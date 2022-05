55 Prozent fordern R├╝cktritt

In einer repr├Ąsentativen Civey-Umfrage f├╝r den Fernsehsender "Welt" gaben hingegen 48 Prozent der Befragten an, in ihren Augen seien R├╝cktrittsforderungen an Lambrecht nicht gerechtfertigt. 41 Prozent halten die Forderungen demnach schon f├╝r berechtigt.

Lambrecht steht derzeit in der Kritik, weil sie am Mittwoch vor Ostern in Begleitung ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber von Berlin zu einem Truppenbesuch in Schleswig-Holstein gereist war. Im Anschluss daran machte sie mit ihrem Sohn Urlaub auf Sylt. Laut Bundesverteidigungsministerium ist eine solche Mitreise rechtlich zul├Ąssig; Lambrecht habe wie vorgeschrieben die Kosten "zu 100 Prozent" ├╝bernommen.