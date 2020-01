Leserdebatte

Ihre Argumente zur Agrarwende

Agrar Demonstration "Wir Haben Es Satt" 2019 in Berlin: Zum Start der Grünen Woche stehen wieder Aktionen rund um das Thema Agrarwende an. (Quelle: IPON/imago images)

Umwelt- und Klimaschützer fordern eine schnelle Agrarwende, hin zu mehr ökologischer Landwirtschaft. Viele Bauern fühlen sich und ihre Betriebe durch immer strengere Auflagen bedroht. Auf welcher Seite stehen Sie?

Pünktlich zum Start der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin setzen sich Bauern wieder in einer Kolonne aus tausenden Treckern in Bewegung. Sie wollen für die Interessen der Landwirtschaft demonstrieren, die sie momentan bedroht sehen. Denn Umweltschützer halten eine ökologische Wende in der Agrarwirtschaft für essentiell. Sie kämpfen gegen die Massentierhaltung und für mehr Nachhaltigkeit.



Durch die zunehmende Dramatisierung von Klima- und Umweltproblemen hat sich auch die Bundesregierung des Themas angenommen. Ein schnell geschnürtes Agrarpaket soll noch 2020 verabschiedet werden. Die darin verankerten strengeren Auflagen im Sinne des Natur- und Tierschutzes verärgern die Landwirte. Sie fürchten hohe Investitionskosten, sehen die Zukunft ihrer Betriebe und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.

Wir wollen mit Ihnen über die Agrarwende diskutieren. Welche Position nehmen Sie ein? Unterstützen Sie die Klimaschützer in ihrer Forderung nach einer schnellstmöglichen Umsetzung von mehr Nachhaltigkeit und einer ökologischeren Landwirtschaft oder schlagen Sie sich auf die Seite der Bauern? Wie könnte Ihrer Meinung nach eine Lösung aussehen, die für beide Parteien akzeptabel ist?

Hinweis: Wir bitten um konstruktive Beiträge. Schlagabtausch untereinander ist hier explizit nicht gewünscht. Wir behalten uns vor, themenfremde Beiträge oder solche, die kein Argument enthalten oder gegen unsere Netiquette verstoßen, nicht zu veröffentlichen.