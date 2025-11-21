Altkanzler in Schwerin vernommen Nord Stream 2: Scholz sieht Fehler bei Vorgängern

Von afp , t-online 21.11.2025 - 14:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Schwerin. Er hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht. (Quelle: Bernd Wüstneck/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ex-Regierungschef Scholz wird vom Untersuchungsausschuss in Schwerin zu Nord-Stream vernommen. Er zeigt sich kritisch, vor allem gegenüber seinen Vorgängern.

Altbundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigener Darstellung schon Jahre vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine für den Bau von LNG-Terminals an der deutschen Küste starkgemacht, um flexibel bei der Versorgung der Bundesrepublik mit Energie zu sein. Die Abhängigkeit von Russland in Energiefragen sei ein Fehler gewesen, sagte Scholz am Freitag vor einem Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.

Das Gremium befasst sich mit den Vorgängen rund um die Gaspipeline Nord Stream 2 und der Gründung der Klima- und Umweltschutzstiftung des Landes als Zeuge vernommen. Die Stiftung wurde 2021 vom Land gegründet und sollte unter anderem mit verdeckten Geschäften die Fertigstellung der russischen Nord-Stream-2-Pipeline durch die Ostsee absichern, weil am Bau beteiligte Firmen angeblich von US-Sanktionen bedroht waren. Sie bekam 20 Millionen Euro vom Nord-Stream-Konsortium.

Scholz zu Rolle als Vize-Kanzler befragt

Scholz wurde am Freitag von den Abgeordneten in Schwerin vernommen. Er habe nie verstanden, dass Deutschland keine Terminal-Infrastruktur neben den Pipelines errichtet habe, um im Fall der Fälle darauf zurückgreifen zu können, sagte der Altkanzler.

Nord Stream 2 wurde 2021 fertig, ging wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine aber letztlich nicht in Betrieb. Seit einem Anschlag im Sommer 2022 ist die Leitung unterbrochen.