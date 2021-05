Kontra

Es ist Betrug und bleibt Betrug

Meine Vorstellung von Moral scheint out zu sein. Der Rücktritt von Frau Giffey nach unsäglich langer Zeit mag für viele nur ein kleiner Schönheitsfleck in ihrer Karriere sein. Ich höre jetzt schon die Worte des Bedauerns von manch einer Politikerin oder einem Politiker, dass man der Dame Respekt zollen möge.

Ich halte eine solche Äußerung für absolut fehl am Platz. Was Frau Giffey und andere sich bei diesen Doktorarbeiten geleistet haben, grenzt an Betrug. Sie haben ihren Titel nicht durch eigene Leistung, sondern weil sie abgeschrieben haben, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Bewerber um Positionen fallen bei gleicher Befähigung im Berufsalltag zugunsten von Konkurrenten mit Doktortitel durch. So werden auf Vorstandsposten und auch in Anwaltskanzleien liebend gern Bewerber mit Doktortitel eingestellt. Das sieht man auch an so mancher Ausschreibung in den Jobinseraten. Leider ist der Fall Giffey in den letzten Jahren in der Politik kein Einzelfall. Bei zu Guttenberg und Schavan war es ähnlich. Schade nur, dass meines Wissens nach keine nachhaltigen "Strafen" verhängt werden. Auf die Ruhestandsbezüge hat es, soweit ich weiß, auch keinen Einfluss. Es ist Betrug und bleibt Betrug.