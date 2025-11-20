Spioniert die AfD mit Anfragen für Putin? Ein schwerer Verdacht – ohne stichhaltige Beweise
Der thüringische Innenminister hat der AfD vorgeworfen, durch Anfragen im Parlament womöglich für Putin zu spionieren. Die Behauptung kursiert seither weit. Das Problem: Kein anderes Innenministerium hegt diesen Verdacht.
Es ist ein schwerer Vorwurf gegen die AfD, den Georg Maier vor rund drei Wochen erhob: Es gebe Anhaltspunkte, so der SPD-Innenminister von Thüringen, dass die AfD das Fragerecht in den Parlamenten missbrauche, um für Russland kritische Infrastruktur in Deutschland auszuforschen. In 12 Monaten habe die Partei in Thüringen 47 Anfragen zum Thema gestellt. "Es drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet", sagte Maier dem "Handelsblatt".
Unterstützt wurde der Innenminister von Marc Henrichmann, CDU-Politiker und Vorsitzender des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag. Der sagte im selben Text: "Natürlich" mache Russland seinen Einfluss im Parlament und "insbesondere in der AfD" geltend, um "zu spionieren und sensible Informationen abzugreifen". Die AfD lasse sich für "diesen Verrat dankbar vor Putins Karren spannen". Aus Maiers Verdacht wurde bei CDU-Politiker Henrichmann Gewissheit.
Seither kursiert dieser Vorwurf weit. In Talkshows wie "Maischberger" und "Markus Lanz" oder in Satireshows wie der "heute show" wird er vor einem Millionenpublikum wiederholt. Und CDU, SPD wie Grüne benutzen ihn im Bundestag und anderswo gerne und scharf als Munition in der aktuellen Diskussion, in der die Russlandnähe der AfD in der Kritik steht. Für diese zweifelhafte Russlandnähe gibt es zahlreiche Belege – von Russlandreisen von AfD-Politikern bis hin zu engen Verbindungen zu russischen Einflussagenten und Schmiergeld-Netzwerken.
Doch das Fragerecht der Parlamentarier ist ein hohes demokratisches Gut, im Grundgesetz verankert. Es ist eines der wichtigsten Instrumente der Opposition, um die Regierung zu kontrollieren. Und es gibt ein Problem: Kein anderes Innenministerium in Deutschland bestätigt den Thüringer Verdacht.
t-online hat alle 16 Landesministerien und das Bundesinnenministerium abgefragt. Neun Landesinnenministerien teilten mit, dass sie keine Hinweise auf den von Maier geäußerten Verdacht hätten. Drei Landesministerien sowie das Bundesinnenministerium lehnten es mit Verweis auf die Neutralitätspflicht ihrer Häuser ab, die Frage überhaupt zu bewerten. Eines beantwortete die konkrete Fragestellung auch auf mehrfache Nachfrage nicht. In zwei weiteren Länderparlamenten ist die AfD nicht oder nur mit einem Abgeordneten vertreten. Nur Thüringen hält den Verdacht aufrecht.
Die Übersicht:
Kein Verdacht: neun Ministerien
Baden-Württemberg: "Aus dem uns bekannten Aufkommen parlamentarischer Anfragen der AfD lässt sich ein solcher Verdacht derzeit nicht begründen."
Bayern: "Derzeit liegen uns keine konkreten Hinweise darauf vor, dass in Bayern mittels parlamentarischer Anfragen eine gezielte Ausforschung von kritischer Infrastruktur erfolgt."
Hamburg: "Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen für Hamburg nicht vor."
Hessens Innenminister Proseck: "Für Hessen kann ich gegenwärtig nicht bestätigen, dass es vermehrt parlamentarische Initiativen und Anfragen von der AfD zu den Themen Cybersicherheit und Resilienz gibt. Gleichwohl werden wir die weitere Entwicklung beobachten."
Mecklenburg-Vorpommern: "Die von Ihnen angefragte Schwerpunktsetzung lässt sich in Mecklenburg-Vorpommern nicht festmachen."
Niedersachsen: "Das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung kann keine Auffälligkeiten im Sinne Ihrer Fragestellung feststellen."
Nordrhein-Westfalen: "Das Innenministerium des Landes NRW stellt keine auffällig häufigen oder detaillierten Kleinen Anfragen die kritische Infrastruktur oder Russland betreffend fest. Schlüsse, dass Informationen an andere Mächte weitergeleitet werden könnten, lassen sich daraus nicht ziehen."
Rheinland-Pfalz: "Uns liegen keine Erkenntnisse vor, wonach die rheinland-pfälzische AfD ihr parlamentarisches Fragerecht missbraucht, um gezielt kritische Infrastruktur auszuforschen. Ein wie von Ihnen geschildertes Anfrageaufkommen in diesem Bereich können wir für Rheinland-Pfalz nicht bestätigen."
Sachsen-Anhalt: "Dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt liegen keine parlamentarischen Anfragen der AfD vor, aus denen Anhaltspunkte hervorgehen, dass für Russland gezielt kritische Infrastrukturen ausgeforscht werden."
