Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Ex-Merkel-Berater zu Trump-Putin-Gipfel "Putin merkt, dass sich da etwas zusammenbraut"
Wird Trump die Ukraine opfern oder Putin einen Waffenstillstand abverhandeln? Der Diplomat und Ex-Merkel-Berater Christoph Heusgen warnt vor einem "transatlantischen Bruch" – und kritisiert Nato-Generelsekretär Mark Rutte scharf.
Wenn an diesem Freitagabend deutscher Zeit US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir in Alaska aufeinandertreffen, steht womöglich das Schicksal der Ukraine auf dem Spiel. Auch wenn Trump die Erwartungen auf ein schnelles Kriegsende bereits im Vorfeld nach unten geschraubt hat: Die Hoffnung auf Frieden oder zumindest ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine wuchs zuletzt stetig. In Anchorage, Alaska, verhandeln Trump und Putin auch über die Sicherheit von 450 Millionen Europäern – und doch sitzt Europa bei dem Gipfel nicht mit am Tisch.
Für den deutschen Diplomaten Christoph Heusgen ein fatales Signal. Der frühere Merkel-Berater warnt im Interview mit t-online vor einer "Fraternisierung" zwischen Trump und Putin: Ein schlechter Deal für Europa könnte eine Spaltung im westlichen Bündnis zur Folge haben, so Heusgen. Der erfahrene Verhandler erklärt zudem, wie dramatisch die Lage der russischen Wirtschaft ist, warum er Mark Ruttes Forderung nach Gebietsabtretungen für einen Fehler hält – und inwiefern Kanzler Friedrich Merz (CDU) in die Fußstapfen Angela Merkels tritt.
t-online: Herr Heusgen, am Freitagabend deutscher Zeit trifft US-Präsident Donald Trump den russischen Machthaber Wladimir Putin in Alaska. Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump Putin zu einem Waffenstillstand überredet?
Christoph Heusgen: Ich halte das nicht für sonderlich wahrscheinlich. Aber viel hängt von Trump ab und was er Putin anbietet. Der US-Präsident ist ein intuitiver Verhandler und unberechenbarer Gesprächspartner. Als Europa können wir nur hoffen, dass er bei einer möglichen Absprache mit Putin keine ukrainischen und europäischen Sicherheitsinteressen verrät.
Zur Person
Christoph Heusgen leitete zwischen 2022 und 2025 die Münchner Sicherheitskonferenz. 1980 trat der promovierte Wirtschaftswissenschaftler in den Auswärtigen Dienst ein, ab 2005 beriet Heusgen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Anschließend war der Diplomat von 2017 bis 2021 Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen.
Genau das wollte Bundeskanzler Friedrich Merz verhindern, als er am Mittwoch kurzfristig die Europäer und Selenskyj zusammentrommelte. In einer gemeinsamen Schalte machten sie Trump klar, was Europas Bedingungen für einen Waffenstillstand sind. Wie bewerten Sie das Treffen?
Die Europäer haben sich unter Führung des deutschen Kanzlers sehr eindrücklich zu Wort gemeldet. Das war gut inszeniert, auch die Vorabstimmung mit Selenskyj, der extra nach Berlin gereist ist. Entscheidend war, dass die Ukraine und Europa geschlossen auftraten und Trump klare Erwartungen mitgegeben haben. Mehr konnte man jetzt nicht tun.
Zu Scholz-Zeiten haben die Europäer stets mit Skepsis nach Berlin geblickt. Macht Merz eine bessere Figur?
Friedrich Merz macht eine gute Arbeit. Man hat sich in Europa danach gesehnt, dass ein deutscher Kanzler wieder die Initiative ergreift, so wie einst Angela Merkel. Merz tritt damit in ihre Fußstapfen. Aber das muss jetzt konsequent fortgeführt werden.
In Alaska werden elementare europäische Interessen verhandelt – ohne Europäer, ohne Ukrainer. Warum sind die Europäer nicht in der Lage, die USA davon zu überzeugen, dass sie mit am Tisch sitzen müssen?
