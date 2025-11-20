Die Brasilien-Anekdote Natürlich hat Merz recht
Ein vermeintlich abfälliger Kommentar des Bundeskanzlers über Brasilien erregt die Gemüter. Dabei sagte er Wichtiges zum richtigen Zeitpunkt vor dem richtigen Publikum.
Die Aufregung um die Brasilien-Bemerkung des Bundeskanzlers Friedrich Merz ist ein nahezu exemplarisches Beispiel dafür, in was für Banalitäten sich die deutsche Debattenkultur oft erschöpft, während große Fragen zu diskutieren wären. Kritiker sollten die Kirche im Dorf lassen. Sie verstehen offenbar nicht den Ernst der Lage.
Gesprochen werden sollte nicht über eine lapidare Anekdote, sondern darüber, was Merz tatsächlich ausführte. Denn darin hatte er natürlich recht. Und er hat es zum richtigen Zeitpunkt vor dem richtigen Publikum gesagt.
Merz ist für viele Dinge inhaltlich zu kritisieren. Es kann mit ihm gerungen werden über Finanzen, Rente, soziale Gerechtigkeit, Migration, Flüchtlingspolitik, Wirtschaft, Klimaschutz, Bildung und innere Sicherheit. Er hat einen schweren inhaltlichen und strategischen Fehler begangen, sich kurz vor der Wahl das Narrativ von Rechtsextremen angeeignet und eine Kooperation mit der AfD im Bundestag in Kauf genommen zu haben.
Es ist ihm wohl auch zu Recht vorzuhalten, er lasse es hier an diplomatischem Taktgefühl vermissen. Auch wenn wir bei aller Vorsicht annehmen dürfen, dass ein marginaler Ausrutscher wie dieser das "Mercosur"-Abkommen mit Brasilien nicht gefährdet.
Der Kern der Botschaft
Seine Botschaft beim Kongress des Handelsverbands Deutschland (dem er beispielsweise Schutz auch vor massenhaften chinesischen Importen versprach) war aber eine innenpolitische. Er soll hier selbst zu Wort kommen, damit ganz klar ist, worum es ging:
"Wir sprechen ja hier nicht nur über unsere Volkswirtschaft, wir sprechen hier nicht nur über den Wettbewerb Ihrer Unternehmen. Wir sprechen hier in Wahrheit über die Zukunftsfähigkeit offener, liberaler, freiheitlicher Gesellschaften."
Anschließend entwirft Merz vor Vertretern des deutschen Einzelhandels, der in wirtschaftlich schwieriger Lage um die Geschäfte fürchtet, in knappen Worten das Bild der realen Bedrohungen, denen sich Deutschland ausgesetzt sieht.
Die Bedrohungen
Das autoritäre Russland führt Krieg in Europa, nur ein paar Stunden jenseits der deutschen Grenze. Es rüstet sich für eine Auseinandersetzung mit der Nato und beansprucht nicht ganz subtil die Vorherrschaft über den europäischen Kontinent. Die Europäische Union muss binnen weniger Jahre weitgehend unabhängig von Energielieferungen werden und aufrüsten.
Die US-Regierung, politisch nicht allzu weit vom russischen System entfernt, scheint vorsichtig den Schulterschluss mit Putin zu suchen und lässt im Außenministerium ebenfalls den möglichen Regime Change bei uns in Europa durchspielen. Große US-Tech-Konzerne wie den von Elon Musk hat sie dabei auf ihrer Seite.
Währenddessen wittert das kommunistische China eine Gelegenheit, endlich Taiwan an sich zu reißen, unterstützt auch deswegen Russland im Krieg und macht schon mal Druck mit seinen Rohstoffen.
Ihnen allen gemeinsam sind ihre Verbündeten bei der AfD und ähnlichen Parteien in Europa, in Umfragen derzeit obenauf, die nur zu gern das politische System in Deutschland und seinen Nachbarstaaten nach dem Vorbild von Putin und Trump umgestalten würden. China ließen sie bei seiner Expansion im pazifischen Großraum dann freie Hand.