Verweis auf Neutralitätspflicht: vier Ministerien
Bundesinnenministerium (BMI): "Abgeordnete und Fraktionen haben gegenüber der Bundesregierung ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG) verankertes Frage- und Informationsrecht. (…) Entsprechend dem Neutralitätsgebot und der Gleichbehandlung unterscheidet das BMI nicht nach den Fragestellern. Dementsprechend erfolgt im BMI keine Auswertung nach Fraktionen."
Berlin: "Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport äußert sich nicht zu Spekulationen oder Verdachtsäußerungen."
Saarland: "Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im Saarland nimmt zu parteipolitischen Initiativen im Landtag nicht Stellung. Die Bewertung und Behandlung dieser Anträge ist Aufgabe des Parlaments und seiner Fraktionen. Als Teil der Exekutive wahrt das Ministerium die gebotene Neutralität gegenüber parteipolitischen Vorgängen."
Sachsen: "In der Sache bitte ich um Verständnis, dass es der Exekutive nicht zusteht, Arbeiten und Handeln der Legislative in irgendeiner Weise zu bewerten. Für die durchaus relevante Frage, ob bei einer Partei – und egal welcher – Verdachtsmomente für Landesverrat gegeben sein könnten, gehen die Sicherheitsbehörden anderen Vorgängen nach."
Keine Antwort oder die AfD nicht im Parlament: drei Länder
Brandenburg: Das Landesinnenministerium beantwortete die Anfrage von t-online auch auf mehrfache Nachfrage nicht.
Bremen: Die AfD sei nur mit einem Einzelabgeordneten im Parlament vertreten, "deshalb können wir Ihre Fragen nicht beantworten".
Schleswig-Holstein: Die AfD sitzt nicht im Parlament.
Thüringen: "Der Eindruck drängte sich auf"
Thüringen ist das einzige Innenministerium, das den Verdacht aufrechterhält. Auch hier rüstet man allerdings verbal etwas ab. Ein Sprecher teilt auf Anfrage von t-online mit, dass sich dem Ministerium "lediglich im Kontext der aktuellen Situation" sowie in der Dichte und Detailtiefe der Anfragen der AfD ohne erkennbaren parlamentarischen Kontrollgrund der Eindruck aufgedrängt habe, "dass die AfD eine Liste abarbeiten würde". Dabei würden "gezielt" Bereiche der kritischen Infrastruktur und Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden abgefragt. "Da liegt die Frage auf der Hand, was will eine Landtagsfraktion damit?"
Als Beispiele für Anfragen, die das Ministerium stutzig gemacht hätten, schickt das Ministerium drei Anfragen des Thüringer Abgeordneten Ringo Mühlmann. Der AfD-Politiker stellt darin je zwölf Fragen – in der ersten zum "Transit militärischer Güter durch Thüringen", in der zweiten zur "Sicherheitslage und Vorsorge in Thüringen im Lichte internationaler Konflikte", in der dritten zu "Unbemannten Luftfahrtsystemen bei der Thüringer Polizei – operative Drohnenabwehr".
Tatsächlich sind manche von Mühlmanns Fragen sehr konkret und detailliert: "Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über den Umfang militärischer Transittransporte durch Thüringen seit dem Jahr 2022 vor (Gliederung nach Jahren, Art des Transports [Straße, Schiene], Anzahl der Durchfahrten und bekannten Haltepunkten)?", fragt er zum Beispiel mit Blick auf mögliche Waffentransporte durch Thüringen in Richtung Ukraine. Andere Fragen Mühlmanns zielen auf Drohnensichtungen auf thüringischem Gebiet ab, auf mögliche Sicherheitsvorfälle in Verbindung mit Militärtransporten oder auf Maßnahmen der Behörden zur Abwehr von Sabotageakten.
Behörden verweigern auch Abgeordneten sicherheitsrelevante Antworten
In der Tat würden die Antworten auf diese Fragen den Kreml wohl interessieren. Allerdings ist Mühlmann auch innenpolitischer Sprecher der Thüringer AfD-Fraktion. Rein fachlich ist er also für diese Themen zuständig. Die AfD vertritt außerdem zum Ukraine-Krieg wie zu Waffenlieferungen bekanntermaßen eine ablehnende Haltung. Dass Fraktionen detaillierte Anfragen speziell zu den Themen stellen, die sie und ihre Wähler umtreiben, ist Usus in allen Parteien. Dass diese Anfragen teils skurril anmuten, ist üblich bei der AfD, in der Verschwörungstheorien und Desinformation grassieren.
Außerdem dürfte Mühlmann auf einige seiner Fragen mit relativer Sicherheit keine Antwort erhalten. Bisher liegt noch keine Antwort der Landesregierung auf Mühlmanns Fragen beispielsweise zu den Militärtransporten von Mitte September vor. Behörden und Ministerien aber können auch Parlamentariern Antworten auf ihre Fragen verweigern. Oft wird dann darauf verwiesen, dass die erfragten Informationen aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung nicht herausgegeben werden könnten.
