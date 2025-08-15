"Putin merkt, dass sich da etwas zusammenbraut"

In Alaska werden elementare europäische Interessen verhandelt – ohne Europäer, ohne Ukrainer. Warum sind die Europäer nicht in der Lage, die USA davon zu überzeugen, dass sie mit am Tisch sitzen müssen?

Trump hat das Heft des Handels an sich gezogen. Er hatte seinen Wählern versprochen, den Ukraine-Krieg zu beenden, und das geht er jetzt an. Die Europäer können versuchen, sich Gehör zu verschaffen, mehr aber auch nicht. Das war mal anders. Nach dem Einmarsch der Russen auf die Krim und in den Donbass 2014 hatten Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland die Verhandlungen über das Minsker Abkommen geführt. Die Amerikaner hatten damals wohlwollend zugeschaut. Aber wie wir wissen, ist der Minsk-Prozess mit dem Einmarsch der Russen im Februar 2022 gescheitert. Heute geben die USA den Ton an, die Europäer spielen derzeit nur eine Nebenrolle.

Gemessen an der Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl ist der europäische Block den Amerikanern überlegen. Liegt es nicht auch an der eigenen militärischen Schwäche, dass sich Europa von Trump herumschubsen lassen muss?

Das spielt sicher eine Rolle. Daher ist es unter den jetzigen Umständen richtig, alles zu tun, um die transatlantische Gemeinschaft zu wahren.

Was passiert, wenn das scheitert?

Ich will nicht völlig ausschließen, dass Trump und Putin sich in Alaska fraternisieren und einen Deal zulasten der Ukrainer und Europäer beschließen. Dann könnte es zu einer fatalen Spaltung im Westen kommen. Wenn die Europäer und die Ukrainer sagen, wir tragen den Deal nicht mit, stehen wir vor einer neuen Situation.

Welche Folgen hätte eine transatlantische Spaltung?

Es würde bedeuten, dass Europa und die Ukraine noch enger zusammenrücken müssten. Die Europäer haben mittlerweile die Amerikaner als wichtigste Waffenlieferanten der Ukraine abgelöst. Die Ukraine selbst steht besser da als vorher, was etwa die Drohnenproduktion anbelangt. Doch Europa müsste dann, vermutlich unter deutscher Führung, die Ukraine noch stärker unterstützen als bisher. Im Moment glaube ich allerdings nicht, dass es zu einem Bruch kommt.

Sprechen wir über den Fünf-Punkte-Plan der Europäer. In einer Kernforderung ist sich der Westen einig: Putin soll seine Kriegsmaschine stoppen. Doch Trump hatte Putin schon mehrere Fristen für eine Waffenruhe gegeben – ohne Erfolg. Warum sollte es diesmal anders sein?