Exklusive Umfrage

Deutsche zweifeln: Regierung nicht bereit Probleme zu lösen

16.08.2018, 17:47 Uhr | t-online.de, so

Die Politiker kehren aus der Sommerpause zurück, jetzt soll konstruktiv regiert werden. Aber sind Merkel, Seehofer und Co. dazu überhaupt in der Lage? Das bezweifeln die meisten Deutschen.

Die Bundesregierung ist erschüttert in die Sommerpause gegangen. Der Asylstreit zwischen CDU und CSU drohte die Unionsfraktionen zu zerreißen. Kann sich die Regierung jetzt zusammenreißen und Lösungen für die drängenden Herausforderungen Deutschlands finden? Die meisten Deutschen sagen: "Nein".

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online.de sind 69,5 Prozent der Deutschen der Meinung, dass die Bundesregierung in den kommenden Monaten nicht in der Lage sein wird, sich den wichtigen Problemen in Deutschland zu widmen. 17,6 Prozent antworten mit "Ja".

Besonders AfD-Wähler sind skeptisch

Der Grad der Zustimmung variiert allerdings stark danach, welcher Partei man zugeneigt ist. Besonders wenig Vertrauen schenken AfD-Wähler der jetzigen Bundesregierung. 97,2 Prozent sehen die Koalition nicht in der Lage, die Probleme anzugehen. Auch die Mehrheit der Linken-, FDP- und Grünen-Wähler antworten auf die Frage mit "Nein". Bei den Wählern von CDU und CSU gehen die Meinungen weit auseinander. 44,3 Prozent glauben an die Regierung, 38,9 Prozent dagegen rechnen nicht damit, dass die wichtigen Probleme angegangen werden. Ähnlich gespalten zeigen sich die SPD-Wähler.

Merkel beendet Urlaub: Rückkehr in ein verändertes Land

Ost und West zeigen sich einig

Vergleicht man die Haltung der Deutschen in Ost- und Westdeutschland, ergeben sich kaum Unterschiede. 43,3 Prozent der Menschen im Westen und 43,7 Prozent im Osten sehen die Regierung nicht in der Lage zur Problemlösung und antworten mit "Eher nein". Nur 4,6 Prozent der Westdeutschen und 2,9 Prozent der Ostdeutschen beantworten die Frage mit "Ja, auf jeden Fall".

t-online.de kooperiert für repräsentative Umfragen mit dem Umfrageinstitut Civey. Abstimmen kann jeder, doch berücksichtigt werden nur die Abstimmungen registrierter User. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Alle Informationen zur Methodik finden Sie hier (https://civey.com/faq/).

Für diese Umfrage stellte Civey zwischen dem 15. und dem 16. August 5.024 Menschen (Stand: 16. August, 13:56 Uhr) online die Frage: "Wird die Bundesregierung nach der Sommerpause Ihrer Meinung nach in der Lage sein, die wichtigen Probleme in Deutschland anzugehen?" Der statistische Fehler für die Haltung der Gesamtbevölkerung beträgt 2,5 Prozentpunkte, wird aber für die Teilgruppen je nach Befragtenzahl angepasst.