Trump hat das Heft des Handels an sich gezogen. Er hatte seinen Wählern versprochen, den Ukraine-Krieg zu beenden, und das geht er jetzt an. Die Europäer können versuchen, sich Gehör zu verschaffen, mehr aber auch nicht. Das war mal anders. Nach dem Einmarsch der Russen auf die Krim und in den Donbass 2014 hatten Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland die Verhandlungen über das Minsker Abkommen geführt. Die Amerikaner hatten damals wohlwollend zugeschaut. Aber wie wir wissen, ist der Minsk-Prozess mit dem Einmarsch der Russen im Februar 2022 gescheitert. Heute geben die USA den Ton an, die Europäer spielen derzeit nur eine Nebenrolle.
Gemessen an der Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl ist der europäische Block den Amerikanern überlegen. Liegt es nicht auch an der eigenen militärischen Schwäche, dass sich Europa von Trump herumschubsen lassen muss?
Das spielt sicher eine Rolle. Daher ist es unter den jetzigen Umständen richtig, alles zu tun, um die transatlantische Gemeinschaft zu wahren.
Was passiert, wenn das scheitert?
Ich will nicht völlig ausschließen, dass Trump und Putin sich in Alaska fraternisieren und einen Deal zulasten der Ukrainer und Europäer beschließen. Dann könnte es zu einer fatalen Spaltung im Westen kommen. Wenn die Europäer und die Ukrainer sagen, wir tragen den Deal nicht mit, stehen wir vor einer neuen Situation.
Welche Folgen hätte eine transatlantische Spaltung?
Es würde bedeuten, dass Europa und die Ukraine noch enger zusammenrücken müssten. Die Europäer haben mittlerweile die Amerikaner als wichtigste Waffenlieferanten der Ukraine abgelöst. Die Ukraine selbst steht besser da als vorher, was etwa die Drohnenproduktion anbelangt. Doch Europa müsste dann, vermutlich unter deutscher Führung, die Ukraine noch stärker unterstützen als bisher. Im Moment glaube ich allerdings nicht, dass es zu einem Bruch kommt.
Sprechen wir über den Fünf-Punkte-Plan der Europäer. In einer Kernforderung ist sich der Westen einig: Putin soll seine Kriegsmaschine stoppen. Doch Trump hatte Putin schon mehrere Fristen für eine Waffenruhe gegeben – ohne Erfolg. Warum sollte es diesmal anders sein?
Manche vertreten die Auffassung, dass Putin am längeren Hebel sitzt. Ich teile das nicht. Ja, Putin kann weiter militärische Mittel in Bewegung setzen und Tausende seiner Landsleute in den Tod schicken. Aber die wirtschaftliche Lage für Russland hat sich in der letzten Zeit dramatisch verschlechtert. Der russische Wohlstandsfonds, sozusagen ein Puffer für schlechte Zeiten, ist abgeschmolzen und wird im nächsten Jahr aufgebraucht sein. Die Inflation ist enorm, der Zinssatz liegt bei 20 Prozent. Zudem gehen der russischen Wirtschaft die Arbeitskräfte aus. Im Juli sind die Einnahmen aus Erdölexporten eingebrochen. Putins Probleme zu Hause werden größer.
Bislang zeigte sich Putin unbeeindruckt von den Sanktionen des Westens. Nun haben die USA auch Russlands Verbündete ins Visier genommen, gegen Indien verhängte Trump nun Strafzölle von 25 Prozent. Wie effektiv sind solche Sekundärsanktionen?
Putin merkt, dass sich da etwas zusammenbraut. Ich glaube, dass das ein Mitgrund war, warum Putin dem Treffen in Alaska zugestimmt hat. Er will verhindern, dass eine für ihn gefährliche Dynamik entsteht, seine Wirtschaft weiter auf Talfahrt geht und das im US-Kongress vorbereitete umfassende Maßnahmenpaket verabschiedet wird. Obwohl die Sanktionen gegen Indien noch nicht in Kraft sind, haben indische Raffinerien ihre russischen Ölimporte drastisch reduziert. Schon die Ankündigung zeigte Wirkung.
