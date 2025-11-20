Hier gibt es 2.000 Euro Rente im Monat

Kampfabstimmung bei CDU-Stiftung Neuer Job für AKK? So will Merz das verhindern

Von dpa 20.11.2025 - 17:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Annegret Kramp-Karrenbauer (r) und Friedrich Merz: Archivbild: Sie will Vorsitzende der Adenauer-Stiftung werden, er will das verhindern. (Quelle: Emmanuele Contini via www.imago-images.de)

Annegret Kramp-Karrenbauer und Günter Krings kämpfen um den Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bundeskanzler Merz hat einen klaren Favoriten.

Die frühere CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der einflussreiche Bundestagsabgeordnete Günter Krings (CDU) konkurrieren um den Vorsitz der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung.

Der jetzige Vorsitzende Norbert Lammert leitete beide Vorschläge nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an die 52 Stiftungsmitglieder weiter, die am 19. Dezember über seine Nachfolge entscheiden. Zuerst hatte "Table.Media" darüber berichtet.

Merz lobt Krings' umfangreiche Erfahrung

Für Krings hat sich Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz in einem Brief an Lammert bereits am 13. November ausgesprochen. Darin lobt er die national und international "umfangreiche Erfahrungen in vielen Bereichen der Politik und der Wissenschaft". Bei Beibehaltung seines Bundestagsmandats im Fall einer Wahl könne Krings mit seinem Zugang zu wichtigen Themen und Institutionen von Nutzen für die Stiftung sein.

Der 56-Jährige gehört dem Bundestag seit 2002 an, ist stellvertretender Fraktionschef für die Fachbereiche Inneres und Recht und Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen in der Unions-Fraktion, der größten Landesgruppe der CDU im Bundestag.

Auch Kramp-Karrenbauer offiziell vorgeschlagen

Seine Konkurrentin, die auch kurz AKK genannte Kramp-Karrenbauer, war saarländische Ministerpräsidentin, Bundesverteidigungsministerin und von Ende 2018 bis Anfang 2021 für gut zwei Jahre CDU-Vorsitzende. Die 63-Jährige wurde von Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa und dem früheren Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, vorgeschlagen.

Hinter den Kulissen wird nun darum gerungen, die Personalfrage vor der Abstimmung am 19. Dezember zu klären. Eine Kampfabstimmung um den Vorsitz gab es in der Geschichte der Konrad-Adenauer-Stiftung noch nie.