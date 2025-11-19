Bundeskanzler zu Belém "Arrogant und deplatziert" – Reaktion auf Merz-Äußerung

Friedrich Merz sagt, er wollte nur betonen, Deutschland sei "eines der schönsten Länder der Welt".

Merz äußert sich zum UN-Klimakonferenzort Belém und sorgt nicht nur in Brasilien für Ärger. Bundespolitiker raten zu einer Entschuldigung. Der Kanzler reagiert auf seine Weise.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stößt mit seinen Äußerungen zum Erscheinungsbild der brasilianischen Stadt Belém auch innenpolitisch auf Kritik. Deborah Düring, außenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, sagte t-online: "Mit seinem arroganten und vollkommen deplatzierten Kommentar zeigt Friedrich Merz einmal mehr, dass er den Anforderungen des Amtes des Bundeskanzlers nicht gewachsen ist."

Merz hatte bei einer Reise zum UN-Klimagipfel COP30 in der Amazonas-Stadt Belém unter anderem erklärt: "Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben", sagte er. "Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind." Man lebe in Deutschland "in einem der schönsten Länder der Welt".

Die Äußerung sorgte in Brasilien für Wirbel. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigte sich verärgert. Eduardo Paes, Bürgermeister von Rio de Janeiro, bezeichnete Merz auf X als "Sohn von Hitler". Löschte den Beitrag aber später wieder.

Die Sprecherin für Klimagerechtigkeit der Linken im Bundestag, Violetta Bock, verlangte eine Entschuldigung des Kanzlers. "Merz' Aussagen zu Brasilien sind respektlos, von oben herab und vorurteilsvoll. Deutschland blamiert sich damit auf internationaler Bühne. Man könnte meinen, dass er in Trump-Manier von Deutschlands fehlenden Einsatz für den Klimaschutz ablenken will."

Merz hielt dennoch an seiner Aussage fest. Er will sich nach Aussagen seines Sprechers Stefan Kornelius nicht entschuldigen. "Er hat gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt und das hat er auf Deutschland bezogen", erläuterte Kornelius. Doch steht der Kanzler wegen seiner Außendarstellung seit Wochen in der Kritik. Der Europapolitiker Dennis Radtke, Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, sagte: Er sei entsetzt über die "Fettnapfquote" des Kanzlers.

"Das Friedrich Merz das bedeutende Momentum der Klimakonferenz nicht nutzen würde, um sich für Klimaschutz und Biodiversität einzusetzen, war leider klar, sagte die Grünen-Außenexpertin Düring t-online am Mittwoch: Sie ergänzte: "Mit seinem Verhalten provoziert er einen diplomatischen Eklat, gefährdet das internationale Ansehen Deutschlands und reißt Brücken zu unseren Partnern ein, statt sie wie in dieser Zeit geboten aufzubauen."