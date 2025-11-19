Nach Kritik Bélem-Äußerung: Merz will sich nicht entschuldigen

Von dpa Aktualisiert am 19.11.2025 - 15:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz spricht auf dem Klimagipfel in Belém (Archivbild): Der Bundeskanzler habe mit der Aussage über die Stadt nur Deutschland loben wollen, so sein Regierungssprecher. (Quelle: IMAGO/Oswaldo Forte/imago-images-bilder)

Der Kanzler steht zu seinen umstrittenen Aussagen über die brasilianische Stadt Bélem. Regierungssprecher Kornelius verteidigte Merz' Worte als Würdigung Deutschlands.

Bundeskanzler Friedrich Merz will sich für seine viel kritisierte Äußerung über die brasilianische Stadt Bélem nicht entschuldigen und sieht dadurch auch keinen Schaden für die Beziehungen zu dem Land. Das sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius auf einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage eines Journalisten.

Er widersprach der Lesart, dass sich der Kanzler "missfallend" oder gar "angewidert" über die Stadt am Amazonas geäußert habe. "Er hat gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt und das hat er auf Deutschland bezogen", erläuterte Kornelius. Brasilien gehöre zwar sicherlich auch zu den schönsten Ländern der Welt. "Aber, dass der deutsche Bundeskanzler hier eine kleine Hierarchisierung vornimmt, ist, glaube ich, jetzt nicht verwerflich."

Lula: Bélem zehnmal besser als Berlin

Merz hatte sich nach seinem Besuch bei der Klimakonferenz in Bélem auf einem Handelskongress in Berlin zu seinen Eindrücken von der armen Millionenstadt am Amazonas geäußert. "Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben", sagte er.

"Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind." Die Botschaft, die Merz mit diesen Äußerungen verband, war: Man lebe in Deutschland "in einem der schönsten Länder der Welt".