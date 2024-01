Deshalb ist Schweden für die Nato so wichtig

Mit Schweden in der Nato wird die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses ausgebaut. Dabei geht es nicht nur um die Größe der Streitkräfte.

Was Schweden für die Nato wichtig macht, ist aber nicht alleine die Anzahl der Soldaten, sondern vor allem deren Ausbildung und Ausrüstung. "Im Gegensatz zu Beitritten der vergangenen Jahre sind Finnland und Schweden zwei Staaten mit hochmodernem Equipment. Sie könnten vom ersten Tag an massiv zur Sicherheit der Nato-Staaten beitragen", sagte der Militärexperte Carlo Masala im vergangenen Jahr t-online.

Eigene Kampfjets und U-Boote

Schweden hat eine gut ausgebaute und breit aufgestellte Rüstungsindustrie. Es produziert zum Beispiel den Schützenpanzer CV90, der auch der Ukraine zur Verfügung gestellt wurde. Von besonderer Bedeutung dürften die Kampfjets von Saab sein, die in Schweden entwickelt wurden und ein wichtiges Rückgrat der Luftwaffe darstellen. Der Saab JAS 39 Gripen ist in den 90er-Jahren entwickelt worden, wurde aber immer wieder weiterentwickelt. Diese Modelle sollen auch der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Nach einem Bericht des Atlantic Council besitzt Schweden etwa 100 der Kampfflugzeuge, die sich durch geringen Wartungsaufwand auszeichnen sollen. Außerdem reichen ihnen kurze Start- und Landebahnen aus.

Die Marine besitzt U-Boote der selbst entwickelten Gotland-Klasse, die aber nicht von einem Atomreaktor, sondern von einem Dieselmotor angetrieben werden. Dennoch gelten sie als hochmodern, sie können wochenlang unter Wasser bleiben. Und schließlich hat Schweden auch seine Fähigkeiten in der elektronischen Kriegsführung immer weiter ausgebaut, nach Angaben des Atlantic Council gehören diese zu den weltweit am meisten entwickelten Kompetenzen bei der Abwehr von Cyberattacken.

Strategisch wichtige Lage

In Schweden sind auch amerikanische Patriot-Systeme zur Raketenabwehr stationiert, die Armee verfügt außerdem über Leopard 2A-Panzer deutscher Bauart, die aber noch einige Extras wie Nachtsichtgeräte erhalten haben.

Russland besitzt dort nur einen kleinen Streifen bei Kaliningrad. Strategisch kann außerdem die Funktion der Suwalki-Lücke eingedämmt werden, einer engen Landverbindung zwischen Polen und Litauen, die nahe an Belarus und der russischen Enklave Kaliningrad liegt. Damit könnte Russland die baltischen Staaten vom Rest des Ostseeterritoriums abschneiden. Die geballte Nato-Macht in der Ostsee könnte das Risiko eins russischen Angriffs dort in Zukunft minimieren.