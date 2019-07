Presseschau zum erneuten Zitteranfall

"Merkel sollte solche Tricks nicht nötig haben"

11.07.2019, 07:46 Uhr | dpa

Angela Merkel hat bei Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin einen erneuten Zitteranfall erlitten. Die Bundeskanzlerin zitterte deutlich sichtbar am ganzen Körper. (Quelle: t-online.de)

Nach Angela Merkels drittem öffentlichen Zitteranfall wächst die Sorge um die Gesundheit der Kanzlerin – und der Druck der Öffentlichkeit. Ein Blick in die Kommentarspalten der Presse.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" schreibt nach Merkels drittem Zitteranfall in drei Wochen: "Das Zittern der Kanzlerin löst in Deutschland und weltweit Besorgnis aus. Die Gesundheit ist auch für eine Regierungschefin Privatsache, aber eben nur zu einem gewissen Grad. Beim dritten Anfall vor laufenden Kameras binnen weniger Wochen reichen die bisherigen Erklärungsversuche nicht aus, um die Spekulationen auszuräumen.

Mehr Aufklärung täte gut, damit aus einer möglichen Bagatelle kein Politikum wird. Viele Spitzenpolitiker, von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl, haben gesundheitliche Probleme vertuscht aus Angst, abgestraft zu werden. Eine Kanzlerin wie Merkel sollte solche Tricks nicht nötig haben."

In der "Oberhessischen Presse" aus Marburg heißt es: "Die Zurschaustellung eigener Schwäche gehört nicht zum Konzept dieser Regierungschefin, die man respektiert auf internationalem Parkett, die es immer wieder schafft, den vermeintlich Großen der Weltpolitik auch einmal gehörig den Marsch zu blasen oder sie einfach dumm in der Ecke stehen zu lassen.

Weil das so ist, weiß Angela Merkel selbst genauestens, was für ihre Reputation auf dem Spiel steht, wenn sie jetzt eine Auszeit nehmen müsste. Fiele sie jetzt aus als ruhender Pol an der Spitze der großen Koalition in Berlin, als nimmermüde Vermittlerin auf europäischer Ebene oder als bärbeißige Dompteurin globaler politischer Widersacher – viel stünde wohl zur Disposition."

t-online.de-Chefredakteur Florian Harms kommentiert Merkels Zittern so: "Das Programm der Kanzlerin ist strapaziös, die zurückliegenden Monate waren arbeitsintensiv, sie hat sich den Sommerurlaub redlich verdient. Sollte aber mehr dahinter stecken, womöglich eine gravierende Krankheit, von der die Kanzlerin und ihre Sprecher wissen, und dies käme erst später heraus, dann hätten sie die Bürger an der Nase herumgeführt und für dumm verkauft. Hart gesagt: Dann hätten sie den Bürgern ins Gesicht gelogen. Das wäre ein Glaubwürdigkeitsverlust, mit dessen Bürde eine Kanzlerin nicht Kanzlerin bleiben könnte. Denn die Wahrhaftigkeit der Regierungschefin ist ebenso von öffentlichem Interesse wie ihre Gesundheit."

Die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz meint: "Spitzenpolitiker kann ein Höllen-Job sein – immer auf Hochtouren, immer in der Kritik, und das immer in aller Öffentlichkeit. Wie lange Angela Merkel ihrem Job noch gewachsen ist, kann am Ende nur sie selbst beantworten. Es ist ihr zu wünschen, dass sie am besten weiß, was sie sich noch zumuten kann und sollte."



Im "Kölner Stadt-Anzeiger" ist zu lesen: "Krankheiten sind Politikern gestattet, sie haben ein Recht auf Regeneration von ihren kräftezehrenden Aufgaben. Aber eine Krankheit wird zum Politikum, wenn nicht mehr gewährleistet ist, dass der Politiker oder die Politikerin die Aufgaben in voller Energie ausfüllen kann. Es ist sehr gut möglich, dass daran im Fall von Merkel gar kein Zweifel bestehen müsste. Möglicherweise ist es punktuell und auf Momente des Stillstehens beschränkt. Aber vielleicht auch nicht. Die Kanzlerin sollte sich selbst einen Gefallen tun und diese Fragen offensiv aufklären. Sonst wird sie diese Debatte nicht mehr los.