Bundeslagebild vorgestellt In nur einem Jahr mehr als 300 Frauen in Deutschland ermordet

Gedenken an eine getöte Frau in Chemnitz (Archivbild). Fachleute bezeichnen die tödliche Form geschlechtsbezogener Gewalt als Frauen auch als Femizid. (Quelle: IMAGO/imago)

Die Gewalt an Frauen in Deutschland nimmt zu. Meist handelt es sich um Partner oder Ex-Partner, die die Verbrechen begehen.

In Deutschland sind im Vorjahr 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet worden, 191 davon durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienmitglieder. Die Zahlen wurden in Berlin von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, vorgelegt und beruhen auf der polizeilichen Kriminalstatistik.

2024 starben demnach 32 Frauen und Mädchen weniger durch Gewalttaten als im Vorjahr (340). Insgesamt wurden 859 Frauen und Mädchen Opfer versuchter und vollendeter Tötungsdelikte (2023: 938). Bei 68 Prozent der Opfer (587) waren die Tatverdächtigen Partner, Ex-Partner, Familienmitglieder, Freunde oder Menschen, die sie kannten.

Die Zahl der 2023 bei Gewaltdelikten getöteten Frauen war bisher öffentlich mit 360 angegeben worden. Im aktuellen Bundeslagebild wird eine neue Zahl von 340 genannt. Grund ist eine neue Erfassungsmethode. Die Angaben in der Polizeilichen Kriminalstatistik seien "für sich genommen nicht geeignet, um die Zahl der Femizide in Deutschland zu bestimmen", hatte der Tübinger Jurist und Kriminologe Florian Rebmann schon zuvor nach einer Studie kritisch in der Berliner Zeitung "taz" bilanziert.

Im Gegensatz zum Rückgang bei den Tötungsdelikten gab es bei allen anderen gegen Frauen gerichteten Straftaten einen Anstieg der registrierten Opferzahlen, wie aus dem Bundeslagebild "Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024" weiter hervorgeht:

53.451 Frauen wurden Opfer von Sexualstraftaten, ein Anstieg von 2,1 Prozent, fast die Hälfte aller Opfer war unter 18 Jahren alt. 187.128 Frauen wurden Opfer häuslicher Gewalt, ein Plus von 3,5 Prozent. Zudem wurden 18.224 Frauen Opfer von digitaler Gewalt, wie Nötigung, Bedrohung oder Stalking, eine Zunahme von sechs Prozent, 593 Frauen wurden Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent.

Anstieg bei Sexualstraftaten, Menschenhandel, häuslicher Gewalt

Auch die Zahl der Tatverdächtigen stieg in all diesen Bereichen, zum Teil deutlich. Dies sind nur die Fälle, die auch bekannt oder gemeldet wurden. Besonders bei häuslicher und digitaler Gewalt sei von einem großen Dunkelfeld auszugehen, hieß es in dem Bericht.

Der Anstieg der Zahlen kann, muss aber nicht zwingend bedeuten, dass es auch einen tatsächlichen Anstieg an Fällen gibt. Er kann auch damit zusammenhängen, dass Taten öfter angezeigt werden.

Sonderauswertung zu häuslicher Gewalt

In allen Fallgruppen gibt es dem Lagebild zufolge einen hohen Anteil von

Tatverdächtigen aus einer früheren oder aktuellen Partnerschaft. Gewalt an Frauen steige weiterhin deutlicher als Gewaltkriminalität insgesamt an. Männer reagieren mit krasser Gewalt darauf, dass Frauen die Beziehung oder auch nur die Exklusivität der Beziehung infrage stellen und sich nicht dem Willen der Männer fügen“, sagt Sabine P. Maier vom Kriminologischen Institut der Universität Tübingen der "taz" zu einer Studie an ihrem Institut.