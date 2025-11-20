Nach Anschlag mit mehreren Toten Magdeburger Weihnachtsmarkt ist geöffnet

20.11.2025

Magdeburg: Besucher gehen über den eröffneten Weihnachtsmarkt. (Quelle: Matthias Bein/dpa/dpa-bilder)

Vor elf Monaten erschütterte ein Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt die Stadt Magdeburg. Jetzt wird dort wieder Glühwein ausgeschenkt – unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist elf Monate nach dem Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten am Vormittag eröffnet worden. Eine Eröffnungszeremonie oder ein besonderes Programm zum Start hat es dabei nicht gegeben. Nach Angaben der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH sind in diesem Jahr wieder mehr als 140 Händler und Schausteller dabei.

In diesem Jahr habe es für die 115 neu zu vergebenden Standplätze sechs Bewerbungen mehr gegeben als im Vorjahr, nämlich insgesamt 153. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nach dem Anschlag im Vorjahr auch noch einmal deutlich verstärkt worden.

Bereits im Vorfeld waren nach Angaben der Stadt etwa 250.000 Euro in neue Sicherheitssysteme, wie Betonquader investiert worden. Nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept und einer vorläufigen Verweigerung der Genehmigung durch die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hatten Stadt und Veranstalter noch einmal nachgebessert.

Prozess gegen Todesfahrer geht weiter

Auf den Tag genau vor elf Monaten war in Magdeburg der damals 50 Jahre alte Taleb al-Abdulmohsen mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Es starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Während auf dem Alten Markt vor dem Rathaus der Weihnachtsmarkt eröffnet wurde, ging der Prozess gegen den Todesfahrer nur ein paar Kilometer entfernt in einer Außenstelle des Magdeburger Landgerichts weiter.

Ab dem 27. November sollen Betroffene als Zeugen gehört werden. Auch für mehrere Termine im Dezember sind Aussagen von Betroffenen eingeplant, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg im Landgericht Magdeburg.

Die Verfahrensbeteiligten hatten sich darauf verständigt, dass nur solche Opfer als Zeugen gehört werden sollen, die sich ausdrücklich dazu bereiterklären. Zeugen sollen das Geschehen nicht nochmals durchleben müssen. Viele wollen dem Täter nicht gegenübertreten.