Bayern: "Derzeit liegen uns keine konkreten Hinweise darauf vor, dass in Bayern mittels parlamentarischer Anfragen eine gezielte Ausforschung von kritischer Infrastruktur erfolgt."

Hamburg: "Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen für Hamburg nicht vor."

Hessens Innenminister Proseck: "Für Hessen kann ich gegenwärtig nicht bestätigen, dass es vermehrt parlamentarische Initiativen und Anfragen von der AfD zu den Themen Cybersicherheit und Resilienz gibt. Gleichwohl werden wir die weitere Entwicklung beobachten."

Mecklenburg-Vorpommern: "Die von Ihnen angefragte Schwerpunktsetzung lässt sich in Mecklenburg-Vorpommern nicht festmachen."

Niedersachsen: "Das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung kann keine Auffälligkeiten im Sinne Ihrer Fragestellung feststellen."

Nordrhein-Westfalen: "Das Innenministerium des Landes NRW stellt keine auffällig häufigen oder detaillierten Kleinen Anfragen die kritische Infrastruktur oder Russland betreffend fest. Schlüsse, dass Informationen an andere Mächte weitergeleitet werden könnten, lassen sich daraus nicht ziehen."

Rheinland-Pfalz: "Uns liegen keine Erkenntnisse vor, wonach die rheinland-pfälzische AfD ihr parlamentarisches Fragerecht missbraucht, um gezielt kritische Infrastruktur auszuforschen. Ein wie von Ihnen geschildertes Anfrageaufkommen in diesem Bereich können wir für Rheinland-Pfalz nicht bestätigen."

Sachsen-Anhalt: "Dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt liegen keine parlamentarischen Anfragen der AfD vor, aus denen Anhaltspunkte hervorgehen, dass für Russland gezielt kritische Infrastrukturen ausgeforscht werden."

Verweis auf Neutralitätspflicht: vier Ministerien

Bundesinnenministerium (BMI): "Abgeordnete und Fraktionen haben gegenüber der Bundesregierung ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG) verankertes Frage- und Informationsrecht. (…) Entsprechend dem Neutralitätsgebot und der Gleichbehandlung unterscheidet das BMI nicht nach den Fragestellern. Dementsprechend erfolgt im BMI keine Auswertung nach Fraktionen."

Berlin: "Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport äußert sich nicht zu Spekulationen oder Verdachtsäußerungen."

Saarland: "Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im Saarland nimmt zu parteipolitischen Initiativen im Landtag nicht Stellung. Die Bewertung und Behandlung dieser Anträge ist Aufgabe des Parlaments und seiner Fraktionen. Als Teil der Exekutive wahrt das Ministerium die gebotene Neutralität gegenüber parteipolitischen Vorgängen."

Sachsen: "In der Sache bitte ich um Verständnis, dass es der Exekutive nicht zusteht, Arbeiten und Handeln der Legislative in irgendeiner Weise zu bewerten. Für die durchaus relevante Frage, ob bei einer Partei – und egal welcher – Verdachtsmomente für Landesverrat gegeben sein könnten, gehen die Sicherheitsbehörden anderen Vorgängen nach."

Keine Antwort oder die AfD nicht im Parlament: drei Länder

Brandenburg: Das Landesinnenministerium beantwortete die Anfrage von t-online auch auf mehrfache Nachfrage nicht.

Bremen: Die AfD sei nur mit einem Einzelabgeordneten im Parlament vertreten, "deshalb können wir Ihre Fragen nicht beantworten".

Schleswig-Holstein: Die AfD sitzt nicht im Parlament.