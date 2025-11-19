Umstrittenes Gesetz Bürgergeld-Kürzung für Ukrainer kostet den Staat mehr

Von dpa , t-online , FIN 19.11.2025 - 15:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz: Die Bundesregierung will Sozialleistungen für ukrainische Geflüchtete kürzen. (Quelle: Andreas Gora/imago-images-bilder)

Künftig sollen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland weniger Sozialleistungen erhalten. Ein neues Gesetz hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht.

Ukrainische Geflüchtete, die ab April 2025 nach Deutschland einreisen, sollen künftig geringere Sozialleistungen erhalten und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt dem Bürgergeld unterstützt werden. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Demnach sollen künftig alle hilfsbedürftigen Ukrainerinnen und Ukrainer, die erstmals nach dem 1. April 2025 eine Aufenthaltserlaubnis nach der EU-Richtlinie über den vorübergehenden Schutz erhalten, in den sogenannten Asylbewerberleistungsrechtskreis wechseln.

Bislang erhalten ukrainische Kriegeflüchtete in Deutschland Bürgergeld. Mit dem geplanten Wechsel würde der Regelsatz für Alleinstehende von derzeit 563 Euro auf 441 Euro monatlich sinken. Das Bundesarbeitsministerium erklärte, man wolle Geflüchtete aus der Ukraine künftig "den Menschen gleichstellen, die aus anderen Ländern und anderen Gründen als Geflüchtete zu uns kommen".

Trotz niedrigerer Leistungen bleibt das erklärte Ziel der Bundesregierung die rasche Integration in den Arbeitsmarkt. Schon unter Ministerin Bärbel Bas' Vorgänger Hubertus Heil (SPD) war mit dem "Job-Turbo" ein Vermittlungsprogramm gestartet worden, um Geflüchtete zügig – auch bei geringen Sprachkenntnissen – in Beschäftigung zu bringen. Nach aktuellen Zahlen lebten im Oktober rund 1,26 Millionen ukrainische Geflüchtete in Deutschland. Etwa 700.000 von ihnen bezogen Bürgergeld, knapp 242.000 waren erwerbstätig.

Kostenverlagerung ohne Entlastung

Finanziell hat der Wechsel jedoch kaum Entlastung zur Folge. Wie eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums am Mittwoch erklärte, würden im Kalenderjahr 2026 zwar im Bereich Bürgergeld und Sozialhilfe Minderausgaben in Höhe von 831 Millionen Euro erwartet. Gleichzeitig entstünden jedoch Mehrausgaben von 862 Millionen Euro im Asylbewerberleistungssystem. Die Differenz sei auf den höheren Verwaltungsaufwand zurückzuführen. Die Sprecherin betonte, man sei dennoch "zufrieden", das Gesetz "möglichst bürokratiearm" auf den Weg gebracht zu haben. Ob es eine Mehrheit im Bundesrat geben wird, ließ sie offen.