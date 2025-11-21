RTL: So geht es ohne Jauch und Co. weiter

Wirecard-Skandal Russisches Geldwäschenetzwerk um Marsalek aufgedeckt

Von t-online 21.11.2025 - 13:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Jan Marsalek: Der ehemalige Unternehmer wird seit 2020 mit internationalem Haftbefehl gesucht. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Ex-Wirecard-Chef Marsalek lebt wohl in Russland. Britische Fahnder bringen ihn mit einem Geldwäschering in Verbindung. Dabei geht es um Drogendeals und Kryptowährungen.

Der flüchtige Wirecard-Manager Jan Marsalek soll eng mit einem russischen Geldwäschenetzwerk verbunden sein. Wie die britische Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf die britische Kriminalpolizeibehörde National Crime Agency (NCA) meldete, hätten britische Fahnder ein entsprechendes Netzwerk mit Verbindungen zu Russland aufgedeckt.

Nach Erkenntnissen der britischen Ermittler nutzen russische Geheimdienste Geldwäschenetzwerke, um einem von Marsalek geführten bulgarischen Spionagering Gelder zukommen zu lassen. Über die kirgisische Keremet Bank, die auf einer US-Sanktionsliste steht, sollen Drogengelder gewaschen und in Kryptowährungen umgetauscht worden sein. Das Bargeld sei unter anderem in Großbritannien eingetrieben worden. Der Chef des bulgarischen Ring, Orlin Roussew, war im Mai von einem britischen Gericht zu fast elf Jahren Haft verurteilt worden.

Der frühere Wirecard-Vorstand Marsalek wurde lange von der bundesdeutschen Politik hofiert. Nach dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters im Juni 2020 war er nach Moskau geflohen und soll dort für russische Geheimdienste tätig sein.