Trump wird Putin zu einem Vieraugengespräch treffen, plus Dolmetscher, aber ohne Berater. Wer hat in dieser Gesprächssituation die Oberhand?
Abgesehen von den jeweiligen geopolitischen Interessen, die beide vertreten, ist Putin in einem Vieraugengespräch Trump sicher überlegen. Putin ist ein gewiefter Verhandler, der die Sachverhalte aus seiner Perspektive immer sehr fundiert darstellen kann. Trump hingegen ist ein Instinktpolitiker, der wenig Ahnung von Hintergründen hat. Putin wird versuchen, Trump so zu manipulieren, dass eine Absprache einerseits Russland nutzt oder zumindest nicht groß schadet und andererseits Trump sich als Gewinner inszenieren kann.
Eine weitere Bedingung des Fünf-Punkte-Plans der Europäer lautet: Erst sollen die Waffen schweigen, dann könne man über territoriale Fragen sprechen. Warum sollte Putin darauf eingehen?
In der Tat halte ich das derzeit auch für unrealistisch, einen Waffenstillstand durchzusetzen, ohne Putin dafür etwas zu geben. Wenn es also einen Deal geben sollte, wird es zu einem Verhandlungspaket kommen müssen. Bei den damaligen Minsk-Verhandlungen war es so, dass die Gespräche inmitten von Kämpfen stattfanden. Man kann also durchaus verhandeln, während weitergekämpft wird. Entscheidend ist das Ergebnis: Im Minsker Abkommen war ein Waffenstillstand geregelt, aber auch weitere Punkte, etwa der Rückzug schwerer Waffen, die Rolle von Beobachtern, die Abhaltung von Wahlen und die Autonomie der russisch besetzten ukrainischen Gebiete.
Jetzt geht es nicht mehr nur um die Autonomie der besetzten Gebiete. Trump spricht von einem "Gebietstausch", den die Ukraine mit Russland vornehmen müsse. Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte denkt plötzlich laut über Gebietsabtretungen nach. Gibt der Westen seine Trümpfe auf, noch bevor die Verhandlungen überhaupt losgehen?
Ich halte es für einen Fehler, in einer so frühen Phase von Gebietsabtretungen zu sprechen. Auch wenn es nicht um eine völkerrechtliche, sondern faktische Anerkennung der russischen Besatzung geht. Ich hätte als Verhandler erst mal das genommen, was zum Beispiel im Minsk-Abkommen von Russland und der Ukraine akzeptiert worden war, also einen Autonomiestatus für die Gebiete, die von Russland aktuell besetzt sind.
Erklären Sie bitte den Unterschied.
Ein Autonomiestatus ist ein Sonderstatus, bei dem die ukrainische Souveränität über die Gebiete erhalten bleibt. Das Minsker Abkommen, wenn es weiterverfolgt worden wäre, hätte den besetzten Regionen erlaubt, bestimmte Autonomierechte auszuüben und etwa vertiefte Beziehungen mit Russland zu unterhalten bis hin zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum. Eine Gebietsabtretung oder faktische Anerkennung bedeutet, dass diese Gebiete fest in die Russische Föderation eingegliedert werden.
Aber Russland hat sich die besetzten Gebiete längst einverleibt. Macht das wirklich einen Unterschied?
In der Praxis kurzfristig nicht, aber völkerrechtlich und machtpolitisch schon. Verhandlungen beginnt man nicht, indem man die Forderungen des Gegners schon im Vorhinein erfüllt.
Eine "de facto" territoriale Aufspaltung der Ukraine wäre vor einer Weile noch undenkbar gewesen. Was zeigt das?
