Überraschung in Rheinland-Pfalz

Freie Wähler könnten Sprung in den Landtag schaffen

14.03.2021, 21:27 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz haben die Freien Wähler allen Grund zur Freude. Bei der Landtagswahl knackte die Partei den Prognosen nach die Fünf-Prozent-Hürde und könnte erstmals in den Landtag einziehen.

Die Freien Wähler freuen sich über den laut Prognosen gelungenen erstmaligen Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag. "Das ist eine sensationelle Prognose für uns: 5,5", sagte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, am Sonntag in Mainz.

"Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte, man muss länger zittern. Es sieht so aus, als ob wir uns gute Chancen ausrechnen können, wirklich in Mainz dabei zu sein", so der Rechtsanwalt. Für alle Freien Wähler in Rheinland-Pfalz und auch in Deutschland sei das "eine tolle Sache. Weil wir dadurch nach Bayern und Brandenburg jetzt im dritten Landtag vertreten sind." Den Prognose zufolge liegt die Partei sogar bei etwa 5,9 Prozent.

"Ein gutes Pferd springt knapp"

Auch der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit, zeigte sich am Sonntagabend begeistert. "Das, was wir uns vorgenommen haben, in den Landtag zu kommen, ist erreicht. Ein gutes Pferd springt knapp, sagt man im Reitsport", freute sich der geborene Trierer.

Joachim Streit, Spitzenkandidat der Freien Wähler: Auch in Rheinland-Pfalz könnte seiner Partei der Sprung in den Landtag gelingen. (Quelle: Political-Moments/imago images)



Freie-Wähler-Bundeschef Hubert Aiwanger hofft angesichts des prognostizierten Einzugs seiner Partei in den Landtag von Rheinland-Pfalz sogar auf den bundesweiten Durchbruch. "Das ist eine ganz starke Leistung. Die Menschen sehen die Freien Wähler mehr und mehr als neue bodenständige, bürgerliche Partei in ganz Deutschland", sagte er am Sonntagabend.

Das Ziel sei ein bundesweiter Durchbruch der Freien Wähler – gerade in der Zeit, in der "große ehemalige Volksparteien" mehr und mehr enttäuschten und mit Skandalen Schlagzeilen machten. "Wir wollen die neue liberal-konservative Kraft auch auf Bundesebene werden", sagte Aiwanger. "Bürgerliche Koalitionen müssen wieder möglich werden." Deutschland müsse wieder vernünftig regiert werden anstatt immer mehr unter die ideologischen Räder zu kommen.

Die Freien Wähler sehen sich inhaltlich selbst als wertkonservativ an und sprechen damit eine ähnliche Wählergruppe wie die CDU an. Streit sagte, er sehe das Wahlergebnis als Bestätigung der Ampelkoalition. "Der Regierungsauftrag ist vom Wähler an die alte Regierung gegeben worden, das ist klar. Für uns heißt das, wir werden auf den Oppositionsbänken sitzen." Man wolle die nächsten fünf Jahre nutzen, um die Freien Wähler als Partei auszubauen. "Wir rechnen auch mit vielen Neueintritten", sagte Streit.

Regierungsbeteiligung in Bayern

Die Schwerpunkt der Freien Wähler waren bislang kommunale Themen – in den Gemeinden, Städten und Kreisen sind sie tief verwurzelt. Im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße etwa ist Oberbürgermeister Marc Weigel Parteimitglied.

Die Landesvereinigung Rheinland-Pfalz wurde 2010 gegründet, dadurch konnten die Freien Wähler bei Wahlen auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene antreten. Sie kommen nach eigenen Angaben derzeit in Rheinland-Pfalz auf rund 400 Mitglieder.

Schon länger im Landtag vertreten sind die Freien Wähler in Bayern. Dort zogen sie 2008 erstmals in das Landesparlament ein, seit 2018 regieren sie in einer Koalition mit der CSU. Die Bundesvereinigung der Freien Wähler wurde 2010 gegründet. Ihr Vorsitzender ist der bayerische Chef der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats, Hubert Aiwanger. Auch im EU-Parlament sind die Freien Wähler seit der Wahl 2019 mit zwei Abgeordneten vertreten.