Diesen Umstand betonen auch mehrere andere Landesinnenministerien sowie das Bundesinnenministerium auf Anfrage von t-online. So heißt es aus Sachsen-Anhalt zum Beispiel: Die Landesregierung sei nicht zur Information verpflichtet, wenn "die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung oder Verwaltung wesentlich beeinträchtigt würde" oder zu befürchten sei, "dass durch das Bekanntwerden von Tatsachen dem Wohl des Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt oder schutzwürdige Interessen Dritter verletzt werden". Die Haltepunkte und Termine von Militärtransporten dürften in letztere Kategorie fallen.
Dass Behörden auf diese Weise eher zu viele als zu wenige Informationen sperren, steht in Oppositionsparteien immer wieder in der Kritik. "Die Regierungen fallen zusehends mit Nichtantworten auf oder verschanzen sich hinter Geheimschutzgründen“, sagte der damalige Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Christian Görke, t-online im März.
Gericht stärkt Pressefreiheit – und rüffelt Maier
Neben der breiten öffentlichen Diskussion hatte Maiers Verdacht bereits ein juristisches Nachspiel: Der Thüringer Landes- und Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, ging im Namen seiner Fraktion gegen das "Handelsblatt" vor. Das Medium hatte unter der Überschrift "Spionage im Auftrag des Kremls? SPD-Innenminister schlägt Alarm" exklusiv über Maiers Verdacht berichtet. Viele Medien griffen die Berichterstattung im Anschluss auf.
Das Landgericht Berlin II fällte daraufhin am Dienstag ein Urteil. Die 16 Seiten liegen t-online vollständig vor.
Die AfD kritisierte vor Gericht, dass die Berichterstattung des "Handelsblatt" über Maiers Verdacht "persönlichkeitsrechtsverletzend" sei. Denn es handle sich um "unwahre Tatsachenbehauptungen mit unzulässigen Wertungen, jedenfalls aber um unzulässige Verdachtsäußerungen", so die Argumentation der AfD-Anwälte laut Urteil. Sie versuchten so, eine einstweilige Verfügung gegen die Berichterstattung zu erwirken. Das "Handelsblatt" argumentierte, die Aussagen von Maier lediglich zitiert und in einen Kontext eingebettet zu haben.
Die Richter hielten fest: Die AfD rüge zu Recht, dass das "Handelsblatt" die "Mindestanforderungen an eine zulässige Verdachtsberichterstattung schon deshalb nicht eingehalten habe, da es an einem Mindestbestand an Beweistatsachen für den vom Innenminister des Landes Thüringen (…) geäußerten Verdacht eines planvollen und strafbaren Missbrauchs des parlamentarischen Fragerechts durch die AfD (…) fehlt". Innenminister Maier berufe sich "lediglich auf vage und nicht näher konkretisierte Mutmaßungen über die Motivation der parlamentarischen Anfragen durch Abgeordnete der AfD".
Grundsätzlich aber sei es weder mit dem Grundgesetz noch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention zu vereinen, "Medien bei ihrer Berichterstattung über tatsächlich gefallene Äußerungen eines Politikers auf die Einhaltung der Anforderungen der Verdachtsberichterstattung zu verpflichten", heißt es im Urteil weiter. Mit Verweis auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte befand das Gericht, dass Medien "wegen der fundamentalen Bedeutung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung und der Pressefreiheit grundsätzlich befugt" seien, "das politische Geschehen ungefiltert und vollständig abzubilden und zu bewerten".
Eine Stärkung der Pressefreiheit und der Berichterstattung des "Handelsblatt" ist das Urteil also – und zugleich doch auch eine indirekte Ohrfeige für Thüringens Innenminister Maier. Höcke will das weiter nutzen, er teilte am Mittwoch mit Blick auf das Urteil mit: "Die rechtliche Prüfung einer Klage gegen Innenminister Maier läuft zur Stunde."
Christian Conrad, der die AfD für die Kanzlei Höcker vor Gericht vertrat, sagte t-online: Presserechtlich habe man das Verfahren verloren. Das "Handelsblatt" dürfe nun weiter wahrheitsgemäß darüber berichten, dass sich Maier so geäußert habe. Doch: "Im Ergebnis hat das Gericht die Vorwürfe Maiers als substanzlose Verdächtigungen erkannt." Es mache ihn "ehrlicherweise fassungslos, wenn ein Innenminister offenbar leichtfertig derart schwere Anschuldigungen in die Welt setzt".
Das "Handelsblatt" hatte im Übrigen schon einige Tage nach der Berichterstattung über Maiers Verdacht nachgefasst und unter Berufung auf andere Landesinnenministerien (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Hamburg) sauber berichtet, dass diese Maiers Verdacht nicht teilen. Allerdings fand diese Meldung in der hitzig geführten Diskussion kaum Beachtung.
Abgeschlossen ist die Causa mit dem Urteil vom Dienstag wohl noch nicht. Zumindest nicht für Thüringens Innenminister Maier. Die AfD dürfte dafür sorgen.
