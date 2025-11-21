Rückschlag für Linke Umfrage: Union und AfD legen zu – aber bleiben gleichauf

21.11.2025

Friedrich Merz (Archivbild): Der Kanzler liegt bei der Rente im Streit mit der Jungen Union.

Im neuen Politbarometer des ZDF kämpfen Union und AfD um die Führung. Das Thema Rente sehen Unions-Wähler deutlich anders als die übrige Bevölkerung.

Union und AfD haben im Politbarometer des Senders ZDF leicht an Zustimmung gewonnen. CDU und CSU kommen demnach zusammen auf 27 Prozent und liegen gleich auf mit AfD. Beide Parteien gewannen je einen Punkt hinzu. Auf Platz drei liegt die SPD mit unverändert 14 Prozent vor den Grünen mit zwölf Prozent, ebenfalls unverändert zur Erhebung Anfang November.

Die Linkspartei verlor einen Punkt auf nun neun Prozent. FDP und BSW scheitern demnach an der Fünfprozenthürde.

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte die Menschen in ihrer Studie auch zur Stimmung rund um das aktuelle Streitthema in der Bundesregierung: der Rentenreform. So sind 71 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Rentenpolitik grundsätzlich zu stark zu Lasten der jüngeren Generation geht. Überraschend: Auch 62 Prozent der über 60-Jährigen vertreten diese Auffassung.

Im Streit zwischen Kanzler Friederich Merz (CDU) und der Jungen Union (JU) geht es um die so genannte Haltelinie: Das ist das Rentenniveau, von dem ab 2031 die Höhe der Altersbezüge ermittelt wird. Die Unions-Anhängerschaft ist in dieser Frage gespalten. 50 Prozent der Unions-Wähler fänden es gut, wenn das unveränderte Rentenniveau trotz sehr hoher finanzieller Belastungen auch nach 2031 als Berechnungsbasis dient. Die Zustimmung in der Gesamtbevölkerung für Merz-Rentenlinie ist aber niedriger, dort liegt die Quote für eine höhere Rentenquote bei nur 46 Prozent.

