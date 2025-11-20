Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein vermeintlich abfälliger Kommentar des Bundeskanzlers über Brasilien erregt die Gemüter. Dabei sagte er Wichtiges zum richtigen Zeitpunkt vor dem richtigen Publikum.

Die Aufregung um die Brasilien-Bemerkung des Bundeskanzlers Friedrich Merz ist ein nahezu exemplarisches Beispiel dafür, in was für Banalitäten sich die deutsche Debattenkultur oft erschöpft, während große Fragen zu diskutieren wären. Kritiker sollten die Kirche im Dorf lassen. Sie verstehen offenbar nicht den Ernst der Lage.

Gesprochen werden sollte nicht über eine lapidare Anekdote, sondern darüber, was Merz tatsächlich ausführte. Denn darin hatte er natürlich recht. Und er hat es zum richtigen Zeitpunkt vor dem richtigen Publikum gesagt.

Merz ist für viele Dinge inhaltlich zu kritisieren. Es kann mit ihm gerungen werden über Finanzen, Rente, soziale Gerechtigkeit, Migration, Flüchtlingspolitik, Wirtschaft, Klimaschutz, Bildung und innere Sicherheit. Er hat einen schweren inhaltlichen und strategischen Fehler begangen, sich kurz vor der Wahl das Narrativ von Rechtsextremen angeeignet und eine Kooperation mit der AfD im Bundestag in Kauf genommen zu haben.

Es ist ihm wohl auch zu Recht vorzuhalten, er lasse es hier an diplomatischem Taktgefühl vermissen. Auch wenn wir bei aller Vorsicht annehmen dürfen, dass ein marginaler Ausrutscher wie dieser das "Mercosur"-Abkommen mit Brasilien nicht gefährdet.

Der Kern der Botschaft

Seine Botschaft beim Kongress des Handelsverbands Deutschland (dem er beispielsweise Schutz auch vor massenhaften chinesischen Importen versprach) war aber eine innenpolitische. Er soll hier selbst zu Wort kommen, damit ganz klar ist, worum es ging:

"Wir sprechen ja hier nicht nur über unsere Volkswirtschaft, wir sprechen hier nicht nur über den Wettbewerb Ihrer Unternehmen. Wir sprechen hier in Wahrheit über die Zukunftsfähigkeit offener, liberaler, freiheitlicher Gesellschaften."

Anschließend entwirft Merz vor Vertretern des deutschen Einzelhandels, der in wirtschaftlich schwieriger Lage um die Geschäfte fürchtet, in knappen Worten das Bild der realen Bedrohungen, denen sich Deutschland ausgesetzt sieht.

Die Bedrohungen

Das autoritäre Russland führt Krieg in Europa, nur ein paar Stunden jenseits der deutschen Grenze. Es rüstet sich für eine Auseinandersetzung mit der Nato und beansprucht nicht ganz subtil die Vorherrschaft über den europäischen Kontinent. Die Europäische Union muss binnen weniger Jahre weitgehend unabhängig von Energielieferungen werden und aufrüsten.