Zur Friedenssicherung Müssen deutsche Soldaten bald in die Ukraine?

Von Daniel Mützel 21.08.2025 - 14:38 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Patriot-Batterien der Bundeswehr: In Berlin wird über einen riskanten Auslandseinsatz diskutiert. (Quelle: Jens Buttner/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit dem Trump-Gipfel in Washington diskutiert die deutsche Öffentlichkeit über einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Ukraine. Doch wie wahrscheinlich ist eine solche Mission – und wie gefährlich ist sie?

Loading...

Im Zentrum des Treffens standen mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die das Land nach einem Ende der Kämpfe gegen einen weiteren russischen Überfall wappnen sollen. Im Gegenzug soll die ukrainische Regierung – so die Sicht der US-Verhandler – zu Gebietsabtretungen an Russland bereit sein.

Die Debatte um Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land ist nicht neu, auch die Forderung nach westlichen Bodentruppen zur Friedenssicherung wurde in den vergangenen Monaten immer wieder diskutiert. Mit dem Trump-Treffen ist das Thema nun in den Mittelpunkt der Weltpolitik gerückt. Doch wie realistisch ist das Szenario überhaupt? Verhandelt die Bundesregierung bereits hinter den Kulissen über eine deutsche Truppenentsendung? Und würde das die Bundeswehr nicht an ihre Belastungsgrenze bringen?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das unwahrscheinlich. Die Frage, ob überhaupt westliche Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstandes in die Ukraine geschickt werden, ist völlig offen. Deutsche Soldaten wären überhaupt nur im Rahmen einer internationalen Friedensmission eine Option.

Ob es dazu kommt, ist derzeit fraglich. Die Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen haben zwar eine Dynamik erreicht, wie seit den Istanbul-Gesprächen im Jahr 2022 nicht mehr. Doch noch sind zentrale Verhandlungspunkte ungeklärt. Trotz der Bemühungen der Trump-Regierung und teils weitreichender Zugeständnisse an Russland zeigt sich die russische Führung um Wladimir Putin wenig kompromissbereit.

Schon die Tatsache, dass ein möglicher Waffenstillstand sowohl von Moskau als auch von Washington vom Tisch genommen wurde, ist nach Ansicht von Beobachtern ein schlechtes Zeichen. Ob Russland ernsthaft an Verhandlungen interessiert ist, wird in westlichen Hauptstädten zudem bezweifelt. Dass westliche Truppen ohne eine Waffenruhe in die Ukraine geschickt werden, ist ausgeschlossen.

Wie steht die Bundesregierung zu der Frage?