Mich hat es erstaunt, dass man so früh auf Russland zugeht und ausgerechnet der Nato-Generalsekretär das vorantreibt. Mark Rutte hat das Ziel, Amerika mit an Bord zu nehmen, was ohne Frage wichtig ist. Trotzdem: Sich bei einer so kritischen Frage so sehr dem Kreml anzunähern, noch bevor die Verhandlungen beginnen, ist für mich unverständlich. Da wird sich Wladimir Putin die Hände reiben.
Vor einem Jahr wurde man auch nur beim Aussprechen des Wortes "Einfrieren" gekreuzigt. Jetzt gilt es als hoffnungsvolles Szenario, das nicht nur von Putin abhängt, sondern auch noch von einem wankelmütigen Donald Trump. War der Westen zu naiv?
Die strategische Ausgangslage hat sich tatsächlich komplett verändert. Ich habe auch mal in einer Talkshow gesagt, man müsse ein neues Minsk-Abkommen erreichen, wofür ich hart kritisiert wurde. Letztlich ist Minsk nicht daran gescheitert, weil das Abkommen schlecht war, sondern weil es nicht umgesetzt wurde. Jetzt sind wir in einer Lage, die über das Einfrieren hinausgeht und in der sogar Gebietsabtretungen diskutiert werden.
Hat Europa seine Ukraine-Strategie zu spät geändert?
Es war schon die damalige Maßgabe von Angela Merkel und François Hollande in den Minsk-Verhandlungen, darauf zu achten, nichts über die Köpfe der Ukraine hinweg zu entscheiden. Daran wurde sich auch diesmal gehalten.
Aber jetzt wird womöglich auch über die Ukrainer hinweg entschieden – in viel dramatischerem Ausmaß. Trump könnte Putin die Ukraine opfern oder er wendet sich aus Desinteresse ab. Hätte Europa seinen Einfluss nicht früher geltend machen sollen, um auf einen Waffenstillstand hinzuwirken, auch wenn dies Gebietsabtretungen beinhaltet hätte?
Wir reden über souveränes ukrainisches Staatsgebiet, entscheidend ist daher, was die ukrainische Regierung als ihr Interesse definiert. Wir können und sollten als Europäer den Ukrainern keine Gebietsabtretungen aufzwingen.
Vor einer Weile dachte Europa noch laut über EU-Truppen in der Ukraine nach. Jetzt geht es laut Kanzler Merz bei einem Deal mit Russland darum, dass die ukrainischen Streitkräfte "instand bleiben" und weiter auf westliche Hilfe zählen dürfen. Ein weiteres Zugeständnis an Putin?
Ich habe die Forderungen nach EU-Truppen immer für illusorisch gehalten. Europäische Streitkräfte in der Ukraine ohne Nato-Einbindung, das heißt ohne den Schutz der Amerikaner, war von Anfang an eine unrealistische Idee.
Wie könnten Ihrer Meinung nach "robuste Sicherheitsgarantien" aussehen, wie jetzt gefordert werden?
Die Ukraine muss schwer bewaffnet werden. Sie hat jetzt schon die schlagkräftigste Armee Europas. Wenn es zu einer Waffenruhe käme, müsste der Westen die Ukraine weiter mit Waffen vollstopfen. Die Ukraine könnte parallel ihre Rüstungsindustrie massiv stärken und zum Beispiel die Produktion von Drohnen und Langstreckenraketen weiter ausweiten. Der Preis muss hochgeschraubt werden, um einen weiteren Überfall Russlands auf die Ukraine zu verhindern.
Ist es nicht unrealistisch, dass Putin die Hochrüstung der ukrainischen Armee in einem Abkommen akzeptieren würde?
Ja, das wird ein Knackpunkt der Verhandlungen sein, weil es das Gegenteil von dem ist, was Putin möchte. Putin will entweder die Ukraine unterwerfen und eingliedern oder sie zum Vasallenstaat degradieren.
Herr Heusgen, vielen Dank für das Gespräch.
- Gespräch mit Christoph Heusgen