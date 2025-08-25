Koalitionszoff um Wehrpflicht Union kritisiert Pistorius: "Wäre unverantwortlich"

Von Daniel Mützel 25.08.2025 - 20:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Merz und Pistorius im Bundestag: Krisensitzung zur Wehrpflicht. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Wochen schwelt der Streit in der Koalition um den neuen Wehrdienst von Verteidigungsminister Pistorius. Weil die Union mehr verpflichtende Elemente will, kam es am Montag zur Krisensitzung. Unionsfraktionsvize Röttgen wirft dem Minister vor, die sicherheitspolitische Lage zu verkennen.

Seit Wochen kritisieren Vertreter der Union das geplante Wehrdienst-Gesetz von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Am Montagabend drohte sich der Streit zuzuspitzen: Wie t-online als Koalitionskreisen erfuhr, hatte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am vergangenen Donnerstag einen sogenannten Leitungsvorbehalt gegen Pistorius' Gesetzentwurf eingelegt.

Loading...

Damit hätte Wadephul das Gesetz aufhalten können, weil im Bundeskabinett in der Regel nur diejenigen Beschlüsse auf die Tagesordnung kommen, die in der Koalition zuvor geeint wurden. Wadephul begründete sein Veto dem Vernehmen nach damit, dass das Wehrdienst-Gesetz angesichts der russischen Bedrohung und des geplanten schnellen Aufwuchses der Bundeswehr nicht ausreiche. Zuerst hatte die "Welt" über Wadephuls Leitungsvorbehalt berichtet.

Am Montag um 18 Uhr trafen sich Vertreter des Verteidigungsministeriums, des Auswärtigen Amtes und des Kanzleramts dann in einer Krisensitzung. Kurz darauf gab Regierungssprecher Stefan Kornelius Entwarnung: Es habe auf Wunsch der Unions-Bundestagsfraktion noch einmal eine Diskussion mit den Ministern und auch Kanzler Friedrich Merz über den Entwurf gegeben. "Der Vorbehalt des Auswärtigen Amtes ist zurückgenommen, der Gesetzentwurf ist am Mittwoch im Bundeskabinett", so Kornelius zur Nachrichtenagentur Reuters.

Röttgen kritisiert Pistorius: "Prinzip Hoffnung"

Die Einigung kam denkbar knapp: Am kommenden Mittwoch wollte die Bundesregierung eigentlich Pistorius' Gesetz in einer symbolischen Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium beschließen. Hätte sich die Runde am Montag ohne Einigung getrennt, hätte der Kabinettsbeschluss vorerst scheitern können.

Nun kann das Wehrdienst-Gesetz zwar planmäßig am Mittwoch durch das Kabinett gehen. Die Kritik von CDU/CSU ist damit jedoch nicht vom Tisch. Die Union stört sich unter anderem daran, dass der Wehrdienst vor allem auf Freiwillige setzt und keine "echte" Wehrpflicht plant. Zwar sieht das Pistorius-Gesetz vor, dass die Bundesregierung per Rechtsverordnung – und bei vorliegender Zustimmung des Bundestags – auch Menschen gegen ihren Willen einberufen darf.

Das verpflichtende Einziehen von Wehrdienstleistenden ist aber nur im Spannungs- und Verteidigungsfall möglich – oder, "wenn die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert", wie es im Gesetz heißt. Doch wann diese "verteidigungspolitische Lage" tatsächlich gegeben ist – etwa, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden –, wird vom Gesetz nicht konkret definiert. Ob und wann es also zur Aktivierung einer Wehrpflicht kommt und wie viele Menschen davon betroffen sein würden, ist unklar.

"Abwarten wäre unverantwortlich"