"In einem der schönsten Länder der Welt"
Manche werden es nicht gern hören: Nicht für alles ist die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Auch die Vorgängerregierung wurde oft zu Unrecht kritisiert. Gemessen an dem, was sich international tut, sind Deutschland und Europa bislang noch ganz gut weggekommen. Umso größer sind die Herausforderungen.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Merz macht dabei neben wirtschaftspolitischer Ordnung und Infrastruktur eine zentrale Verteidigungslinie aus:
"Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Debattenkultur in unserem Lande nicht völlig entgleist. Ja, diese Bundesregierung verdient Kritik, (…) aber wir wollen bitte auch gemeinsam Maß und Mitte halten (…). Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt."
Eine offenkundige Tatsache
Jetzt erst folgt die Brasilien-Anekdote. So ungelenk und unsensibel sie ist, spricht Merz hier natürlich eine Tatsache aus, in die Wohlmeinende keinen Chauvinismus hineindeuten sollten. In kaum einem Staat lässt es sich bequemer und besser leben als in Deutschland. Das ist seit Jahrzehnten so und auch weiterhin.
In Deutschland ist die langfristige Arbeitsmarktsituation besser als in Brasilien, das Lohnniveau, die Altersversorgung, die medizinische Versorgung, das Bildungssystem, die Infrastruktur, die öffentliche Sicherheit. Das Wort ist freier, die demokratische Teilhabe größer, der Rechtsstaat gefestigter, die Korruption geringer. Belém, das offenbar noch durch des Kanzlers Kopf geisterte, ist wegen der hohen Zahl an Gewaltverbrechen eine der gefährlichsten Städte der Welt. Zehntausende leben in Hütten aus Holz und Wellblech.
Und Brasilien ist ja längst kein Staat, der nun besonders schlecht dastünde. Wirtschaftlich ist es stärker als Russland. Das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands übersteigt das brasilianische dennoch um mehr als 1,2 Billionen US-Dollar.
Die entgleiste Debatte
In Deutschland gibt es Armut, es gibt Kriminalität, für viele wird die wirtschaftliche Situation schwieriger. Der Vergleich sollte aber die tatsächlich entgleiste innerdeutsche Debatte deutlich machen. Die betrifft nicht nur die politischen Ränder, die mit der Angst der Deutschen vor Kriminalität und sozialem Abstieg auf Stimmenfang gehen. Sie hat auch die politische Mitte erreicht.
Nahezu täglich beschwören Interessenvertreter das Katastrophenszenario einer "Deindustrialisierung", die angeblich allein durch geschickte Wirtschaftspolitik abzuwenden sei. Dass sich der Strukturwandel seit vielen Jahren abzeichnet, ohne dass die Industrie adäquat darauf reagiert hätte, erwähnen sie hingegen nicht so gern.
Und deswegen hat Merz hier etwas sehr Wichtiges getan: Den deutschen Handel daran erinnert, dass nicht die Wirtschaft allein den Wohlstand und die Freiheit des Landes sichert. Dass auch die Interessen der Wirtschaft in Ausgleich gebracht werden müssen mit anderen Erfordernissen wie sozialer Gerechtigkeit. Dass auch die Bundesregierung in einer Welt operiert, in der für alle hier noch weit mehr auf dem Spiel steht. Und dass, bei allen Debatten um die richtigen Antworten, Maß und Mitte gehalten werden müssen, um dieses Spiel nicht zu verlieren.
Es wäre Deutschland zu wünschen, dass Merz und seine Partei den eigenen Ratschlag beherzter befolgten. Aber hinsichtlich dieser Rede darf und muss die Kirche im Dorf bleiben. Die Lage ist zu ernst.
Teilen Sie Ihre Meinung mit
Wie sehen Sie Merz' Brasilien-Anekdote? Schreiben Sie eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie den Betreff "Merz" und begründen Sie.