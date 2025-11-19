"Große Schwäche meines politischen Lebens" Ex-CSU-Chef bereut seine autofreundliche Politik

Erwin Huber: Der Ex-CSU-Chef bereut, sich nicht mehr für die Schiene eingesetzt zu haben. (Quelle: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Den Fokus auf den Autobahnausbau hält Ex-CSU-Chef Erwin Huber heute für einen Fehler. Er hat sich zum Klimaschützer gewandelt.

Der ehemalige Vorsitzende der CSU, Erwin Huber, hat mit seinen früheren politischen Positionen zum Auto gebrochen. Er bedauerte die autofreundliche Politik, die er betrieben habe, sagte er in einem Interview mit der Verlagsgruppe Bistumspresse in Osnabrück, aus dem unter anderem die "Welt" zitiert. "Zeit meines politischen Lebens bin ich sehr stark für den Straßenbau eingetreten. Die Benachteiligung der Schiene gegenüber den Straßen gehört zu den großen Schwächen meines politischen Lebens", sagte er.

Wäre er jünger und in der Politik aktiv, würde er heute für den Klimaschutz eintreten, so Huber. Er halte die Tatsache, dass Deutschland 2023 aus der Förderung des E-Autos ausgestiegen ist, für eine "Katastrophe". Dagegen begrüßte er die Kaufprämie für E-Autos, die 2026 kommen soll.

Gespräch mit Klimaaktivisten

Seinen Sinneswandel begründet Huber, der als Nachfolger von Edmund Stoiber die Partei von 2007 bis 2008 führte, mit einem Treffen mit Klimaaktivisten. Ein Vertreter der Letzten Generation habe mit ihm ein Gespräch geführt. Dieser war wegen einer Klebeaktion im Gefängnis. "Da habe ich gemerkt: Dieser junge Mensch ist kein Staatsfeind. Der will keine Revolution. Er hat lautere Motive", sagte Huber. "Sein Engagement hat mir Respekt abverlangt." Auch die Zukunft seiner fünf Enkel habe ihm zum Nachdenken gebracht.