädigen. Das entschied die EU-Kommission. Die Leag treibt im Osten die Energiewende voran.

Die Bundesregierung darf den Energiekonzern Leag für dessen Kohleausstieg mit einer Milliardensumme entschädigen. Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln, wie die Behörde in Brüssel mitteilte. Vor zwei Jahren hatte sie bereits eine ähnliche Zahlung an RWE gebilligt.

Die Beihilfe entschädige für die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken, so die Kommission. Deutschland hatte die geplante Entschädigung 2021 bei der Kommission angemeldet. Bereits 2024 hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die Kommission die Beihilfe genehmigen werde. Wirtschaftsminiserin Katherina Reiche (CDU) sprach von guten Nachrichten aus Brüssel.

Konkret geht es um 1,2 Milliarden Euro an "Fixkosten" für Tagebaufolgekosten – also vor allem Rekultivierungskosten – sowie Sozialkosten wie Sozialvereinbarungen. Das passiert unabhängig davon, wann die Leag (Lausitz Energie Kraftwerke AG) wirklich aus der Kohleverstromung aussteigt. Der Rest von bis zu 550 Millionen Euro ist laut Angaben des Wirtschaftsministeriums von 2024 an Voraussetzungen gebunden.

"Die Zahlung bringt endlich Sicherheit für die Beschäftigten", so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Für das Unternehmen und die gesamte Region gebe es jetzt Planungssicherheit, betonte sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU). Leag-Chef Adi Roesch teilte mit, die Entschädigung gebe Investitionsspielraum, um den vom Kohleausstieg betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven zu bieten.

Neuer Giga-Batteriespeicher am Standort Boxberg

Zugleich treibt die Leag den Klimaumbau weiter voran. Am Standort Boxberg nahe Görlitz in Sachsen wird die Tochterfirma Leag Clean Power einen Giga-Batteriespeicher bauen.

Auf einer rund sechs Hektar großen Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des früheren Kraftwerks gesprengt wurden, soll die "GigaBattery Boxberg 400" entstehen. Vorgesehen sind eine Anschlussleistung von 400 Megawatt und eine Speicherkapazität von 1.600 Megawattstunden. Nach Angaben des Unternehmens ließe sich damit der Stromverbrauch von etwa 640.000 Haushalten für vier Stunden decken.